Pronostici Masters 1000 Parigi: analisi e focus sui big match

Lunedì 27 ottobre 2025 prende il via il Masters 1000 di Parigi, appuntamento conclusivo della stagione tennistica maschile sul circuito ATP. L’evento, in programma fino al 2 novembre, vedrà impegnati alcuni tra i migliori tennisti del ranking mondiale e promette incontri di altissimo livello fin dal primo turno. Tra le sfide più attese, quelle che vedranno protagonisti Jaume Munar contro Daniil Medvedev, Alexei Popyrin contro Alexander Bublik, Luciano Darderi contro Arthur Cazaux, Flavio Cobolli contro Tomas Machac e Valentin Vacherot contro Jiri Lehecka, tutte pronte ad accendere il pubblico francese.

Stato di forma e motivazioni dei protagonisti del Masters 1000 di Parigi

Il Masters 1000 di Parigi rappresenta l’ultima grande occasione della stagione per i giocatori di migliorare la propria posizione nel ranking e guadagnare punti preziosi. I partecipanti arrivano da percorsi differenti nelle settimane precedenti, che incidono inevitabilmente sul morale e sulle aspettative.

Jaume Munar si presenta dopo una semifinale raggiunta nell’ATP 500 di Basilea, dimostrando solidità e determinazione, anche se la sconfitta in tre set contro Joao Fonseca potrebbe aver lasciato qualche scoria fisica.

si presenta dopo una semifinale raggiunta nell’ATP 500 di Basilea, dimostrando solidità e determinazione, anche se la sconfitta in tre set contro potrebbe aver lasciato qualche scoria fisica. Daniil Medvedev è reduce da una vittoria a Almaty , ma la precoce eliminazione nel 500 di Vienna per mano di Corentin Moutet ha interrotto la sua striscia positiva. La sua esperienza e il suo status da top player lo rendono comunque uno dei favoriti.

è reduce da una vittoria a , ma la precoce eliminazione nel 500 di Vienna per mano di ha interrotto la sua striscia positiva. La sua esperienza e il suo status da top player lo rendono comunque uno dei favoriti. Alexei Popyrin ha vissuto un finale di stagione complicato, con eliminazioni al primo turno sia a Stoccolma che a Vienna, mentre Alexander Bublik ha mostrato segnali di ripresa raggiungendo i quarti nel capoluogo austriaco, fermato solo da Jannik Sinner .

ha vissuto un finale di stagione complicato, con eliminazioni al primo turno sia a Stoccolma che a Vienna, mentre ha mostrato segnali di ripresa raggiungendo i quarti nel capoluogo austriaco, fermato solo da . Luciano Darderi , dopo l’uscita di scena immediata a Vienna, cerca riscatto contro un Arthur Cazaux che ha ottenuto una wild card dagli organizzatori e arriva da un’eliminazione al primo turno ad Almaty .

, dopo l’uscita di scena immediata a Vienna, cerca riscatto contro un che ha ottenuto una wild card dagli organizzatori e arriva da un’eliminazione al primo turno ad . Flavio Cobolli ha ben figurato contro Sinner a Vienna, mentre Tomas Machac è alla ricerca di continuità dopo il recente ko proprio contro l’azzurro e il ritiro a Shanghai.

ha ben figurato contro a Vienna, mentre è alla ricerca di continuità dopo il recente ko proprio contro l’azzurro e il ritiro a Shanghai. Valentin Vacherot ha stupito tutti a Shanghai vincendo il torneo e ora, grazie alla wild card, vuole confermarsi a Parigi. Jiri Lehecka, invece, è chiamato a reagire dopo la sconfitta subita a Vienna.

Precedenti e dati utili per l’analisi delle sfide in programma

Analizzare i precedenti tra i giocatori aiuta a delineare possibili scenari e aspettative in vista degli incontri del primo turno.

Match Precedenti diretti Ultimo incontro Munar-Medvedev 1 Munar ha vinto a Miami 2025 (6-2, 6-3) Popyrin-Bublik 4 Bublik ha vinto a Madrid 2025 (6-4, 7-6) Darderi-Cazaux 0 Primo confronto assoluto Cobolli-Machac 2 Cobolli ha vinto a Vienna 2025 (7-6, 6-2), Machac ha vinto alla United Cup 2025 (6-1, 6-2) Vacherot-Lehecka 0 Primo confronto assoluto

Il bilancio dei testa-a-testa suggerisce alcune rivalità già consolidate e altre appena nate. Da segnalare la recente vittoria di Munar su Medvedev a Miami, che potrebbe influenzare la fiducia dello spagnolo. Anche il confronto tra Cobolli e Machac si preannuncia interessante, dato che entrambi hanno vinto una volta negli ultimi mesi. Gli altri incontri vedono sfidarsi giocatori che non si sono ancora affrontati, lasciando maggiore spazio all’incognita.

Analisi sui pronostici e sulle possibili sorprese del primo turno

I pronostici degli esperti e degli addetti ai lavori puntano soprattutto su coloro che occupano posizioni più elevate nel ranking ATP, ma il tennis, come spesso accade, non è privo di sorprese.

Medvedev parte favorito contro Munar grazie al suo curriculum e alla potenza del suo gioco, ma lo spagnolo potrebbe sfruttare la fiducia accumulata a Basilea e la recente vittoria nel precedente diretto.

parte favorito contro grazie al suo curriculum e alla potenza del suo gioco, ma lo spagnolo potrebbe sfruttare la fiducia accumulata a Basilea e la recente vittoria nel precedente diretto. Bublik è considerato avanti contro Popyrin , soprattutto per il suo ottimo rendimento negli ultimi tornei e per la vittoria nell’ultimo scontro diretto, anche se l’australiano ha già dimostrato di poterlo battere in passato.

è considerato avanti contro , soprattutto per il suo ottimo rendimento negli ultimi tornei e per la vittoria nell’ultimo scontro diretto, anche se l’australiano ha già dimostrato di poterlo battere in passato. Darderi e Cazaux si affrontano per la prima volta: la solidità dell’azzurro potrebbe avere la meglio sull’entusiasmo del padrone di casa, ma la wild card ricevuta dal francese è segno di fiducia da parte degli organizzatori.

e si affrontano per la prima volta: la solidità dell’azzurro potrebbe avere la meglio sull’entusiasmo del padrone di casa, ma la wild card ricevuta dal francese è segno di fiducia da parte degli organizzatori. Cobolli parte leggermente favorito su Machac grazie all’ottima condizione mostrata contro Sinner , ma il ceco cercherà la rivincita dopo la sconfitta di Vienna.

parte leggermente favorito su grazie all’ottima condizione mostrata contro , ma il ceco cercherà la rivincita dopo la sconfitta di Vienna. Lehecka gode dei favori del pronostico contro Vacherot, ma il monegasco ha già dimostrato di essere capace di imprese sorprendenti, come dimostra il successo di Shanghai.

In generale, il primo turno del Masters 1000 di Parigi si preannuncia ricco di equilibrio e di possibili colpi di scena, con alcuni outsider pronti ad approfittare di eventuali cali di concentrazione dei favoriti.

L’attesa per l’inizio del Masters 1000 di Parigi è alle stelle e gli appassionati potranno seguire tutti gli incontri in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. I pronostici della vigilia vedono favoriti i giocatori meglio piazzati nel ranking, ma non mancano le possibilità di sorprese e di partite combattute, soprattutto tra chi ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà i più quotati. Segui tutte le nostre analisi e resta aggiornato con i pronostici e gli approfondimenti sulle sfide più avvincenti di Parigi!