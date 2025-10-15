Pronostici NBA: Brunson, Edwards e Mitchell nella corsa MVP

La stagione NBA 2025-26 si avvicina a grandi passi e, con essa, cresce l’attesa per la corsa al premio di MVP, il riconoscimento che ogni anno celebra il miglior giocatore della regular season. Dopo la straordinaria affermazione di Shai Gilgeous-Alexander nella scorsa edizione, l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori si concentra sui possibili protagonisti di quest’anno. In questo articolo analizziamo il contesto, i principali candidati e le sorprese che potrebbero emergere nella lotta all’MVP, offrendo una panoramica accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei pronostici sportivi.

Stato di forma e ambizioni dei principali candidati all’MVP

La nuova stagione si apre con un terzetto di favoriti già ben delineato: Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić e Luka Dončić. Tutti e tre hanno dimostrato di poter trascinare le proprie squadre ai massimi livelli e sono considerati dagli addetti ai lavori come i principali pretendenti al titolo di miglior giocatore. Gilgeous-Alexander, campione NBA in carica, proverà a confermare il suo dominio, mentre Jokić e Dončić sono determinati a riconquistare la scena dopo una stagione in cui hanno comunque brillato.

Alle spalle dei favoriti, però, si fa strada una nuova ondata di talenti. I nomi più caldi in questa categoria sono Jalen Brunson, Anthony Edwards e Donovan Mitchell. Questi giocatori, pur trovandosi in momenti diversi delle rispettive carriere, condividono il desiderio di affermarsi definitivamente come leader assoluti della lega.

, stella emergente dei , punta a consolidare il proprio ruolo da protagonista. Mitchell, ormai veterano, cerca la consacrazione definitiva dopo anni di ottime prestazioni individuali.

Giovani promesse e X-factor della stagione NBA 2025-26

Se l’attenzione generale è rivolta ai grandi nomi, non bisogna sottovalutare il valore degli X-factor e delle giovani promesse che potrebbero sorprendere tutti. Tre profili meritano particolare attenzione:

( ): il talento europeo continua il suo percorso di crescita accanto a , rappresentando una delle colonne portanti della squadra. Cam Johnson (Denver Nuggets): tiratore affidabile, potrebbe essere la chiave tattica per liberare spazi preziosi a favore di Jokić.

Tra i rookie, occhi puntati su Ace Bailey (Utah Jazz), Kon Knueppel (Charlotte) e Egor Dëmin (Brooklyn Nets). Questi giovani, pur con caratteristiche differenti, hanno il potenziale per diventare titolari fin da subito e incidere sulle sorti delle rispettive franchigie.

Precedenti storici e dati rilevanti per la corsa all’MVP

Guardando ai precedenti recenti, la lotta per il titolo di MVP è spesso stata caratterizzata da una forte competizione tra superstar affermate e outsider in crescita. Negli ultimi anni, la tendenza ha visto l’emergere di giocatori capaci di combinare prestazioni individuali eccezionali con un impatto determinante sui risultati della propria squadra.

Stagione MVP Squadra 2023-24 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022-23 Nikola Jokić Denver Nuggets 2021-22 Joel Embiid Philadelphia 76ers

Questi dati suggeriscono che, pur partendo da una rosa di favoriti, non mancano mai le sorprese e i colpi di scena. La capacità di guidare la squadra nei momenti chiave resta una delle qualità più premiate in questa competizione.

Pronostico degli esperti sulla corsa all’MVP NBA 2025-26

Alla vigilia della nuova stagione, il pronostico degli esperti è orientato verso una sfida tra conferme e nuove affermazioni. I bookmaker e gli analisti continuano a vedere Gilgeous-Alexander, Jokić e Dončić come i candidati principali, forti di quanto dimostrato nelle ultime stagioni. Tuttavia, il fermento attorno a giocatori come Brunson, Edwards e Mitchell indica che la corsa potrebbe essere più aperta che mai.

L’attenzione sarà dunque rivolta sia ai protagonisti già affermati sia agli atleti che hanno ancora fame di successo e il desiderio di sorprendere. In particolare, la crescita delle giovani stelle e la centralità di alcuni ruoli chiave potrebbero ribaltare i pronostici e dare vita a una stagione ricca di sorprese.

In conclusione, la corsa all'MVP della NBA 2025-26 si preannuncia incerta e affascinante, con una pluralità di candidati pronti a contendersi il titolo fino all'ultima partita.