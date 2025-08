Pronostici Europa League: le favorite e le possibili sorprese

Il 29 agosto rappresenta una data chiave per gli appassionati di calcio europeo: sarà il giorno in cui il Bologna scoprirà le sue avversarie nella prossima edizione dell’Europa League. Questa competizione, seconda solo alla Champions League per importanza nel panorama continentale, si prepara a vivere una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Con 36 squadre pronte a contendersi il trofeo, l’attesa cresce non solo tra i tifosi dei rossoblù, ma anche tra gli osservatori e gli appassionati che seguono con attenzione l’evolversi dei pronostici e delle possibili favorite.

Europa League 2024/2025: il valore della competizione e lo stato di forma dei partecipanti

L’Europa League mantiene intatto il suo fascino grazie a una storia ricca di imprese e sorprese. Squadre blasonate e outsider si sfidano ogni anno per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro.

Lo scorso anno è stata l’ Atalanta a trionfare, mentre nel 2023 la Roma si è fermata solo ai rigori contro il Siviglia , club che ha dominato la competizione negli ultimi anni ma che ora sembra aver ceduto il passo.

a trionfare, mentre nel 2023 la si è fermata solo ai rigori contro il , club che ha dominato la competizione negli ultimi anni ma che ora sembra aver ceduto il passo. Quest’anno, il Bologna arriva alla sua prima partecipazione con grandi ambizioni, forte della recente vittoria in Coppa Italia e delle buone prestazioni nelle notti europee della scorsa stagione.

La formula a girone unico rende la competizione particolarmente equilibrata, eliminando la possibilità di “retrocessioni” dalla Champions dopo la fase preliminare, e aumentando così la posta in palio per ciascuna squadra.

Le squadre favorite e le possibili sorprese nella corsa al titolo

Analizzando il lotto delle partecipanti, emergono alcuni nomi che sembrano partire un gradino sopra le altre.

Aston Villa : La squadra inglese, reduce da una brillante stagione europea e da un percorso di crescita costante, viene indicata come una delle principali favorite. La rosa di qualità e l’esperienza internazionale la pongono tra le candidate più accreditate per arrivare fino in fondo.

: La squadra inglese, reduce da una brillante stagione europea e da un percorso di crescita costante, viene indicata come una delle principali favorite. La rosa di qualità e l’esperienza internazionale la pongono tra le candidate più accreditate per arrivare fino in fondo. Porto : Il club portoghese, con una solida tradizione nelle competizioni continentali, rappresenta un avversario temibile per chiunque.

: Il club portoghese, con una solida tradizione nelle competizioni continentali, rappresenta un avversario temibile per chiunque. Roma: I giallorossi continuano a essere una presenza costante ai vertici europei, forti di una rosa competitiva e di una grande esperienza internazionale.

A queste si aggiungono squadre “solide” come Lille, Lione, Friburgo (che ha vinto la competizione nel 2022), Betis (finalista dell’ultima Conference League) e Nottingham Forest. Anche Young Boys e Shakhtar Donetsk potrebbero inserirsi tra le protagoniste, se riusciranno a superare la fase preliminare. Il Bologna, seppure all’esordio, si presenta come una squadra da non sottovalutare: l’obiettivo dichiarato è superare la prima fase e, da lì, puntare il più in alto possibile.

I dati storici e i precedenti che influenzano i pronostici

I precedenti raccontano una competizione in cui le sorprese sono all’ordine del giorno, ma anche dove la tradizione conta ancora molto. Nelle ultime edizioni, squadre come Siviglia e Atalanta hanno dimostrato che la determinazione e l’organizzazione possono portare anche una “outsider” a sollevare il trofeo. Spicca inoltre la presenza di club storici come il Porto, abituati a calcare palcoscenici europei e a gestire la pressione delle fasi decisive.

Pronostico: chi ha le carte migliori per arrivare in fondo?

Alla luce delle informazioni disponibili, il pronostico degli esperti individua alcune squadre con maggiori possibilità di successo. In particolare, l’Aston Villa viene considerata una delle favorite grazie alla profondità della rosa e alla qualità del gioco espresso nell’ultimo anno. Il Porto, con la sua esperienza e la capacità di affrontare match ad alta tensione, rappresenta un’altra candidata forte. La Roma, pur avendo vissuto stagioni altalenanti, resta una delle squadre da tenere d’occhio. Non vanno sottovalutate le “solide” come Lille, Lione, Friburgo e Betis, pronte a sfruttare ogni occasione. Tra le possibili sorprese, occhi puntati su Go Ahead Eagles, Stoccarda, Celta Vigo e Dinamo Zagabria, che potrebbero ribaltare i pronostici e mettere in difficoltà le big. Il Bologna, pur partendo da outsider, può sfruttare l’entusiasmo della prima partecipazione e la solidità mostrata negli ultimi mesi.

L’Europa League si preannuncia come una competizione ricca di sfide incerte e di possibili sorprese. Il Bologna, insieme alle altre partecipanti, cercherà di scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio europeo. Per chi volesse seguire l’evoluzione dei pronostici e delle analisi sulle prossime sfide, diversi portali di settore offrono aggiornamenti costanti e approfondimenti dettagliati. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!