Pronostici LBA 2025-2026: Virtus, Milano e le possibili sorprese

La stagione 2025-2026 della LBA, massimo campionato di pallacanestro italiano, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. L’inizio è fissato per il 5 ottobre, con le migliori squadre della penisola pronte a contendersi il titolo. I campioni in carica della Virtus Bologna, guidati da Dusko Ivanovic, saranno chiamati a difendere il tricolore dall’assalto delle rivali storiche e delle nuove protagoniste. La stagione, che si articolerà tra grandi match, novità di calendario e importanti ritorni, promette spettacolo per tutti gli appassionati.

Le protagoniste della LBA 2025-2026: squadre, ambizioni e ritorni storici

Il campionato inizia sotto il segno della Virtus Bologna, che ospiterà la Napoli nella gara inaugurale. Le “V-Nere” rimangono tra le principali favorite, forti di un organico collaudato e della guida esperta di Ivanovic. Non mancherà la tradizionale rivalità con l’Emporio Armani Milano, determinata a riconquistare lo scudetto dopo una stagione di inseguimento. Quest’anno entrambe le squadre dovranno adattarsi a giocare alcune gare casalinghe in sedi alternative, a causa di importanti eventi che coinvolgono i loro impianti principali.

Brescia , finalista dell’ultima edizione, cercherà di confermare il proprio status e magari tentare il colpo grosso.

, finalista dell’ultima edizione, cercherà di confermare il proprio status e magari tentare il colpo grosso. Occhio alle possibili sorprese: Trapani , Venezia e Trento hanno rafforzato i loro organici e puntano a scalare posizioni.

, e hanno rafforzato i loro organici e puntano a scalare posizioni. Le neopromosse APU Udine e Cantù riportano entusiasmo e tradizione nella massima serie, pronte a lottare per la permanenza e a sorprendere le big.

Il format della competizione rimane invariato, con playoff scudetto al meglio delle cinque partite e la Frecciarossa Final Eight per l’assegnazione della Coppa Italia, programmata dal 18 al 22 febbraio 2026.

Calendario e big match: date chiave e sfide da non perdere

Il calendario presenta numerosi appuntamenti da cerchiare in rosso. La stagione regolare prevede, oltre ai classici turni domenicali, un turno infrasettimanale il 5 novembre. Durante il periodo natalizio, la Serie A scenderà in campo sia il 21 sia il 28 dicembre, offrendo agli appassionati una doppia dose di emozioni sotto l’albero.

Il 21 dicembre 2025, alla Segafredo Arena , andrà in scena la rivincita delle ultime finali tra Virtus Bologna e Brescia (12ª giornata).

, andrà in scena la rivincita delle ultime finali tra e (12ª giornata). L’attesissimo derby tra Virtus Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano si disputerà l’11° turno all’ Unipol Forum di Assago (14 dicembre 2025) e il 22° turno alla Segafredo Arena (15 marzo 2026).

ed si disputerà l’11° turno all’ (14 dicembre 2025) e il 22° turno alla (15 marzo 2026). Tra le altre partite di cartello figurano Milano-Tortona, Trento-Cantù, Treviso-Brescia e Venezia-Cremona.

Le migliori otto squadre al termine del girone d’andata si sfideranno nella Final Eight per la Coppa Italia, mentre due finestre internazionali saranno dedicate agli impegni delle Nazionali verso la FIBA World Cup 2027.

Rosteri e protagonisti: nuove stelle e conferme nei club italiani

I roster delle squadre di LBA sono stati profondamente rinnovati, con l’arrivo di giocatori di talento e allenatori di esperienza. Alcuni nomi da seguire:

Squadra Giocatori chiave Coach Virtus Bologna Amedeo Della Valle, CJ Massinburg, Miro Bilan Matteo Cotelli EA7 Emporio Armani Milano Marko Guduric, Shavon Shields, Josh Nebo Ettore Messina Brescia Jordan Ford, Timmy Allen, Adama Sanogo Jasmin Repesa Cantù Nate Johnson, Carlos Marshalla Jr., Rashawn Thomas Massimo Bulleri Udine Markel Brown, Jarrod Uthoff, Mady Sissoko Israel Gonzalez

Le squadre hanno puntato su un mix di giovani promesse e giocatori esperti, con l’obiettivo di rendere ancora più imprevedibile l’esito della stagione. Da non sottovalutare l’impatto delle neopromosse, decise a guadagnarsi un posto stabile nella massima serie.

Pronostico della redazione: chi sono le favorite e le possibili sorprese

Secondo le analisi dei principali esperti, la lotta per lo scudetto dovrebbe vedere nuovamente protagoniste Virtus Bologna ed Emporio Armani Milano. Le due squadre, forti di organici profondi e di un’esperienza consolidata anche a livello europeo, partono con i favori del pronostico. Tuttavia, l’ultima stagione ha insegnato che non bisogna sottovalutare la capacità di Brescia di inserirsi nella corsa al titolo e la voglia di riscatto di formazioni storiche come Venezia e Trento.

Le neopromosse Udine e Cantù rappresentano un’incognita: la loro energia potrebbe sorprendere molte avversarie, soprattutto nelle prime giornate.

e rappresentano un’incognita: la loro energia potrebbe sorprendere molte avversarie, soprattutto nelle prime giornate. La profondità dei roster e la capacità di superare eventuali problemi legati agli impianti saranno fattori determinanti nel corso della stagione.

Infine, un occhio di riguardo va dato anche alle squadre che hanno cambiato guida tecnica e integrato nuovi innesti di valore, che potrebbero cambiare gli equilibri già nelle prime settimane di campionato.

In conclusione, la stagione 2025-2026 della LBA promette grande spettacolo e incertezza, con numerose squadre pronte a contendersi i vertici e nuove storie pronte a nascere sui parquet italiani. Gli appassionati potranno seguire tutte le evoluzioni della stagione sia in TV che online, sui canali ufficiali delle società e nelle principali piattaforme dedicate.

