Pronostici LBA e Serie A2: analisi e focus sulle sfide chiave

La settimana del basket italiano si preannuncia intensa con una serie di partite che promettono spettacolo e grandi emozioni sia in LBA che in Serie A2 Old Wild West. Le gare previste tra il 15 e il 17 novembre per la massima serie, e l’undicesima giornata della Serie A2 in programma il 12 novembre, rappresentano un banco di prova importante per molte squadre: tra derby storici, big match e sfide decisive per la classifica, gli appassionati potranno assistere a confronti di alto livello e a partite che potrebbero già indirizzare la stagione.

Le squadre in cerca di riscatto e conferme: focus sulle formazioni

Il quadro della LBA si fa sempre più definito dopo sette giornate: le ultime della classe, come Varese, Udine, Sassari e Treviso, hanno finalmente trovato i primi punti, ma restano in coda alla classifica. Da tenere d’occhio la Napoli di Magro, protagonista di una crescita evidente e pronta ad affrontare la capolista Brescia, che finora ha vinto sei delle sette gare disputate. Tra le partite più attese, spicca il derby lombardo Varese – Cantù, che torna dopo diversi anni e promette spettacolo. A pochi chilometri di distanza, a Milano, si giocherà il big match tra Olimpia Milano e Trapani Shark, due squadre in ottima forma pronte a contendersi la vetta.

Udine cerca il riscatto contro Derthona Basket con il ritorno in campo di Arthur Strautins ;

cerca il riscatto contro con il ritorno in campo di ; Cremona sorprende per solidità e risultati, mentre Trieste mostra segnali di crescita;

sorprende per solidità e risultati, mentre mostra segnali di crescita; Reggiana attende la Reyer Venezia in un match che potrebbe segnare la svolta della stagione, anche grazie all’arrivo di JT Thor ;

attende la in un match che potrebbe segnare la svolta della stagione, anche grazie all’arrivo di ; Napoli affronta una Brescia lanciatissima, ma dovrà sfruttare il fattore campo.

In Serie A2, la Fortitudo Bologna (seconda in classifica) sarà ospite della Gemini Mestre, reduce da una convincente vittoria, mentre la Valtur Brindisi cerca riscatto contro una Rimini solida e combattiva. Le dichiarazioni degli allenatori sottolineano la difficoltà delle sfide e l’importanza della continuità difensiva.

Precedenti e dati da non sottovalutare nelle sfide chiave

Le statistiche e i precedenti sono elementi fondamentali per comprendere l’andamento delle squadre e le possibili evoluzioni dei match. Ad esempio, Trieste ha vinto tre delle ultime quattro partite, segno di un rodaggio ormai completato. Varese non vince dalla prima giornata ma ha inserito un giocatore chiave come Iroegbu, capace di cambiare le sorti dell’attacco. Cremona era partita tra le outsider, ma si sta rivelando una delle sorprese più piacevoli della stagione. In Serie A2, la Flats Service Fortitudo Bologna ha costruito il suo successo sulla difesa, tenendo spesso gli avversari sotto la soglia dei 70 punti.

Squadra Ultime 4 partite Posizione in classifica Trieste 3 vittorie In crescita Varese 0 vittorie Ultima Brescia 6 vittorie Prima Fortitudo Bologna 7 vittorie in 10 partite Seconda

Non mancano anche i ritorni di ex, come Mark Ogden che affronta la sua ex squadra Brindisi, e giocatori come Andrea Cinciarini che rappresentano vere e proprie chiavi tattiche nelle rispettive formazioni.

Pronostici dei bookmaker: analisi delle principali sfide del turno

L’analisi dei pronostici suggerisce una serie di incontri dal risultato tutt’altro che scontato. In LBA, il match tra Udine e Derthona si preannuncia equilibrato, ma la maggiore solidità di Tortona lascia presagire una loro affermazione. Cremona punta a sfruttare il fattore campo, ma la crescita di Trieste potrebbe essere decisiva. Il derby Varese – Cantù si gioca in un clima infuocato: l’innesto di Iroegbu potrebbe dare una marcia in più ai padroni di casa. A Milano, i tanti infortuni potrebbero pesare per la Olimpia contro una Trapani Shark in fiducia. Infine, Napoli – Brescia resta una sfida aperta, con i padroni di casa in crescita e gli ospiti in stato di grazia.

Tortona favorita contro Udine ;

favorita contro ; Trieste vista in leggero vantaggio su Cremona ;

vista in leggero vantaggio su ; Sassari può sfruttare il turno casalingo contro Trento in difficoltà;

può sfruttare il turno casalingo contro in difficoltà; Varese attesa a un colpo di coda nel derby lombardo;

attesa a un colpo di coda nel derby lombardo; Reggiana potrebbe sorprendere una Venezia reduce da un pesante passivo europeo;

potrebbe sorprendere una reduce da un pesante passivo europeo; In Serie A2, la Fortitudo Bologna parte con i favori del pronostico su Mestre, grazie a una difesa granitica e a un gruppo rodato.

L’equilibrio regna sovrano in molte sfide, ma attenzione alle sorprese: la stagione è ancora lunga e le gerarchie possono cambiare velocemente.

In conclusione, la nuova giornata di LBA e Serie A2 offre partite avvincenti e importanti per l’economia della stagione. Gli appassionati potranno seguire i match in diretta su piattaforme dedicate come LNP Pass o tramite aggiornamenti sui canali social delle società. Non resta che attendere la palla a due per scoprire se i pronostici saranno rispettati o se assisteremo a nuove sorprese sul parquet.

