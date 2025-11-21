Pronostici Liverpool, Wolverhampton, Fulham: analisi e tendenze

Nel pomeriggio del 22 novembre 2025, la Premier League offre una giornata cruciale con diverse sfide che possono incidere significativamente sulle sorti delle squadre coinvolte. Liverpool, Wolverhampton, Crystal Palace, Fulham e Sunderland sono chiamate a rispondere a momenti diversi della stagione, tra rincorse verso posizioni di prestigio e lotta per la salvezza. In questa panoramica analizziamo forma, precedenti e pronostici per le gare principali, fornendo una guida dettagliata e accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle previsioni sportive.

Andamento recente: crisi Wolverhampton, solidità Crystal Palace

La sfida tra Wolverhampton e Crystal Palace, in programma al Molineux, vede i padroni di casa attraversare un momento particolarmente negativo. I Wolves non vincono da quindici partite considerando anche la scorsa stagione e hanno raccolto soltanto due punti nelle prime undici giornate. Il cambio di allenatore, con Edwards al debutto, non sembra sufficiente a dare subito la svolta attesa. La squadra ha mostrato fragilità difensive, subendo ben quattordici reti nelle ultime cinque gare, e fatica a trovare incisività in attacco nonostante la presenza di elementi come Hwang Hee-Chan e J. Strand Larsen. Le assenze di L. Chiwome, M. Doherty e R. Gomes complicano ulteriormente il quadro.

Dall’altra parte, il Crystal Palace arriva a questa sfida in uno stato di forma decisamente migliore. I londinesi hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, mostrando equilibrio tra i reparti e una buona solidità difensiva. Nonostante alcune assenze importanti come R. Cardines e C. Doucoure, la squadra guidata da una struttura tattica collaudata può contare su giocatori di qualità come E. Eze e O. Édouard. Il recente rendimento e la capacità di gestire i momenti chiave delle partite fanno del Crystal Palace una delle squadre più affidabili del momento nella parte centrale della classifica.

Il Liverpool cerca riscatto contro il Nottingham Forest

Allo Anfield, il Liverpool ospita il Nottingham Forest in una gara che può rappresentare un punto di svolta per entrambe. I Reds hanno vissuto un avvio di stagione altalenante, alternando buone prestazioni interne a pesanti sconfitte esterne. Con diciotto punti in classifica, la squadra di Arne Slot non può permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto considerando la pressione esercitata da altre big come l’Arsenal. Le assenze di giocatori chiave, tra cui Alisson e S. Bajcetic, hanno influito sulla continuità di rendimento, ma la presenza di elementi come Mohamed Salah e D. Szoboszlai offre ancora molte soluzioni offensive.

Il Nottingham Forest, penultimo in classifica, ha cambiato allenatore nel tentativo di risalire la china, ma i risultati restano altalenanti. La difesa risulta particolarmente vulnerabile, con venti gol subiti, e la squadra fatica a trovare stabilità. L’organizzazione difensiva guidata da R. Yates e I. Sangaré dovrà fare i conti con la pressione costante dei padroni di casa. I precedenti recenti vedono il Liverpool favorito soprattutto tra le mura amiche, dove ha una media realizzativa superiore a due gol a partita.

Fulham e Sunderland: equilibrio e ambizioni al Craven Cottage

Il confronto tra Fulham e Sunderland al Craven Cottage mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti simili dal punto di vista dei risultati. Il Fulham arriva da due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque, mostrando una certa alternanza di rendimento. La squadra londinese punta sul controllo del gioco e sulla spinta degli esterni, ma le assenze di S. Lukic, A. Robinson e Rodrigo Muniz si fanno sentire soprattutto nella fase offensiva.

Il Sunderland a sua volta ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, mostrando organizzazione e capacità di tenere il campo anche contro avversari più quotati. Pur dovendo fare a meno di alcuni titolari (tra cui A. Alese e H. Diarra), la formazione si affida alla solidità difensiva e alla rapidità delle ripartenze. L’analisi delle ultime prestazioni suggerisce una partita equilibrata, con il Fulham leggermente favorito grazie al fattore campo e alla maggiore esperienza in organico.

Dati, precedenti e aspetti chiave per i pronostici

Esaminando i dati e i precedenti più recenti, emergono alcune tendenze interessanti:

Il Wolverhampton ha subito 14 gol nelle ultime cinque gare, segno di una difesa in grande difficoltà.

ha subito 14 gol nelle ultime cinque gare, segno di una difesa in grande difficoltà. Il Crystal Palace ha ottenuto tre successi in cinque partite, confermandosi squadra solida e organizzata.

ha ottenuto tre successi in cinque partite, confermandosi squadra solida e organizzata. Il Liverpool ha vinto quattro delle ultime sei partite interne ad Anfield , mantenendo una media superiore a due gol segnati a partita.

ha vinto quattro delle ultime sei partite interne ad , mantenendo una media superiore a due gol segnati a partita. Il Nottingham Forest subisce spesso gol nelle fasi iniziali e ha una delle difese più battute del campionato.

subisce spesso gol nelle fasi iniziali e ha una delle difese più battute del campionato. Il Fulham vanta una media di 1,6 gol segnati a partita in casa, importante nel confronto con il Sunderland.

Questi elementi permettono di delineare un quadro delle forze in campo e delle potenzialità delle diverse squadre coinvolte negli incontri.

Pronostici degli esperti e motivazioni principali

L’analisi degli esperti converge su alcuni pronostici sostenuti dai trend e dalle evidenze emerse:

Wolverhampton-Crystal Palace : il Crystal Palace parte con i favori del pronostico grazie alla sua recente solidità e alla fase difensiva affidabile, mentre i Wolves sembrano ancora alla ricerca della giusta identità dopo il cambio tecnico.

: il parte con i favori del pronostico grazie alla sua recente solidità e alla fase difensiva affidabile, mentre i sembrano ancora alla ricerca della giusta identità dopo il cambio tecnico. Liverpool-Nottingham Forest : i Reds sono favoriti, soprattutto considerando il rendimento casalingo e la necessità di tornare a vincere per non perdere ulteriore terreno rispetto alle prime della classe. Il Nottingham appare in difficoltà soprattutto sotto il profilo difensivo.

: i sono favoriti, soprattutto considerando il rendimento casalingo e la necessità di tornare a vincere per non perdere ulteriore terreno rispetto alle prime della classe. Il appare in difficoltà soprattutto sotto il profilo difensivo. Fulham-Sunderland: equilibrio di fondo, ma il Fulham potrebbe avere la meglio grazie al sostegno del proprio pubblico e alla maggiore qualità nel gestire i momenti chiave della partita.

I pronostici sono supportati da dati oggettivi legati sia alle prestazioni recenti sia alle condizioni delle rose, con particolare attenzione alle assenze che possono incidere sull’andamento delle gare.

In sintesi, la giornata di Premier League del 22 novembre 2025 si preannuncia ricca di spunti e potenziali colpi di scena. Le squadre impegnate dovranno dare il massimo per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Per chi fosse interessato a seguire da vicino tutte le evoluzioni e rimanere aggiornato con analisi dettagliate e approfondite, consigliamo di consultare la nostra sezione dedicata ai pronostici dove troverete tutte le novità sulle prossime partite.

Dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli e scopri le analisi dettagliate sulle competizioni più seguite!