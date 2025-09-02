Pronostici EFL Trophy: analisi su Doncaster, Bolton e Plymouth

L’EFL Trophy torna protagonista nella settimana in cui le competizioni per nazionali lasciano spazio anche alle coppe minori. Il torneo inglese, riservato alle squadre di League One, League Two e alle formazioni Under 21 di alcuni club di Premier League e Championship, apre la fase a gironi con diversi incontri di grande interesse. Le sfide in programma il 2 settembre offrono spunti di riflessione sia per chi segue il calcio inglese sia per chi si avvicina per la prima volta a questa manifestazione ormai storica.

Una panoramica sulla competizione e sulle squadre in campo

L’EFL Trophy, istituito nel 1981, rappresenta una delle coppe più longeve nel panorama inglese, simile per importanza alla Coppa Italia di Serie C in Italia. Negli anni, la competizione si è evoluta, includendo anche le formazioni Under 21 delle squadre di vertice, offrendo così una vetrina importante ai giovani talenti. Il Peterborough United ha scritto la storia recente del torneo vincendo due edizioni consecutive e raggiungendo il Bristol City nella classifica delle squadre più titolate.

La stagione attuale vede diverse squadre in cerca di riscatto o conferma. Il Doncaster, ad esempio, ha iniziato bene in League One con 13 punti in sei partite e si presenta imbattuto davanti ai propri tifosi. Al contrario, squadre come Plymouth e Cheltenham cercano nell’EFL Trophy l’occasione per rilanciarsi dopo avvii di stagione complicati nei rispettivi campionati.

Plymouth: solo una vittoria e cinque sconfitte in League One.

Cheltenham: ultimo posto in League Two con un solo punto in sei giornate.

Le squadre come Wycombe e Colchester cercano anch’esse una svolta, soprattutto dopo un inizio di campionato sottotono per i Blues, che però nelle coppe hanno già mostrato segnali positivi.

Precedenti e dati salienti delle partite in programma

Alcuni incontri in programma mettono di fronte squadre con una lunga storia di confronti diretti. La partita tra Bolton e Rotherham è tra le più attese: nei cinque precedenti più recenti, il Bolton non è mai riuscito a superare i biancorossi, a conferma di una certa parità storica tra le due formazioni. Entrambe le squadre hanno avuto un inizio di stagione difficile: i Trotters occupano la quattordicesima posizione in classifica, mentre i Millers hanno fatto registrare risultati anche peggiori. Dal punto di vista difensivo, nessuna delle due compagini è sembrata particolarmente solida, con rispettivamente sei e otto reti subite nelle prime sei giornate.

Altri dati interessanti emergono dalle sfide tra Burton Albion e Liverpool U21 e tra Bromley e Crystal Palace U21, dove la tendenza al gol potrebbe essere un elemento chiave, viste le caratteristiche dei reparti offensivi e le difese non sempre impeccabili.

Analisi e pronostico degli incontri più attesi

Secondo le analisi degli esperti, alcune squadre partono con i favori del pronostico grazie alla loro forma recente e alle prestazioni offerte finora. Il Doncaster, forte di un avvio di stagione convincente e di una prestazione di squadra solida sia in campionato che in coppa, dovrebbe avere la meglio sull’Everton U21. I Vikings hanno già dimostrato di poter superare anche avversari di categoria superiore, come il Middlesbrough in League Cup.

Plymouth punta a sfruttare la superiorità tecnica contro il Cheltenham per invertire la rotta e ottenere una vittoria fondamentale per il morale.

Wycombe, a dispetto delle difficoltà in campionato, ha già dato segnali di risveglio in coppa e contro il Colchester potrebbe confermare la tendenza positiva.

Bolton resta leggermente favorito contro un Rotherham altrettanto in difficoltà, in una sfida che potrebbe rivelarsi ricca di gol e colpi di scena.

Da segnalare anche le partite tra squadre Under 21, dove il valore dei singoli giovani talenti può fare la differenza e rendere le sfide particolarmente imprevedibili e spettacolari, come nel caso di Bromley-Crystal Palace U21 e Burton Albion-Liverpool U21.

L’EFL Trophy offre quindi una panoramica ricca di spunti, tra squadre desiderose di riscatto e giovani talenti in cerca di conferme. Le partite si preannunciano combattute e ricche di emozioni, fornendo agli appassionati un motivo in più per seguire da vicino la manifestazione. Per chi desidera approfondire o avvicinarsi al mondo delle scommesse, è possibile consultare le piattaforme specializzate per ulteriori analisi e confronti.

