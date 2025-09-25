Pronostici NFL Week 4: Chiefs-Ravens e Cowboys-Packers

NFL WEEK 4 si preannuncia ricca di emozioni e sfide decisive. Il quarto turno della stagione regolare di Football Americano prenderà il via giovedì 25 settembre con la sfida tra Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Il calendario proseguirà con il big match domenicale tra Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, mentre il Sunday Night vedrà protagonisti i Dallas Cowboys contro i Green Bay Packers. Lunedì spazio a due Monday Night con Miami Dolphins–New York Jets e Denver Broncos–Cincinnati Bengals. Andiamo ad analizzare forma, precedenti e pronostici per le partite più attese di questa settimana.

Forma e rendimento delle squadre protagoniste in NFL Week 4

Il quarto turno di NFL vede diverse squadre in grande spolvero e altre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I Seattle Seahawks arrivano alla sfida con i Cardinals dopo due vittorie consecutive, tra cui un roboante 44-13 in trasferta contro i New Orleans Saints. L’innesto del quarterback Sam Darnold sembra aver dato una nuova spinta all’attacco di Seattle, che ha recuperato anche alcuni elementi chiave come Zach Charbonnet e Devon Witherspoon.Dall’altra parte, i Arizona Cardinals cercano riscatto dopo un avvio di stagione difficile, trovandosi di fronte una squadra motivata e in crescita. Nel big match tra Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, i padroni di casa sono determinati a confermare la buona forma vista nei playoff dello scorso anno, dove hanno prevalso sui Ravens. Tuttavia, la formazione di Baltimora ha mostrato una difesa vulnerabile e dovrà fare i conti con l’eventuale assenza del DT Nnamdi Madubuike. In attacco, Lamar Jackson ha finora faticato contro i Chiefs, con un solo successo in cinque confronti.Per quanto riguarda il Sunday Night, i Cowboys dovranno vedersela con la miglior difesa della lega, quella dei Packers, capaci di concedere in media solo 14.7 punti a partita. Guidati da Jordan Love, i Packers sono chiamati a riscattare la sconfitta a sorpresa maturata a Cleveland la scorsa settimana.

Dati e precedenti chiave delle principali sfide

I precedenti sono spesso indicativi nelle sfide di NFL Week 4. Nei dieci ultimi scontri tra Seahawks e Cardinals, la formazione di Seattle ha prevalso in otto occasioni, con una striscia aperta di sette vittorie consecutive, inclusi i successi per 16-6 e 30-18 della scorsa stagione.Nel duello tra Chiefs e Ravens, la squadra di Kansas City ha vinto sei volte negli ultimi sette incroci, con partite spesso ad alto punteggio. Lo scorso anno, il 27-20 nei playoff a favore dei Chiefs ha confermato la loro supremazia recente.Tra Cowboys e Packers, il dato più rilevante è il dominio dei Packers, con nove vittorie negli ultimi dieci incontri e una tendenza a partite con molti punti segnati (sette Over su dieci match).Per la sfida tra Dolphins e Jets, Miami ha vinto otto degli ultimi dieci precedenti, mentre il confronto tra Broncos e Bengals vede equilibrio: sei vittorie per Denver nelle ultime dieci, ma Cincinnati si è imposta lo scorso anno in overtime.

Pronostico degli esperti: analisi e motivazioni delle scelte

L’analisi dei bookmaker per la quarta settimana di NFL tiene conto sia della forma attuale che dei precedenti storici. Per Cardinals-Seahawks, la tendenza vede favoriti i Seahawks, galvanizzati dalle recenti vittorie e forti di una tradizione positiva contro Arizona. La solidità dell’attacco guidato da Darnold e il ritorno di giocatori chiave rappresentano una garanzia.Nel confronto tra Chiefs e Ravens, la fiducia va su Kansas City, grazie alla continuità di risultati negli scontri diretti e alle difficoltà difensive mostrate dalla formazione di Baltimora. L’attacco dei Chiefs sembra avere le carte in regola per mettere in difficoltà la difesa ospite.Per Cowboys-Packers, i dati e la storia recente suggeriscono una leggera preferenza per i Packers, capaci di imporsi spesso sui texani e di contare su una difesa tra le più solide della lega.Nella sfida tra Dolphins e Jets, Miami parte con i favori del pronostico, forte di una supremazia nei precedenti, anche se entrambe le squadre hanno evidenziato alcune lacune difensive nelle prime uscite stagionali. Infine, tra Broncos e Bengals, si prevede grande equilibrio, con Denver leggermente favorita grazie al fattore campo e a una difesa robusta.

La quarta settimana di NFL promette spettacolo e grande incertezza, con alcune squadre pronte a confermare le ottime impressioni delle prime giornate e altre alla ricerca di riscatto. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite sulle principali piattaforme dedicate al Football Americano. Consulta la nostra sezione per restare sempre aggiornato su analisi, pronostici e approfondimenti delle prossime giornate!