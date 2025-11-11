Pronostici Eurolega: Olimpia Milano e Olympiakos in primo piano

La decima giornata dell’Eurolega 2025/2026 si preannuncia ricca di emozioni, con incontri che promettono spettacolo e grande intensità. In particolare, i riflettori saranno puntati sulle partite che vedono protagoniste Olimpia Milano e Olympiakos, due formazioni tra le più attese e seguite della competizione. Gli appassionati potranno seguire questi appuntamenti mercoledì 12 novembre, rispettivamente alle ore 20:30 per Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne e alle 20:15 per Olympiakos-Zalgiris Kaunas. Di seguito, un’analisi dettagliata sui temi centrali di questi due appuntamenti: forma delle squadre, precedenti e pronostici degli esperti.

Olimpia Milano e Olympiakos: stato di forma e motivazioni

Le due squadre di casa, Olimpia Milano e Olympiakos, arrivano a questi match in momenti diversi ma con obiettivi comuni: consolidare la propria posizione in classifica e dare continuità ai risultati positivi.

Olimpia Milano ha vissuto un avvio di stagione altalenante, ma nelle ultime settimane ha ritrovato equilibrio e slancio. I successi consecutivi, tra cui la vittoria in trasferta contro l’ Anadolu Efes dopo due tempi supplementari, hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Ettore Messina . Il gruppo sembra più compatto e determinato, soprattutto quando gioca davanti al pubblico del Forum di Assago .

ha vissuto un avvio di stagione altalenante, ma nelle ultime settimane ha ritrovato equilibrio e slancio. I successi consecutivi, tra cui la vittoria in trasferta contro l’ dopo due tempi supplementari, hanno rilanciato le ambizioni della squadra di . Il gruppo sembra più compatto e determinato, soprattutto quando gioca davanti al pubblico del . Olympiakos, dal canto suo, si conferma formazione solida e affidabile, soprattutto tra le mura amiche del Peace and Friendship Stadium. I greci hanno conquistato sei vittorie nelle prime nove giornate, mostrando grande capacità di mantenere il controllo nei momenti decisivi e una difesa sempre molto organizzata.

Le avversarie, invece, si trovano in situazioni opposte:

ASVEL Villeurbanne è in piena crisi di risultati, con sole due vittorie su nove gare e tre sconfitte consecutive che pesano sul morale e sulla classifica. La squadra francese fatica a trovare continuità e soffre soprattutto nei momenti chiave delle partite.

è in piena crisi di risultati, con sole due vittorie su nove gare e tre sconfitte consecutive che pesano sul morale e sulla classifica. La squadra francese fatica a trovare continuità e soffre soprattutto nei momenti chiave delle partite. Zalgiris Kaunas rappresenta una delle sorprese più liete dell’Eurolega: sette successi nelle prime nove partite, difesa solida e un attacco equilibrato, capace di adattarsi alle diverse fasi dell’incontro. I lituani hanno dimostrato maturità e forza mentale, anche in trasferta.

Precedenti e dati salienti delle sfide di Eurolega

I confronti tra queste squadre sono spesso stati sinonimo di equilibrio e spettacolo. Analizzando i precedenti più recenti:

L’ Olimpia Milano ha spesso sfruttato il fattore campo contro l’ ASVEL , imponendosi grazie a una maggiore esperienza nei momenti decisivi. Tuttavia, le partite si sono rivelate combattute soprattutto nella prima parte, con l’ ASVEL capace di restare in partita fino all’intervallo.

ha spesso sfruttato il fattore campo contro l’ , imponendosi grazie a una maggiore esperienza nei momenti decisivi. Tuttavia, le partite si sono rivelate combattute soprattutto nella prima parte, con l’ capace di restare in partita fino all’intervallo. Il Peace and Friendship Stadium di Atene rappresenta da sempre una roccaforte per l’Olympiakos, che qui ha costruito gran parte dei suoi successi europei. Lo Zalgiris, pur avendo vinto alcune sfide in trasferta, spesso fatica a mantenere alto il ritmo per tutta la durata della gara.

Squadra Ultime 5 partite Vittorie Sconfitte Olimpia Milano V, V, P, P, V 3 2 ASVEL Villeurbanne P, P, P, V, P 1 4 Olympiakos V, P, V, V, V 4 1 Zalgiris Kaunas V, V, P, V, V 4 1

Pronostici e analisi degli esperti per le sfide del 12 novembre

Entrambe le partite presentano spunti interessanti dal punto di vista dei pronostici, con situazioni tecniche e psicologiche che potrebbero fare la differenza.

Per Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne , la squadra italiana parte favorita grazie al momento positivo e al sostegno del pubblico. L’ ASVEL dovrà puntare su una difesa più attenta e provare a mantenere il ritmo basso per avere chance di sorprendere, ma la crescita mentale e tecnica dei milanesi lascia presagire una partita in cui, col passare dei minuti, la superiorità della squadra di Messina potrebbe emergere.

, la squadra italiana parte favorita grazie al momento positivo e al sostegno del pubblico. L’ dovrà puntare su una difesa più attenta e provare a mantenere il ritmo basso per avere chance di sorprendere, ma la crescita mentale e tecnica dei milanesi lascia presagire una partita in cui, col passare dei minuti, la superiorità della squadra di potrebbe emergere. In Olympiakos-Zalgiris Kaunas si prospetta una sfida equilibrata, con lo Zalgiris che ha dimostrato di poter imporsi anche lontano da casa. Tuttavia, l’esperienza e la solidità dell’Olympiakos nel proprio impianto rappresentano un fattore importante. Gli esperti sottolineano la disciplina difensiva e la capacità dei greci di gestire la pressione nei momenti chiave, elementi che potrebbero risultare decisivi.

In entrambe le partite sarà fondamentale la gestione delle transizioni e la capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti cruciali. Il pronostico degli addetti ai lavori vede favorite le squadre di casa, ma non sono escluse sorprese grazie al valore e alla determinazione degli avversari.

Le gare della decima giornata di Eurolega rappresentano un banco di prova importante per Olimpia Milano e Olympiakos, chiamate a confermare la propria crescita contro avversari motivati. Gli appassionati potranno seguire tutte le partite in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Euroleague TV, per non perdere nemmeno un dettaglio di questi incontri spettacolari. Consulta la nostra sezione dedicata per restare sempre aggiornato su pronostici, analisi e approfondimenti delle principali competizioni di basket europeo!