Pronostici Eurolega: Olimpia Milano-Monaco e Virtus Bologna

Eurolega 2025 si prepara a vivere un altro turno emozionante, con due sfide di grande interesse per il basket italiano: Olimpia Milano-Monaco e Paris FC-Virtus Bologna. Entrambe le partite sono in programma per la terza giornata della massima competizione continentale per club, e rappresentano snodi cruciali per il cammino delle squadre italiane. L’Olimpia Milano proverà a riscattarsi dopo un inizio altalenante, mentre la Virtus Bologna cercherà continuità dopo la prima sconfitta stagionale in Europa. Andiamo ad analizzare contesto, stato di forma, precedenti e pronostici degli esperti.

Olimpia Milano e Virtus Bologna: tra ambizioni e voglia di riscatto

Il percorso stagionale dell’Olimpia Milano è iniziato con grandi speranze grazie al successo in Supercoppa Italiana e all’importante vittoria esterna contro la Stella Rossa. Tuttavia, le successive sconfitte di misura contro Partizan e Bertram Derthona hanno complicato l’avvio del gruppo guidato da Messina. Il prossimo impegno contro il Monaco, finalista della scorsa edizione di Eurolega, diventa così un appuntamento chiave per evitare una mini-crisi e riprendere il cammino verso l’obiettivo delle Final Four.

L’inserimento di top player come Guduric e l’addio di Mirotic hanno cambiato il volto della squadra, che cerca ancora il giusto equilibrio.

e l’addio di hanno cambiato il volto della squadra, che cerca ancora il giusto equilibrio. Il Monaco ha avuto un avvio simile: sconfitta in Supercoppa di Francia contro il Paris FC , una vittoria contro Dubai e un ko con lo Zalgiris in Eurolega .

ha avuto un avvio simile: sconfitta in contro il , una vittoria contro e un ko con lo in . Guidato da un tecnico emergente come Spanoulis e con talenti del calibro di Mike James e Nedovic, il Monaco punta a confermarsi tra le big d’Europa.

La Virtus Bologna, invece, ha iniziato l’Eurolega con una convincente vittoria contro il Real Madrid, ma si è subito trovata a dover inseguire dopo il ko con il Valencia. La squadra, profondamente rinnovata dopo gli addii di Belinelli e Shengelia, ha inserito innesti di spessore come Carsen Edwards e Saliou Niang, quest’ultimo già protagonista al debutto europeo. L’obiettivo dichiarato resta l’accesso alla top-8 europea.

Precedenti e dati importanti: equilibrio e nuove sfide

Guardando ai dati e ai precedenti, entrambe le sfide presentano motivi di grande interesse:

Olimpia Milano e Monaco si sono affrontate già in passato nella competizione, spesso con esiti molto equilibrati e partite decise nei minuti finali.

e si sono affrontate già in passato nella competizione, spesso con esiti molto equilibrati e partite decise nei minuti finali. Il Monaco ha recentemente accolto Mirotic , ex stella dell’ EA7 , e potrà contare sull’esperienza europea maturata nella scorsa stagione, chiusa da vicecampione.

ha recentemente accolto , ex stella dell’ , e potrà contare sull’esperienza europea maturata nella scorsa stagione, chiusa da vicecampione. Per Virtus Bologna e Paris FC si tratta di una sfida inedita in Eurolega , ma i francesi hanno già dimostrato di poter competere ad alti livelli vincendo la Supercoppa di Francia contro il Monaco .

e si tratta di una sfida inedita in , ma i francesi hanno già dimostrato di poter competere ad alti livelli vincendo la contro il . La presenza di ex come Bako tra le fila del Paris FC aggiunge pepe ad una partita che promette spettacolo.

Una tabella riassuntiva dei risultati recenti:

Squadra Ultime 2 partite Eurolega Supercoppa nazionale Olimpia Milano 1V – 1P Vittoria Monaco 1V – 1P Sconfitta Virtus Bologna 1V – 1P Sconfitta Paris FC 1V – 1P Vittoria

Pronostico degli esperti: equilibrio ma attenzione alle sorprese

L’analisi degli esperti evidenzia come entrambe le sfide siano caratterizzate da un equilibrio notevole:

L’ Olimpia Milano può contare sul fattore campo, ma dovrà fare attenzione alla solidità e all’esperienza del Monaco , che parte leggermente favorito secondo i principali osservatori.

può contare sul fattore campo, ma dovrà fare attenzione alla solidità e all’esperienza del , che parte leggermente favorito secondo i principali osservatori. Il pronostico suggerisce una possibile affermazione del Monaco , ma la volontà di riscatto dei milanesi potrebbe risultare decisiva.

, ma la volontà di riscatto dei milanesi potrebbe risultare decisiva. In Paris FC-Virtus Bologna , i padroni di casa francesi sono considerati favoriti, forti della recente vittoria in Supercoppa e della crescita del gruppo guidato da Tabellini . Tuttavia, la fisicità e l’entusiasmo dei nuovi innesti della Virtus lasciano aperte le porte a una sorpresa italiana.

, i padroni di casa francesi sono considerati favoriti, forti della recente vittoria in e della crescita del gruppo guidato da . Tuttavia, la fisicità e l’entusiasmo dei nuovi innesti della lasciano aperte le porte a una sorpresa italiana. Entrambe le partite promettono intensità, grande equilibrio e sono destinate a decidersi nei dettagli.

La terza giornata di Eurolega si annuncia quindi fondamentale per le sorti di Olimpia Milano e Virtus Bologna. Gli appassionati potranno seguire le partite sulle principali piattaforme dedicate al basket europeo e restare aggiornati sulle analisi degli esperti.

