Pronostici Europa League: Roma e Bologna a caccia degli ottavi

La Europa League entra nel vivo con le ultime due giornate della fase a gironi che decideranno il destino di diverse squadre italiane. In particolare, Roma e Bologna sono chiamate a confermare le buone prestazioni recenti per proseguire il sogno europeo. L’attenzione è puntata sulle date chiave: il 22 gennaio e il 29 gennaio, quando si disputeranno gli incontri cruciali per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Stato di forma e percorso recente di Roma e Bologna

Le ultime giornate di Europa League hanno visto le due italiane protagoniste di risultati convincenti. La Roma ha consolidato la propria posizione grazie a una brillante vittoria esterna contro il Celtic Glasgow, imponendosi per 3-0 grazie a un’autorete di Scales e a una doppietta di Ferguson. Questo successo ha permesso ai giallorossi di salire a quota 12 punti dopo sei giornate, piazzandosi al decimo posto ma a un solo punto dalla zona ottavi di finale. Il cammino dei capitolini è stato caratterizzato da una grande solidità difensiva e dalla capacità di colpire nei momenti decisivi, elementi che fanno ben sperare in vista delle prossime sfide.

Roma – 12 punti in classifica dopo sei turni

– 12 punti in classifica dopo sei turni Vittoria determinante contro il Celtic Glasgow

Attacco efficace e difesa solida

Il Bologna, invece, ha espugnato il campo del Celta Vigo con un 2-1 firmato dalla doppietta di Bernardeschi. Gli emiliani hanno così raggiunto quota 11 punti, in coabitazione con Fenerbahce e Nottingham Forest, posizionandosi in piena zona playoff. Il percorso della squadra guidata da Vincenzo Italiano si è distinto per la capacità di gestire la pressione dei match in trasferta e per una rosa che sta esprimendo un calcio organizzato e propositivo.

Bologna – 11 punti in classifica

– 11 punti in classifica Successo chiave contro il Celta Vigo

Squadra in crescita e ben guidata

Precedenti e dati chiave per la corsa agli ottavi di finale

Analizzando il calendario e i dati, emerge che la Roma affronterà nelle ultime due giornate lo Stoccarda all’Olimpico (22 gennaio, ore 21) e il Panathinaikos in trasferta (29 gennaio, ore 21). Entrambe le avversarie sono dirette concorrenti per la qualificazione e la gestione di questi due impegni sarà cruciale. Secondo le statistiche di Football Rankings, due vittorie garantirebbero il passaggio diretto agli ottavi, mentre un successo e un pareggio potrebbero comunque bastare.

Per il Bologna, il calendario propone due match abbordabili: la sfida casalinga contro il Celtic Glasgow (22 gennaio, ore 18:45) e quella in campo neutro contro il Maccabi Tel Aviv (29 gennaio, ore 21). Le possibilità di centrare due vittorie sono concrete, e la quota di 17 punti sarebbe sinonimo di qualificazione tra le migliori otto, secondo le proiezioni degli analisti. La situazione in classifica, con molte squadre raccolte in pochi punti, lascia comunque tutto aperto fino all’ultimo.

Squadra Punti Prossimi incontri Roma 12 Stoccarda, Panathinaikos Bologna 11 Celtic Glasgow, Maccabi Tel Aviv

Pronostico e prospettive per Roma e Bologna

I principali bookmaker e gli analisti tendono a vedere favorita la Roma per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, considerando la forma recente e il vantaggio di disputare una delle sfide decisive in casa. La solidità della difesa e la capacità di reagire nei momenti chiave sono elementi su cui la squadra di Daniele De Rossi può fare affidamento. Tuttavia, la trasferta contro il Panathinaikos rappresenta un potenziale ostacolo da non sottovalutare.

Per il Bologna, la situazione appare leggermente più complessa ma non impossibile. Le sfide contro Celtic Glasgow e Maccabi Tel Aviv sono alla portata della formazione rossoblù, che dovrà però mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi. La crescita del gruppo e il buon momento di uomini chiave come Bernardeschi fanno ben sperare per un piazzamento tra le prime otto, ma sarà necessario anche monitorare i risultati delle altre contendenti.

Roma favorita per gli ottavi grazie a calendario e forma

favorita per gli ottavi grazie a calendario e forma Bologna può sognare con due successi nelle ultime due gare

può sognare con due successi nelle ultime due gare Lotta serrata fino all’ultima giornata tra le squadre in zona playoff

Le ultime due giornate di Europa League si preannunciano decisive per le ambizioni di Roma e Bologna. Entrambe le squadre sono chiamate a confermare quanto di buono mostrato finora per raggiungere l’obiettivo degli ottavi di finale. Gli appassionati potranno seguire le partite e, dove consentito, prendere parte alle scommesse sui principali portali online. Consulta i nostri approfondimenti per non perderti nessuna novità sulle competizioni europee!