Pronostici Eurobasket: le stelle NBA protagoniste agli ottavi

Il massimo torneo di basket europeo, Eurobasket, entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si preannunciano spettacolari, con alcuni tra i migliori giocatori di NBA impegnati nelle rispettive nazionali. Le sfide, in programma nei prossimi giorni, metteranno di fronte alcune delle squadre più forti del continente e promettono grande spettacolo sia per gli appassionati che per chi cerca di capire quali squadre potrebbero avanzare nel torneo.

Stato di forma e protagonisti degli ottavi di Eurobasket

Gli ottavi di finale di Eurobasket presentano un ricco programma di incontri tra nazionali guidate da stelle assolute del basket mondiale. Ecco i principali protagonisti e le loro condizioni attuali:

Turchia-Svezia : la Turchia può contare su Alperen Sengun , centro dei Rockets , che si è imposto come uno dei migliori del torneo, mentre la Svezia schiera Pelle Larsson , autore di prestazioni da quasi 20 punti di media a partita.

: la può contare su , centro dei , che si è imposto come uno dei migliori del torneo, mentre la schiera , autore di prestazioni da quasi 20 punti di media a partita. Germania-Portogallo : la Germania vanta una rosa ricca di giocatori con esperienza NBA , tra cui Dennis Schroeder e Franz Wagner . Il Portogallo si affida all’energia e al talento di Neemias Queta , centro in crescita e futuro protagonista nei Celtics .

: la vanta una rosa ricca di giocatori con esperienza , tra cui e . Il si affida all’energia e al talento di , centro in crescita e futuro protagonista nei . Lituania-Lettonia : derby tra squadre di grande tradizione, con la Lituania favorita grazie alla presenza di Jonas Valanciunas , mentre la Lettonia risponde con il gigante Kristaps Porzingis .

: derby tra squadre di grande tradizione, con la favorita grazie alla presenza di , mentre la risponde con il gigante . Serbia-Finlandia : la Serbia si affida a Nikola Jokic , tre volte MVP e campione NBA, mentre la Finlandia punta tutto su Lauri Markkanen , autore di prestazioni da quasi 25 punti di media nel torneo.

: la si affida a , tre volte e campione NBA, mentre la punta tutto su , autore di prestazioni da quasi 25 punti di media nel torneo. Polonia-Bosnia : la Polonia arriva da vittorie prestigiose contro Slovenia e Israele , ma dovrà affrontare la presenza dominante di Jusuf Nurkic , totem della Bosnia .

: la arriva da vittorie prestigiose contro e , ma dovrà affrontare la presenza dominante di , totem della . Francia-Georgia : la Francia schiera giovani promesse come Bilal Coulibaly e Zaccharie Risacher , mentre la Georgia si affida alla solidità di Goga Bitadze .

: la schiera giovani promesse come e , mentre la si affida alla solidità di . Italia-Slovenia : sfida tra Simone Fontecchio , prossimo giocatore degli Heat , e la superstar Luka Doncic dei Lakers . L’ Italia cerca il colpo di squadra contro il talento cristallino della Slovenia .

: sfida tra , prossimo giocatore degli , e la superstar dei . L’ cerca il colpo di squadra contro il talento cristallino della . Grecia-Israele: la Grecia viene trascinata da Giannis Antetokounmpo, mentre Israele cerca l’impresa con Deni Avdija, protagonista di una stagione esaltante con Portland.

Le squadre sono arrivate a questa fase con percorsi differenti, ma tutte schierano almeno un protagonista capace di cambiare il corso della partita. La presenza di tanti campioni provenienti dalla NBA rende ogni partita imprevedibile e carica di aspettative.

I precedenti tra le nazionali e le rivalità storiche

I dati sui precedenti tra queste nazionali rafforzano l’attesa per questi ottavi di finale:

Il derby baltico tra Lituania e Lettonia è spesso stato equilibrato e combattuto, con numerosi incontri sia in competizioni europee che nelle qualificazioni mondiali.

tra e è spesso stato equilibrato e combattuto, con numerosi incontri sia in competizioni europee che nelle qualificazioni mondiali. La Serbia ha una tradizione di successi contro la Finlandia , ma la crescita di Markkanen ha ridotto il divario nelle ultime sfide.

ha una tradizione di successi contro la , ma la crescita di ha ridotto il divario nelle ultime sfide. La Polonia, pur non schierando stelle NBA, ha dimostrato di poter battere avversari sulla carta superiori, come Slovenia e Israele, grazie a un gioco di squadra solido e difensivamente organizzato.

Queste partite sono spesso decise da episodi e dalla prestazione dei giocatori chiave, rendendo fondamentale l’apporto delle stelle in campo.

Pronostici e analisi degli ottavi di finale di Eurobasket

Le previsioni per gli ottavi di finale di Eurobasket si basano sulle condizioni attuali delle squadre e sull’impatto delle loro stelle. Le squadre più accreditate sembrano essere quelle con maggiore esperienza internazionale e con roster più profondi, come Serbia, Francia e Lituania. Tuttavia, il formato a eliminazione diretta rende ogni partita molto aperta.

La Serbia , guidata da Jokic , parte favorita contro la Finlandia , ma dovrà prestare attenzione alla vena realizzativa di Markkanen .

, guidata da , parte favorita contro la , ma dovrà prestare attenzione alla vena realizzativa di . La Francia , grazie ai suoi giovani talenti, sembra avere i mezzi per superare la Georgia , ma dovrà evitare cali di concentrazione.

, grazie ai suoi giovani talenti, sembra avere i mezzi per superare la , ma dovrà evitare cali di concentrazione. Lituania e Lettonia si giocano la qualificazione in una sfida incerta, dove i lunghi di entrambe le squadre possono fare la differenza.

e si giocano la qualificazione in una sfida incerta, dove i lunghi di entrambe le squadre possono fare la differenza. Italia e Slovenia promettono spettacolo, con Fontecchio e Doncic chiamati a guidare le rispettive squadre.

e promettono spettacolo, con e chiamati a guidare le rispettive squadre. La Grecia di Antetokounmpo parte con i favori del pronostico contro Israele, ma dovrà controllare la pericolosità di Avdija.

Nel complesso, le partite saranno decise dalla capacità delle squadre di sfruttare i propri leader e dalla profondità del roster. Gli appassionati possono aspettarsi incontri equilibrati e ricchi di emozioni.

Gli ottavi di finale di Eurobasket rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del basket europeo. Le sfide tra nazionali e campioni NBA promettono spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo minuto. Per chi desidera seguire le partite e approfondire le analisi sui pronostici, i principali portali sportivi offrono copertura dettagliata e aggiornamenti continui. Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite!