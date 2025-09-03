Home | Pronostici Mali-Comore e Tunisia-Liberia: analisi e previsioni

Le Qualificazioni Mondiali CAF si infiammano con due sfide decisive in programma giovedì 4 settembre 2025 alle ore 21:00: Mali-Comore e Tunisia-Liberia. Entrambe le partite rappresentano crocevia importanti nei rispettivi gironi, con punti pesanti in palio per la corsa verso il Mondiale 2026. In questo approfondimento analizziamo il contesto, i protagonisti, i dati e i pronostici, offrendo una panoramica chiara anche a chi non è esperto di scommesse sportive.

Mali-Comore: equilibrio, solidità e fattore campo

La sfida tra Mali e Comore, valida per il Gruppo I delle qualificazioni africane, si gioca al Berkane Municipal Stadium, scelto come campo neutro. Il Mali, attualmente quarto in classifica con 9 punti, è chiamato a riscattare una serie di risultati altalenanti che ne hanno rallentato la corsa. Gli Eagles si distinguono per una difesa solida (solo quattro reti subite in questa fase), ma spesso faticano a trovare la via del gol. Gli ultimi dieci incontri ufficiali hanno visto ben tre pareggi a reti bianche, sintomo di una squadra equilibrata ma poco incisiva in attacco, nonostante i talenti come Yves Bissouma, Doumbia e Dorgeles.

Le Comore, invece, vivono un buon momento: quattro vittorie nelle ultime sei partite del girone e una difesa organizzata, anche se l’assenza di elementi chiave come il capitano El Fardou Ben Mohamed potrebbe pesare sulle scelte offensive. Toccherà a Selemani e Maolida cercare di sorprendere gli avversari, supportati dall’esperienza di M’Changama a centrocampo. Sul piano tattico, ci si attende un Mali più propositivo e pronto a gestire il possesso palla, mentre le Comore cercheranno di chiudersi e ripartire in velocità. Non va sottovalutato il fattore campo: il Mali è imbattuto in casa nelle qualificazioni e mantiene una tradizione positiva.

Mali : difesa solida, attacco poco prolifico

: difesa solida, attacco poco prolifico Comore : buone prestazioni recenti, assenze pesanti

: buone prestazioni recenti, assenze pesanti Fattore campo favorevole agli Eagles

Tunisia-Liberia: la forza difensiva delle Eagles of Carthage

Nel Gruppo H, la Tunisia, attualmente prima con 16 punti, affronta una Liberia motivata ma costretta a inseguire. Gli uomini di Sami Trabelsi si distinguono per una difesa di ferro: nessun gol subito in sei partite, cinque vittorie e un solo pareggio. L’ultima affermazione per 2-0 contro il Malawi ha confermato la solidità di una squadra che, pur dovendo fare a meno dell’esperto Youssef Msakni, ha trovato nuove soluzioni offensive nei giovani Hazem Mastouri e Naim Sliti. La scelta di inserire talenti emergenti come Ismael Gharbi testimonia la volontà di mantenere un giusto equilibrio tra esperienza e freschezza.

La Liberia, terza nel girone con 10 punti, ha dimostrato carattere ma viene penalizzata da alcune assenze e da un rendimento fuori casa poco convincente (una sola vittoria nelle ultime cinque trasferte). Il recente successo su Sao Tomé ha rilanciato le speranze della squadra allenata da Thomas Kojo, ma la differenza tecnica e di organizzazione rispetto ai nordafricani resta marcata. In casa, la Tunisia è un rullo compressore: tre vittorie su tre, tutte senza subire gol. La Liberia, invece, fatica a reagire quando va sotto nel punteggio in trasferta.

Tunisia : imbattuta, difesa impenetrabile

: imbattuta, difesa impenetrabile Liberia : buone individualità, ma difficoltà fuori casa

: buone individualità, ma difficoltà fuori casa Equilibrio tra giovani e veterani nella rosa tunisina

Precedenti e dati statistici da non sottovalutare

I precedenti recenti offrono spunti importanti per entrambe le sfide:

Nel confronto Mali-Comore , l’ultimo scontro diretto ha visto il Mali imporsi per 3-0 a Moroni . Gli Eagles hanno mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime dieci gare.

, l’ultimo scontro diretto ha visto il imporsi per 3-0 a . Gli hanno mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime dieci gare. Le Comore hanno sorpreso avversarie come Madagascar e Zambia , ma in trasferta ribaltano il risultato solo nel 33% dei casi quando vanno sotto.

hanno sorpreso avversarie come e , ma in trasferta ribaltano il risultato solo nel 33% dei casi quando vanno sotto. La Tunisia vanta cinque vittorie su sette precedenti contro la Liberia , inclusa una netta vittoria per 4-1 nell’unica sfida giocata in casa.

vanta cinque vittorie su sette precedenti contro la , inclusa una netta vittoria per 4-1 nell’unica sfida giocata in casa. La selezione tunisina non subisce gol da sette partite di qualificazione mondiale consecutive.

Quando la Tunisia segna per prima in casa, vince nel 100% dei casi.

Questi dati confermano la tendenza delle squadre di casa a gestire il match, con una maggiore probabilità di vittoria e un’attenzione particolare alla fase difensiva.

Pronostici degli esperti: attenzione alla solidità difensiva

Per entrambe le sfide, il pronostico degli esperti vede leggermente favorite le squadre di casa, grazie alla maggiore solidità difensiva, alla tradizione positiva e al supporto del pubblico.

Per Mali-Comore, la previsione è di una partita equilibrata e molto tattica, con il Mali favorito ma con poche reti, vista la tendenza delle due squadre a partite bloccate e decise da singoli episodi.

Nel caso di Tunisia-Liberia, la Tunisia appare nettamente favorita: il percorso senza sconfitte e senza gol subiti è un segnale chiaro. Gli esperti consigliano di puntare su una vittoria della Tunisia senza reti al passivo, opzione che riflette la forza della retroguardia e la capacità di gestione dei momenti chiave.

In entrambi i casi, il suggerimento è quello di considerare, più che il numero di gol, la solidità delle squadre di casa e la loro propensione a non correre rischi eccessivi, soprattutto in partite così delicate per la qualificazione.

Le partite Mali-Comore e Tunisia-Liberia rappresentano due appuntamenti cruciali nelle Qualificazioni Mondiali CAF, dove la solidità difensiva e il fattore campo potrebbero fare la differenza. Chi desidera scommettere può trovare queste partite nei principali siti di scommesse sportive. Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.