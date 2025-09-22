Pronostici Midtjylland-Sturm Graz e Malmö-Ludogorets, analisi

La fase a gironi della UEFA Europa League si annuncia ricca di emozioni e sfide ad alta intensità: tra i match più attesi di mercoledì 24 settembre 2025 spiccano Midtjylland-Sturm Graz e Malmö FF-Ludogorets. Due partite che, oltre a mettere in palio punti preziosi per la classifica, offrono spunti interessanti per chi segue con interesse le analisi pre-partita e i pronostici sugli esiti delle competizioni europee. Fischio d’inizio alle 18:45 per la sfida in Danimarca e alle 21:00 per il confronto in Svezia, entrambi cruciali per indirizzare il cammino europeo delle rispettive squadre.

Forma recente e assenze pesanti: come arrivano le formazioni

Entrambe le sfide vedono protagoniste formazioni con ambizioni e momenti di forma differenti:

Midtjylland arriva all’appuntamento forte di una serie di vittorie in campionato e con il morale alto grazie al recente successo europeo nei preliminari. La squadra danese può contare sui gol di Franculino Dju , autentico mattatore di questo avvio di stagione, e sul recupero di Cho Gue-sung . Tuttavia, deve fare i conti con le assenze di Oliver Sørensen e Kristoffer Olsson , che restano indisponibili.

arriva all’appuntamento forte di una serie di vittorie in campionato e con il morale alto grazie al recente successo europeo nei preliminari. La squadra danese può contare sui gol di , autentico mattatore di questo avvio di stagione, e sul recupero di . Tuttavia, deve fare i conti con le assenze di e , che restano indisponibili. Sturm Graz si presenta in Danimarca dopo aver battuto il Salisburgo ma anche dopo alcune battute d’arresto in Bundesliga austriaca. La formazione austriaca deve gestire una rosa acciaccata, con diversi giocatori chiave fuori causa, ma può contare sull’organizzazione tattica del mister Jurgen Saumel .

si presenta in Danimarca dopo aver battuto il ma anche dopo alcune battute d’arresto in Bundesliga austriaca. La formazione austriaca deve gestire una rosa acciaccata, con diversi giocatori chiave fuori causa, ma può contare sull’organizzazione tattica del mister . Malmö FF , impegnato in casa contro il Ludogorets , ha vissuto un settembre altalenante tra successi e pareggi. Il punto di forza resta la solidità difensiva, ma le numerose assenze (tra cui Vecchia , Busuladzic , Christiansen e altri) complicano le scelte a centrocampo e in attacco. La squadra svedese dovrà affidarsi all’esperienza di Gudjohnsen e Haksabanovic per trovare la via del gol.

, impegnato in casa contro il , ha vissuto un settembre altalenante tra successi e pareggi. Il punto di forza resta la solidità difensiva, ma le numerose assenze (tra cui , , e altri) complicano le scelte a centrocampo e in attacco. La squadra svedese dovrà affidarsi all’esperienza di e per trovare la via del gol. Ludogorets si presenta a Malmö con una serie di risultati misti: la squadra bulgara alterna buone prestazioni offensive (sette reti nelle ultime tre gare) a qualche incertezza difensiva. Anche qui le assenze si fanno sentire, ma la presenza di uomini esperti come Sergio Padt tra i pali garantisce solidità.

Dati, precedenti e curiosità: equilibrio e tensione nei confronti diretti

Le statistiche e i precedenti recenti confermano come entrambe le sfide siano caratterizzate da grande equilibrio e incertezza:

Nel doppio confronto tra Midtjylland e Sturm Graz della stagione 2022/2023, si è registrata una vittoria per parte, entrambe ottenute in casa. Le partite si sono concluse con pochi gol, segno di difese solide e tensione sempre alta.

e della stagione 2022/2023, si è registrata una vittoria per parte, entrambe ottenute in casa. Le partite si sono concluse con pochi gol, segno di difese solide e tensione sempre alta. Anche tra Malmö FF e Ludogorets il bilancio è in perfetta parità: due precedenti recenti, una vittoria per parte e gare spesso decise da episodi. Da segnalare come il Malmö non perda contro i bulgari dal 2021, ma i match siano sempre rimasti in bilico fino agli ultimi minuti.

Confronto Vittorie Midtjylland Vittorie Sturm Graz Pareggi Ultimi 2 incontri 1 1 0

Confronto Vittorie Malmö FF Vittorie Ludogorets Pareggi Ultimi 2 incontri 1 1 0

Pronostici degli esperti: fattore campo e attacchi in evidenza

Le analisi degli esperti sottolineano alcuni aspetti chiave per entrambe le partite:

Per Midtjylland-Sturm Graz il pronostico si orienta su una gara equilibrata, ma con un leggero vantaggio per i danesi grazie al momento positivo e al calore del pubblico della MCH Arena. L’attacco di casa, con Franculino Dju in grande spolvero e il recupero di Cho Gue-sung, potrebbe essere determinante contro una difesa austriaca non sempre impeccabile. Tuttavia, lo Sturm Graz resta un avversario ostico, capace di sfruttare ogni minima disattenzione. In Malmö FF-Ludogorets, la squadra svedese parte leggermente favorita soprattutto per la sua compattezza difensiva e il sostegno del pubblico dell’Eleda Stadion. Tuttavia, il Ludogorets ha dimostrato nelle ultime uscite di saper trovare la via della rete con facilità; l’ipotesi di una gara con entrambe le squadre a segno appare quindi credibile. Attenzione a non sottovalutare la tradizione equilibrata dei precedenti.

In entrambe le sfide il fattore campo potrebbe risultare decisivo, ma la qualità degli attacchi e le possibili assenze in difesa potrebbero regalare una serata ricca di emozioni e reti.

In sintesi, la prima giornata dei gironi di Europa League offre due partite dal pronostico aperto, con squadre pronte a dare battaglia per partire con il piede giusto nella competizione. Per chi desidera seguire e magari cimentarsi nelle analisi delle partite, i principali operatori di scommesse sportive consentono di vivere l’emozione della gara anche online. Consulta la sezione dedicata per analisi e aggiornamenti su tutte le sfide europee.

