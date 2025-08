Pronostici Pallone d’Oro 2025: favoriti, outsider e analisi

L’annuncio dei candidati al Pallone d’Oro 2025 è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di calcio internazionale. La lista ufficiale sarà svelata il prossimo 22 settembre, data in cui verrà anche proclamato il vincitore. Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra hanno acceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando i pronostici sui possibili protagonisti. Tra le sorprese, spicca il nome di Scott McTominay, mentre testate autorevoli come il Guardian hanno tracciato un quadro dei favoriti, analizzando prestazioni e traguardi raggiunti dai candidati più accreditati.

Grandi protagonisti e outsider per il Pallone d’Oro 2025

Il panorama dei candidati al Pallone d’Oro 2025 si presenta variegato e ricco di nomi illustri, ma anche di sorprese. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista britannico Sam Cohen, Scott McTominay si è guadagnato un posto tra i trenta finalisti. Il suo percorso nella stagione appena conclusa ha attirato l’attenzione degli osservatori internazionali, proiettandolo tra i possibili protagonisti di questa edizione.

Altri candidati, secondo il Guardian, vanno da stelle già affermate a giovani promesse. Ecco i principali nomi segnalati:

Khvicha Kvaratskhelia : dopo aver lasciato il Napoli a stagione in corso, ha vinto sia la Serie A che la Ligue 1 e si è imposto anche in Champions League con il PSG , segnando un gol decisivo in finale.

: dopo aver lasciato il a stagione in corso, ha vinto sia la che la e si è imposto anche in con il , segnando un gol decisivo in finale. Mohamed Salah : protagonista di una stagione straordinaria con il Liverpool , ha realizzato 29 gol e 18 assist, contribuendo alla vittoria della Premier League .

: protagonista di una stagione straordinaria con il , ha realizzato 29 gol e 18 assist, contribuendo alla vittoria della . Ousmane Dembélé : con 21 gol in 29 presenze nella Ligue 1 con il PSG , si è confermato tra i migliori attaccanti europei.

: con 21 gol in 29 presenze nella con il , si è confermato tra i migliori attaccanti europei. Raphinha : diventato elemento chiave del Barcellona sotto la guida di Hansi Flick , ha messo a segno 34 reti in tutte le competizioni.

: diventato elemento chiave del sotto la guida di , ha messo a segno 34 reti in tutte le competizioni. Lamine Yamal : il 17enne talento del Barcellona è già considerato una futura stella, capace di imporsi tra i grandi nonostante la giovane età.

: il 17enne talento del è già considerato una futura stella, capace di imporsi tra i grandi nonostante la giovane età. Kylian Mbappé: reduce da una stagione complessa al Real Madrid, ha comunque conquistato la Supercoppa europea, la Coppa Intercontinentale e ha segnato 31 gol in Liga.

La presenza di giocatori provenienti da diversi campionati e con caratteristiche tecniche differenti rende la corsa al riconoscimento particolarmente avvincente.

Analisi dei dati e dei precedenti storici dei candidati

I pronostici sul Pallone d’Oro 2025 si basano non solo sulle prestazioni stagionali, ma anche su dati statistici e precedenti storici. Tradizionalmente, il premio tende a privilegiare calciatori che hanno inciso in modo decisivo nelle competizioni europee e internazionali, sia a livello di club che di nazionale. Alcuni dati salienti dei candidati di quest’anno includono:

Kvaratskhelia è uno dei pochi giocatori ad aver conquistato due titoli nazionali in una sola stagione, oltre alla Champions League .

è uno dei pochi giocatori ad aver conquistato due titoli nazionali in una sola stagione, oltre alla . Salah potrebbe essere il secondo africano nella storia a vincere il premio dopo George Weah , grazie a una stagione da protagonista assoluto.

potrebbe essere il secondo africano nella storia a vincere il premio dopo , grazie a una stagione da protagonista assoluto. Lamine Yamal rappresenta una vera e propria promessa generazionale, con un palmarès già ricco nonostante la giovane età.

Le performance nei momenti chiave delle competizioni internazionali spesso fanno la differenza nella scelta finale, mentre la continuità e l’impatto nei rispettivi club rafforzano la candidatura dei protagonisti.

I pronostici dei bookmaker e le motivazioni principali

Sebbene i pronostici dei bookmaker siano spesso influenzati da valutazioni tecniche e statistiche, quest’anno l’incertezza regna sovrana. I principali favoriti secondo le analisi della stampa specializzata includono:

Kvaratskhelia , considerato un candidato forte grazie alla tripla conquista di titoli e alla capacità di fare la differenza in partite decisive.

, considerato un candidato forte grazie alla tripla conquista di titoli e alla capacità di fare la differenza in partite decisive. Salah , per il suo contributo fondamentale al Liverpool e per la possibilità di coronare la carriera con un riconoscimento individuale di prestigio.

, per il suo contributo fondamentale al e per la possibilità di coronare la carriera con un riconoscimento individuale di prestigio. Mbappé, nonostante una stagione definita “dimenticabile” al Real Madrid, rimane tra gli osservati speciali per il suo talento e il numero di gol realizzati.

Le motivazioni che spingono i pronostici verso questi nomi risiedono nella loro influenza sulle sorti delle rispettive squadre, nella capacità di realizzare gol decisivi e nelle doti tecniche individuali, spesso determinanti nei momenti cruciali della stagione.

In conclusione, la corsa al Pallone d’Oro 2025 si preannuncia più equilibrata che mai, con diversi protagonisti in lizza e una serie di storie personali affascinanti. Gli appassionati potranno seguire tutte le novità sull’evento e consultare i portali ufficiali per ulteriori dettagli sulla cerimonia e sui candidati. Resta informato con i nostri approfondimenti e scopri tutti i retroscena sulle principali stelle del calcio internazionale!