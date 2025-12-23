Pronostici Eurolega: Dubai-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Olympiakos

La 18° giornata della Eurolega di basket si preannuncia emozionante e ricca di spunti, accompagnando tifosi e appassionati durante il periodo natalizio. Particolare attenzione sarà rivolta alla sfida tra Dubai Basketball e Olimpia Milano, in programma martedì 23 dicembre, e al big match di Santo Stefano tra Virtus Bologna e Olympiakos. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW, offrendo la possibilità di seguire da vicino due incontri cruciali per la classifica della competizione continentale.

Olimpia Milano e Dubai: forma attuale e protagonisti in evidenza

La Olimpia Milano arriva a questo turno occupando la decima posizione in classifica, con un bilancio di 9 vittorie e 8 sconfitte. La squadra guidata da coach Peppe Poeta può contare sull’apporto decisivo di Armoni Brooks, reduce da una prova di carattere contro il Fenerbahce in cui ha realizzato 18 punti, e su quello di Marko Guduric, che ha messo a segno 22 punti nella recente affermazione contro il Real Madrid. Milano spera inoltre di recuperare alcuni elementi chiave rimasti fermi nelle ultime settimane, fattore che potrebbe incidere sull’andamento della gara.

Dall’altra parte, il Dubai Basketball si trova in tredicesima posizione con un record di 8 vittorie e 9 sconfitte, a una sola distanza dalla stessa Milano. Nell’ultimo turno, la formazione degli Emirati Arabi ha espugnato Istanbul sconfiggendo l’Efes per 76-80, grazie ai 20 punti di Mfiondu Kabengele, ex Reyer Venezia, supportato dai 17 punti di McKinley Wright e dai 14 di Filip Petrusev. Da sottolineare la presenza dell’italiano Awudu Abass, già vincitore con Milano di uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana tra il 2016 e il 2018, che vivrà una gara dal sapore particolare.

Virtus Bologna-Olympiakos: lo stato di forma e la forza del fattore campo

Il turno si chiude il 26 dicembre con la sfida tra Virtus Bologna e Olympiakos alla Segafredo Arena. La Virtus, attualmente dodicesima con 8 vittorie e 9 sconfitte, ha dimostrato grande solidità casalinga: prima della recente sconfitta con l’Hapoel, aveva sempre vinto le prime sei partite disputate nel proprio impianto. Il percorso recente vede la squadra emiliana protagonista di una doppia trasferta a Belgrado, dove ha prima battuto il Partizan per poi cedere di misura alla Stella Rossa. La vittoria nel posticipo di Serie A contro Brescia ha restituito fiducia alle “V-Nere”, che ora puntano a riscattare la serie negativa contro l’Olympiakos negli ultimi quattro precedenti, compreso il netto 70-92 patito in casa lo scorso febbraio.

I precedenti storici e le statistiche più significative

Analizzando i dati e i precedenti delle sfide, emergono alcuni elementi di rilievo:

Virtus Bologna non ha mai battuto l’ Olympiakos negli ultimi quattro confronti diretti.

non ha mai battuto l’ negli ultimi quattro confronti diretti. L’ultimo scontro alla Segafredo Arena ha visto i greci imporsi nettamente con un margine di 22 punti.

ha visto i greci imporsi nettamente con un margine di 22 punti. La Olimpia Milano, invece, affronta per la prima volta in Eurolega la formazione di Dubai, rendendo il confronto ancora più aperto e interessante dal punto di vista tattico.

Pronostico e analisi degli esperti sul doppio confronto italiano

Le analisi degli esperti individuano diversi fattori chiave per l’esito delle due sfide:

Per Dubai-Olimpia Milano , la maggiore esperienza e l’organizzazione della squadra italiana potrebbero fare la differenza, soprattutto se Brooks e Guduric manterranno l’efficacia offensiva dimostrata nelle ultime uscite. Tuttavia, Dubai ha dimostrato di essere avversario ostico, capace di colpi esterni come quello recente a Istanbul .

, la maggiore esperienza e l’organizzazione della squadra italiana potrebbero fare la differenza, soprattutto se e manterranno l’efficacia offensiva dimostrata nelle ultime uscite. Tuttavia, ha dimostrato di essere avversario ostico, capace di colpi esterni come quello recente a . Nella sfida tra Virtus Bologna e Olympiakos, i bolognesi potranno contare sull’effetto casa e sulla spinta del pubblico della Segafredo Arena, elemento che ha già permesso di costruire una solida base di successi. Seppur i greci partano favoriti per tradizione e qualità del roster, la “V-Nere” potrebbero rendere la partita estremamente equilibrata e lottata fino all’ultimo minuto.

Entrambe le partite si preannunciano combattute e ricche di emozioni, con i dettagli e la condizione dei singoli a poter indirizzare il risultato finale.

Le sfide della 18° giornata di Eurolega rappresentano un banco di prova importante per le squadre italiane, chiamate a confermarsi o a sorprendere di fronte a due avversari di spessore. Per chi desidera seguire gli sviluppi e confrontare le proprie previsioni, le piattaforme Sky e NOW offrono la diretta degli incontri. Restate aggiornati con le analisi di Sport.it per non perdere nessun dettaglio sulle gare più attese di Eurolega!