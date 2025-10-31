Pronostici LaLiga: Real Sociedad-Athletic Bilbao e Atletico-Siviglia

Il prossimo turno di LaLiga offre due sfide di grande fascino e tradizione: Real Sociedad-Athletic Bilbao e Atletico Madrid-Siviglia. Entrambe le partite si giocheranno sabato 1 novembre 2025, rispettivamente alle ore 18:30 e 16:15. Si tratta di incontri che oltre al valore della classifica, rappresentano appuntamenti fondamentali per orgoglio, identità e obiettivi stagionali. Analizziamo insieme il contesto, i precedenti e i possibili sviluppi di queste attese gare.

Real Sociedad-Athletic Bilbao: equilibrio e rivalità nel derby basco

Il derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao si preannuncia come uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione. La Real Sociedad, dopo un inizio di campionato complicato, ha mostrato segnali di ripresa grazie al recente successo sul Siviglia e alla solida prestazione in Coppa del Re. In particolare, la squadra allenata da Sergio Francisco sembra aver trovato maggiore compattezza difensiva e fiducia nei propri mezzi, con il capitano Oyarzabal che si conferma leader tecnico e carismatico. La Reale Arena si è spesso dimostrata un fortino difficile da espugnare, elemento che potrebbe incidere anche in questo derby.

La Real Sociedad ha ottenuto 4 risultati utili consecutivi.

ha ottenuto 4 risultati utili consecutivi. Il morale è in crescita, ma la classifica resta delicata.

Il pubblico di San Sebastián rappresenta un sostegno determinante.

Dall’altra parte, l’Athletic Bilbao arriva da una sconfitta interna e mostra difficoltà in fase realizzativa, con solo nove reti segnate nelle prime dieci giornate. L’assenza di Iñaki Williams ha pesato, ma la crescita del fratello Nico Williams e la generosità di Guruzeta potrebbero rappresentare le armi per sorprendere i padroni di casa. La squadra di Ernesto Valverde, pur solida, manca spesso di incisività offensiva e trova difficoltà soprattutto in trasferta. Questo aumenta l’incertezza di una gara che raramente vede un netto favorito.

Precedenti e statistiche: una sfida da tripla

La storia recente di Real Sociedad-Athletic Bilbao racconta di un equilibrio quasi perfetto. Negli ultimi otto confronti giocati alla Reale Arena, i padroni di casa non hanno mai perso. Il risultato più frequente tra le due squadre è l’1-1, verificatosi ben dieci volte nella storia, di cui cinque proprio nello stadio di San Sebastián. Le statistiche evidenziano che quando la Real Sociedad passa in vantaggio in casa, ottiene la vittoria nel 94% dei casi, mentre l’Athletic fatica a ribaltare il risultato esterno. I dati indicano anche che la Real Sociedad segna spesso tra il 46’ e il 60’, mentre l’Athletic soffre proprio in quella fase.

Ultimi 8 incontri a San Sebastián Vittorie Real Sociedad Vittorie Athletic Pareggi 8 5 0 3

Questi numeri testimoniano l’estrema incertezza e l’intensità di una sfida che si decide spesso per episodi o lampi individuali. La tradizione rende questo derby un appuntamento da vivere minuto per minuto.

Pronostico: alta intensità e probabile equilibrio

I principali bookmaker e gli analisti sono concordi nell’indicare una gara equilibrata, caratterizzata da alta intensità e dalla possibilità concreta di un nuovo pareggio. Entrambe le squadre hanno necessità di punti: la Real Sociedad per allontanarsi dalla zona calda della classifica e l’Athletic Bilbao per riscattare il recente passo falso e rilanciarsi. L’assenza di un attaccante prolifico tra i biancorossi e la ritrovata fiducia dei padroni di casa lasciano presagire un match chiuso, con poche reti e molta attenzione tattica. Il pareggio, magari con gol da entrambe le parti, resta una possibilità concreta, come già accaduto spesso negli ultimi anni. L’1-1 sembra essere il risultato più plausibile secondo la storia recente della sfida.

Atletico Madrid-Siviglia: la fortezza del Metropolitano sfida le ambizioni andaluse

La sfida tra Atletico Madrid e Siviglia rappresenta un classico del calcio spagnolo e mette di fronte due squadre con obiettivi e filosofie differenti. I colchoneros di Diego Simeone sono imbattuti in casa, con sei vittorie su altrettante partite stagionali al Civitas Metropolitano. La squadra madrilena vanta la miglior difesa interna della Liga e una media realizzativa importante (16 gol segnati, 4 subiti in casa). Le difficoltà in trasferta non si riflettono tra le mura amiche, dove la spinta del pubblico e l’organizzazione tattica fanno la differenza.

Sette risultati utili consecutivi in campionato per l’Atletico.

Julian Alvarez e Giuliano Simeone tra i protagonisti offensivi.

e tra i protagonisti offensivi. La squadra segna spesso nei primi 15 minuti di gioco.

Il Siviglia, invece, alterna prestazioni importanti a momenti di difficoltà, soprattutto in trasferta. Nonostante i problemi difensivi e alcune assenze pesanti, la formazione di Matias Almeyda riesce quasi sempre ad andare a segno, avendo trovato la rete in 19 partite consecutive. Tuttavia, la tradizione non sorride agli andalusi: l’ultima vittoria a Madrid risale al 2008, e negli ultimi cinque confronti l’Atletico ha prevalso quattro volte.

Numeri e tendenze: il fattore campo è decisivo

Analizzando le statistiche, emerge chiaramente il ruolo centrale del Metropolitano: l’Atletico Madrid ha vinto il 100% delle partite casalinghe di questa stagione e, quando passa in vantaggio, porta a casa il risultato nell’85% dei casi. Il risultato più frequente tra le due squadre è l’1-1, ma l’inerzia recente favorisce nettamente i madrileni. Il Siviglia segna mediamente 1,64 gol in trasferta, ma incassa molto (14 reti in 10 gare), segno di una fase difensiva fragile. I dati più recenti suggeriscono che la squadra di Simeone sia in grado di imporsi anche questa volta, pur concedendo qualcosa agli avversari.

Ultimi 5 confronti Vittorie Atletico Vittorie Siviglia Pareggi 5 4 0 1

Pronostico Atletico Madrid-Siviglia: la casa dei colchoneros resta inviolata?

Tutto lascia pensare che anche questa volta il Metropolitano possa essere decisivo per l’Atletico Madrid. La solidità della difesa, la spinta del pubblico e la qualità offensiva fanno pendere l’ago della bilancia verso i padroni di casa. Tuttavia, il Siviglia ha dimostrato di saper trovare il gol anche nei contesti più difficili, rendendo probabile una partita vivace e con almeno tre reti complessive. La possibilità di un aggancio temporaneo al Barcellona rappresenta una motivazione ulteriore per i biancorossi.

In conclusione, la giornata di LaLiga propone due sfide ad alta intensità e dal pronostico incerto. Il derby basco promette equilibrio e tradizione, mentre la sfida di Madrid vede i padroni di casa favoriti ma con un Siviglia pronto a sorprendere. Gli appassionati potranno seguire entrambi i match in diretta su DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato spagnolo. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!