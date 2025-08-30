Home | Pronostici NBA 2025-26: squadre pronte a sorprendere e deludere

La NBA si prepara a vivere una stagione 2025-26 ricca di aspettative e sorprese, con diversi esperti chiamati a esprimere i propri pronostici sulle principali squadre della lega. L’attenzione si concentra sulle formazioni che potrebbero sorprendere in positivo o, al contrario, deludere rispetto alle previsioni. In questo articolo analizziamo le squadre più discusse, delineando il contesto, i dati salienti e i pronostici degli esperti in vista della prossima regular season.

Le squadre che potrebbero superare i pronostici nella stagione NBA

Secondo l’analisi degli esperti di ESPN, alcune squadre della NBA sono pronte a stupire andando oltre le attese. In particolare:

Oklahoma City Thunder : il record previsto è 64-18. I Thunder vengono paragonati agli Warriors del 2015-16, capaci di stabilire il record di vittorie in regular season. L’entusiasmo post-titolo e un gruppo giovane ma già rodato potrebbero portare a risultati eccezionali.

: il record previsto è 64-18. I vengono paragonati agli del 2015-16, capaci di stabilire il record di vittorie in regular season. L’entusiasmo post-titolo e un gruppo giovane ma già rodato potrebbero portare a risultati eccezionali. Los Angeles Clippers : con un record pronosticato di 50-32, i Clippers si presentano con uno dei roster più profondi della lega. Numerosi veterani garantiranno solidità e la possibilità di gestire al meglio i minutaggi, potenziando la resa generale della squadra.

: con un record pronosticato di 50-32, i si presentano con uno dei roster più profondi della lega. Numerosi veterani garantiranno solidità e la possibilità di gestire al meglio i minutaggi, potenziando la resa generale della squadra. Golden State Warriors : la previsione è di 48-34. L’arrivo di Jimmy Butler e il rientro di Steph Curry potrebbero rilanciare le ambizioni degli Warriors , che hanno ancora tanto potenziale da esprimere, soprattutto dopo la delusione della scorsa stagione.

: la previsione è di 48-34. L’arrivo di e il rientro di potrebbero rilanciare le ambizioni degli , che hanno ancora tanto potenziale da esprimere, soprattutto dopo la delusione della scorsa stagione. Miami Heat : con un record atteso di 39-43, molti vedono la stagione dei Heat come una fase di transizione. Tuttavia, la guida di Erik Spoelstra e un roster sottovalutato potrebbero portare a un’altra annata positiva, complice anche il livello non elevatissimo della Eastern Conference.

: con un record atteso di 39-43, molti vedono la stagione dei come una fase di transizione. Tuttavia, la guida di e un roster sottovalutato potrebbero portare a un’altra annata positiva, complice anche il livello non elevatissimo della Eastern Conference. Toronto Raptors: i Raptors vantano talento e potenzialità, e con un record stimato di 33-49, potrebbero sorprendere se riusciranno ad amalgamare i vari Scottie Barnes, Brandon Ingram, RJ Barrett e un Immanuel Quickley finalmente in forma.

Le squadre a rischio di deludere secondo gli esperti

Non mancano le squadre per cui le aspettative potrebbero essere disattese. Ecco le principali secondo il sondaggio di ESPN:

Minnesota Timberwolves : con un record previsto di 51-31, i Timberwolves sono reduci da due finali di Conference consecutive. Tuttavia, alcune incognite, come la mancanza di un playmaker titolare definito, potrebbero pesare sul rendimento stagionale.

: con un record previsto di 51-31, i sono reduci da due finali di Conference consecutive. Tuttavia, alcune incognite, come la mancanza di un playmaker titolare definito, potrebbero pesare sul rendimento stagionale. Detroit Pistons : il balzo in avanti dell’ultima stagione ha acceso le speranze, ma con un pronostico di 47-35, Cade Cunningham e compagni potrebbero affrontare una stagione di assestamento, dovendo confermare e ricalibrare le attese dopo i recenti successi.

: il balzo in avanti dell’ultima stagione ha acceso le speranze, ma con un pronostico di 47-35, e compagni potrebbero affrontare una stagione di assestamento, dovendo confermare e ricalibrare le attese dopo i recenti successi. Dallas Mavericks : con una previsione di 44-38, i Mavericks si trovano ad affrontare una stagione complicata. Il roster appare sbilanciato, con troppe presenze nel frontcourt e la lunga assenza di Kyrie Irving tra le guardie, in una Western Conference altamente competitiva.

: con una previsione di 44-38, i si trovano ad affrontare una stagione complicata. Il roster appare sbilanciato, con troppe presenze nel frontcourt e la lunga assenza di tra le guardie, in una Western Conference altamente competitiva. San Antonio Spurs : anche qui il pronostico è di 44-38. I Spurs stanno ancora cercando di definire gerarchie attorno a Victor Wembanyama . Il mix tra giovani e veterani richiederà tempo per trovare la giusta alchimia, aspetto che potrebbe compromettere i risultati nel breve periodo.

: anche qui il pronostico è di 44-38. I stanno ancora cercando di definire gerarchie attorno a . Il mix tra giovani e veterani richiederà tempo per trovare la giusta alchimia, aspetto che potrebbe compromettere i risultati nel breve periodo. Portland Trail Blazers: la previsione è di 39-43. Nonostante il ritorno di Damian Lillard e l’arrivo di Jrue Holiday, i Blazers potrebbero soffrire per un progetto tattico ancora poco definito e le possibili assenze prolungate dei nuovi innesti.

Precedenti e dati significativi per la stagione NBA 2025-26

I pronostici si basano sia sulle prestazioni recenti che sugli sviluppi dei roster. Alcuni dati rilevanti:

Oklahoma City Thunder viene paragonata agli Golden State Warriors del 2015-16, quando stabilirono il record di vittorie in regular season.

viene paragonata agli del 2015-16, quando stabilirono il record di vittorie in regular season. I Timberwolves sono reduci da due finali di Conference, mentre i Pistons hanno appena compiuto un salto di qualità dopo stagioni difficili.

sono reduci da due finali di Conference, mentre i hanno appena compiuto un salto di qualità dopo stagioni difficili. I Clippers puntano su una rosa profonda, mentre i Raptors cercano la giusta combinazione tra giovani talenti e giocatori di esperienza.

Pronostico degli esperti per la stagione NBA e relative motivazioni

Il sondaggio di ESPN mette in luce la possibilità che alcune squadre possano sorprendere positivamente grazie a:

Una rosa ben equilibrata e la presenza di giocatori chiave in piena forma.

Allenatori esperti e capaci di gestire le fasi delicate della stagione.

Un calendario favorevole e una conference meno competitiva in alcuni casi.

Al tempo stesso, le previsioni meno ottimistiche per altre squadre si basano su fattori come:

Rostri ancora da definire e gerarchie non chiare.

Infortuni di giocatori fondamentali o assenze prolungate.

L’impatto di nuovi arrivi che necessitano di tempo per integrarsi.

La stagione NBA 2025-26 si preannuncia incerta e ricca di spunti, con molte squadre pronte a ribaltare i pronostici degli esperti. Gli appassionati potranno seguire l’andamento delle formazioni e confrontare le aspettative con i risultati reali. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!