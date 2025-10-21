Pronostici Europa League: focus su FCSB-Bologna e Braga-Stella Rossa

Il terzo turno della fase a gironi di Europa League, in programma giovedì 23 ottobre 2025 alle 18:45, mette di fronte due sfide di grande interesse: FCSB-Bologna e Braga-Stella Rossa. Entrambe le partite rappresentano crocevia fondamentali per le ambizioni europee delle squadre coinvolte, che cercano punti preziosi per il proseguimento del loro cammino internazionale. Analizziamo insieme i principali temi delle gare, lo stato di forma dei protagonisti e i dati più significativi alla vigilia di questi incontri.

FCSB-Bologna: due squadre in cerca di riscatto e continuità

La sfida tra FCSB e Bologna si preannuncia vibrante e incerta, con entrambe le formazioni chiamate a reagire a un avvio europeo non semplice. I padroni di casa arrivano al match dopo una sconfitta interna in campionato contro il Metaloglobus che ha lasciato qualche strascico mentale, anche se la precedente vittoria sull’U Craiova aveva acceso speranze tra i tifosi. In Europa League, il cammino dell’FCSB finora è stato caratterizzato da una vittoria e una sconfitta, evidenziando una certa discontinuità.

La formazione rumena accusa problemi soprattutto in difesa, complici le assenze di elementi chiave come Joyskim Dawa e alcuni dubbi ancora da sciogliere tra centrocampo e retroguardia.

e alcuni dubbi ancora da sciogliere tra centrocampo e retroguardia. Davanti al pubblico di Bucarest, tuttavia, l’FCSB tradizionalmente si trasforma, spinta da un ambiente caldo e da una mentalità offensiva che può mettere in difficoltà chiunque.

Dall’altra parte, il Bologna di Vincenzo Italiano arriva in Romania con il morale alto dopo le recenti prestazioni in Serie A, dove ha ritrovato compattezza difensiva e una buona dose di fiducia. Nonostante alcune assenze pesanti – su tutte quella di Ciro Immobile – i rossoblù hanno mostrato una crescita interessante, dimostrando fluidità offensiva e solidità nelle ultime gare interne.

La squadra emiliana cerca la prima vittoria europea della stagione, consapevole che un risultato positivo potrebbe cambiare l’inerzia del girone.

La mentalità del tecnico invita a giocarsela senza troppi calcoli, puntando sulla velocità degli esterni e sulla freschezza di alcuni giovani protagonisti.

Braga-Stella Rossa: lusitani solidi in Europa, serbi all’ultima chiamata

Sul prato dello Estádio Municipal de Braga va in scena un altro confronto cruciale, quello tra Braga e Stella Rossa. I portoghesi hanno iniziato questa edizione di Europa League in modo impeccabile, conquistando sei punti in due partite senza subire gol. Il gruppo guidato da Carlos Vicens si distingue per la solidità a centrocampo e per la capacità realizzativa dei suoi attaccanti, in particolare Ricardo Horta e Gabriel Martinez.

In campionato la situazione è meno brillante: il Braga fatica a trovare continuità, ma nelle notti europee la squadra si esprime al meglio, confermando una difesa difficilmente perforabile.

fatica a trovare continuità, ma nelle notti europee la squadra si esprime al meglio, confermando una difesa difficilmente perforabile. La rosa si presenta al completo per questa gara cruciale, con il pubblico di casa pronto a spingere la squadra verso un altro successo.

La Stella Rossa, invece, vive un momento diametralmente opposto: solo un punto raccolto nelle prime due uscite europee e un cammino internazionale che fatica a decollare. In patria, tuttavia, la formazione di Vladan Milojević continua a raccogliere successi, ma le recenti battute d’arresto – come la sconfitta nel derby con il Partizan – hanno lasciato qualche incertezza.

Il giovane Vasilije Kostov , talento classe 2008, è il jolly offensivo su cui si punta per provare a invertire la rotta.

, talento classe 2008, è il jolly offensivo su cui si punta per provare a invertire la rotta. La squadra arriva al match con tutti gli effettivi a disposizione, ma dovrà superare i limiti storici mostrati lontano dal proprio pubblico.

Dati, precedenti e fattori chiave delle sfide

Analizzando i precedenti tra Braga e Stella Rossa, emerge un equilibrio significativo: cinque incontri, tre pareggi e una vittoria per parte nei match casalinghi. Il fattore campo si conferma dunque determinante, soprattutto per i portoghesi che in questa stagione hanno costruito il loro percorso su una difesa solida e cinica.

Squadra Ultimi 2 match in Europa League Gol Subiti Braga 2 vittorie 0 Stella Rossa 1 pareggio, 1 sconfitta 3

Tra FCSB e Bologna, non mancano spunti interessanti: i romeni alternano prestazioni positive a passaggi a vuoto, mentre gli emiliani devono ancora rompere il ghiaccio in campo europeo. Il pubblico dell’Arena Națională potrebbe essere un fattore, ma la maggiore esperienza del Bologna e la sua attuale solidità possono colmare il gap.

Pronostico e analisi delle gare di Europa League

Per quanto riguarda le previsioni, il Braga parte favorito nella sfida con la Stella Rossa, forte di una difesa impermeabile e di una rosa più equilibrata. Il fattore campo e la voglia di ipotecare il passaggio del turno dovrebbero spingere i portoghesi verso un risultato positivo, anche se i serbi hanno dimostrato di poter essere pericolosi soprattutto grazie ai loro giovani talenti.

Per FCSB-Bologna, la situazione appare più incerta: i rossoblù sembrano avere qualcosa in più in termini di forma e fiducia, ma dovranno prestare attenzione alle ripartenze dei padroni di casa. L’assenza di alcuni titolari potrebbe pesare, ma la mentalità offensiva e la compattezza viste in campionato possono essere le armi giuste per portare a casa un risultato utile. La partita potrebbe essere equilibrata e decisa da episodi, con entrambe le squadre intenzionate a giocarsi le proprie chance fino all’ultimo minuto.

In conclusione, la terza giornata di Europa League offre due match di grande fascino e importanza: Braga e Bologna partono leggermente avanti nei rispettivi confronti, ma dovranno confermare sul campo quanto di buono mostrato finora. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta TV sulle principali piattaforme sportive. Scopri tutte le analisi, i pronostici e gli approfondimenti sulle competizioni europee nella nostra sezione dedicata!