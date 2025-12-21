Pronostici LBA: Trapani Shark-Sassari e Cremona-Tortona

LBA Serie A torna protagonista con due match di grande interesse nel dodicesimo turno: Dinamo Sassari contro Trapani Shark e Vanoli Basket Cremona contro Bertram Derthona Tortona. Gli incontri, in programma rispettivamente domenica alle 12:00 e alle 18:00, promettono emozioni e rappresentano snodi cruciali per la stagione delle squadre coinvolte, alle prese con periodi di forma diversi e obiettivi da raggiungere.

Trapani Shark e Dinamo Sassari: motivazioni e forma a confronto

Il cosiddetto “derby delle isole” tra Dinamo Sassari e Trapani Shark si svolge in un clima carico di tensione sia dentro che fuori dal campo. I siciliani, forti di una storica qualificazione ai Play-in della BCL e reduci da una vittoria convincente su Udine, si presentano alla trasferta sarda con grande determinazione. La squadra di Petrucelli, che ancora ricopre il ruolo di giocatore-allenatore in assenza del coach Alex Latini, dimostra una spiccata capacità offensiva, con particolare menzione per lo stato di forma straordinario di JD Notae. Tuttavia, la panchina corta potrebbe rappresentare un’incognita alla lunga distanza, specialmente in un calendario fitto e impegnativo.

Trapani Shark a 15 punti in classifica, senza penalizzazioni sarebbe a pari merito con la vetta.

a 15 punti in classifica, senza penalizzazioni sarebbe a pari merito con la vetta. Motivazioni forti per riscattare le recenti vicissitudini extra-sportive.

Fattore psico-fisico e spirito di rivalsa come leve principali.

La Dinamo Sassari, dal canto suo, cerca una pronta reazione dopo la sconfitta all’overtime contro Tortona. Il bisogno di punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica renderà la partita particolarmente combattuta, con il fattore campo a favore dei sardi. La sfida si preannuncia aperta, con entrambe le squadre mosse da motivazioni opposte ma ugualmente forti.

Cremona e Tortona: la ricerca di equilibrio e riscatto

Alle 18:00, al PalaRadi, la Vanoli Basket Cremona affronta la Bertram Derthona Tortona in un match che potrebbe essere decisivo per la stagione di entrambe. Cremona, reduce da tre sconfitte consecutive dopo un brillante avvio di stagione, cerca una svolta soprattutto grazie alla spinta del pubblico di casa. Nonostante il periodo negativo, la squadra guidata da Pierluigi Brotto mantiene un’identità definita basata su intensità difensiva e aggressività sin dall’inizio delle azioni.

Tre sconfitte consecutive per Cremona contro Varese , Brescia e Napoli .

contro , e . Importante vittoria stagionale sul campo della Virtus Bologna .

. Giocatori come Willis possono cambiare il corso della partita in pochi minuti.

Dall’altra parte, Tortona arriva con il morale alto dopo una vittoria spettacolare per 118-113 contro Sassari, ottenuta dopo due tempi supplementari. Gli uomini di Mario Fioretti cercano continuità in trasferta per mantenere la posizione nelle zone alte della classifica. La solidità dimostrata nelle ultime uscite potrebbe rappresentare un vantaggio, ma la trasferta a Cremona si prospetta tutt’altro che semplice.

Precedenti e dati salienti delle due sfide

I precedenti tra Trapani Shark e Dinamo Sassari mostrano una leggera prevalenza per i sardi quando giocano tra le mura amiche, ma la forma attuale della squadra siciliana e la spinta motivazionale potrebbero riequilibrare i valori in campo. Nella sfida tra Cremona e Tortona, il confronto si basa su una tradizione recente, ma con partite spesso combattute e decise nei minuti finali, segno di un equilibrio difficile da spezzare.

Squadra Ultime 3 partite Punti in classifica Trapani Shark V-V-S 15 Dinamo Sassari S-V-S – Cremona S-S-S – Tortona V-S-V 14

Analisi e pronostico: equilibrio e fattori chiave

Il pronostico per Dinamo Sassari–Trapani Shark vede una partita aperta, dove il fattore campo potrebbe favorire i padroni di casa, ma il momento di forma e la determinazione dei siciliani possono giocare un ruolo determinante. La squadra ospite, pur con una panchina corta, sembra poter contare su maggiori stimoli e sulla brillantezza di giocatori come JD Notae, vero trascinatore in questa fase.

Per Cremona–Tortona, l’equilibrio regna sovrano: Tortona parte con un leggero vantaggio grazie alla striscia positiva e alla capacità di gestire i momenti chiave, ma Cremona può contare sull’appoggio del pubblico e sulla voglia di riscatto. La presenza di giocatori esperti come Willis potrebbe essere un fattore decisivo nei momenti di difficoltà.

In conclusione, il dodicesimo turno della LBA Serie A si preannuncia spettacolare e ricco di spunti. Entrambi i match saranno determinati da motivazioni, forma del momento e gestione della pressione. Gli appassionati potranno seguire gli incontri su LBA TV, piattaforma ufficiale della competizione.

