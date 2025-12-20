Pronostici Next Gen ATP Finals: Blockx e Tien per la finale

La Next Gen ATP Finals 2025 si avvicina al momento decisivo con le semifinali che si disputeranno sabato 20 dicembre presso la King Abdullah Sports City di Jeddah. Dopo una fase a gironi caratterizzata da un buon livello di gioco e poche sorprese, quattro giovani talenti si preparano a competere per un posto nella finale di domenica 21 dicembre. Le sfide vedranno opposti Alexander Blockx a Nicolai Budkov Kjaer e, in un derby tutto americano, Learner Tien contro Nishesh Basavareddy. L’attenzione degli appassionati di tennis è tutta rivolta verso queste promettenti stelle del circuito.

Blockx e Tien: favoriti alla vigilia delle semifinali

Le semifinali della Next Gen ATP Finals mettono in mostra alcuni tra i più interessanti prospetti del tennis internazionale. Da una parte, il belga Alexander Blockx, attuale numero 116 del ranking mondiale, ha impressionato per solidità e costanza durante la fase a gironi, vincendo tutte le partite del Gruppo Rosso e concedendo solo due set agli avversari. La sua forza principale risiede nel servizio e nella capacità di comandare gli scambi da fondo campo, elementi che lo rendono il favorito nella sfida contro il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, classificato 132° al mondo.

Dall’altra parte, nel derby statunitense, Learner Tien – numero 28 del ranking e testa di serie numero uno – è chiamato a confermare il pronostico dopo un percorso complicato. Dopo la sconfitta iniziale, Tien ha saputo reagire, mostrando carattere e determinazione nelle sfide successive. Il suo avversario, Nishesh Basavareddy, si è distinto per solidità e per la presenza di un nuovo coach d’eccezione, Gilles Cervara, ex tecnico di Medvedev. Basavareddy, reduce da diversi infortuni, sembra aver ritrovato la forma migliore proprio nel momento cruciale della stagione.

Precedenti e dati salienti delle sfide

I due match delle semifinali presentano alcune curiosità dal punto di vista dei precedenti e delle statistiche. Per quanto riguarda Blockx e Budkov Kjaer, si tratta del primo confronto diretto nei tornei del circuito maggiore, aggiungendo ulteriore incertezza ed interesse all’incontro. Entrambi i giocatori si sono distinti per l’efficacia al servizio durante la fase a gironi, ma il belga sembra avere qualcosa in più in termini di gestione dei momenti decisivi.

Nel confronto tra Tien e Basavareddy, invece, la familiarità non manca: i due sono molto amici e si sono affrontati più volte a livello juniores, costruendo una rivalità sportiva che ora si sposta su un palcoscenico di maggiore prestigio. Basavareddy ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a superare ostacoli fisici e tecnici per arrivare fino a qui, mentre Tien punta sulla propria esperienza e sulla capacità di recupero dopo un inizio complicato. La presenza di Gilles Cervara nello staff di Basavareddy potrebbe rappresentare una variabile importante.

Pronostico dei bookmaker: favoriti e possibili sorprese

L’analisi degli esperti indica Alexander Blockx e Learner Tien come i principali favoriti per l’accesso alla finale della Next Gen ATP Finals. Blockx, reduce da un percorso netto e da prestazioni convincenti, appare solido sia mentalmente che tecnicamente. Tuttavia, Budkov Kjaer ha mostrato di saper reggere la pressione, soprattutto nei momenti chiave, e il suo potente servizio potrebbe mettere in difficoltà il belga.

Nel match tutto americano, Tien gode dei favori del pronostico grazie a una classifica nettamente superiore e a un’esperienza già consolidata a questo livello. Nonostante ciò, Basavareddy ha sorpreso per la crescita evidenziata nelle ultime settimane e, guidato da uno staff tecnico di rilievo, potrebbe rappresentare una vera e propria mina vagante. Gli incontri si preannunciano combattuti, con la possibilità di assistere a sorprese e ribaltoni in entrambi i match.

Le semifinali della Next Gen ATP Finals 2025 promettono spettacolo ed emozioni, con giovani talenti pronti a ritagliarsi un posto tra i protagonisti del tennis mondiale. Gli incontri saranno trasmessi su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV. Resta aggiornato su tutte le novità e le analisi dettagliate delle competizioni più attese: consulta i nostri articoli per non perdere nessun aggiornamento sui pronostici e le sfide decisive dei grandi eventi!