Pronostici Crotone-Casarano e Vis Pesaro-Ravenna: analisi Serie C

La Serie C prosegue il suo cammino con due sfide di grande interesse: Crotone-Casarano e Vis Pesaro-Ravenna, entrambe in programma per lunedì 15 dicembre alle ore 20.30. Le partite, valide per la 18esima giornata dei rispettivi gironi, si giocheranno rispettivamente allo Stadio Ezio Scida e al Tonino Benelli. Questi incontri rappresentano momenti cruciali nelle ambizioni stagionali delle squadre coinvolte e offrono spunti rilevanti per l’analisi dei pronostici.

Contesto e forma delle squadre: tra ambizioni e rilancio

La sfida tra Crotone e Casarano vede i padroni di casa determinati a consolidare il proprio percorso verso la promozione in Serie B. Sotto la guida di Longo, il Crotone ha mostrato solidità e un gioco efficace, puntando forte su un attacco prolifico guidato da Gomez, autore di 10 reti stagionali. Al suo fianco, Murano cerca riscatto dopo un periodo opaco, mentre il centrocampo è affidato all’esperienza di Vinicius e Gallo. La squadra cerca continuità di risultati per rimanere nelle zone alte della classifica.

Il Casarano, dal canto suo, arriva a questa trasferta dopo due battute d’arresto nelle ultime giornate, ma la formazione di Di Bari è motivata a interrompere il trend negativo. L’attacco si affida al capocannoniere Chiricó, supportato da Zanaboni, con Cajazzo e Pinto pronti ad allargare il fronte offensivo. La squadra ospite dovrà però fare i conti con una difesa del Crotone tra le più solide del girone.

Crotone : obiettivo promozione, attacco in forma.

: obiettivo promozione, attacco in forma. Casarano : cerca il riscatto dopo due sconfitte.

: cerca il riscatto dopo due sconfitte. Giocatori chiave: Gomez (Crotone), Chiricó (Casarano).

Dati, precedenti e posizioni in classifica

Analizzando il cammino recente, il Crotone si è dimostrato particolarmente efficace nelle gare casalinghe, sfruttando la spinta del pubblico dello Scida. I precedenti tra le due squadre, sebbene limitati a questa categoria, vedono i calabresi solitamente favoriti, soprattutto grazie a un reparto difensivo ben organizzato e a un attacco che trova spesso la via del gol. Il Casarano, invece, ha avuto difficoltà a raccogliere punti contro le formazioni di vertice ma può contare su un attacco che ha spesso sorpreso le difese avversarie.

Squadra Ultime 5 partite Posizione Crotone 3V 1N 1P Zona alta Casarano 2V 1N 2P Metà classifica

Nel girone B, Vis Pesaro e Ravenna si affrontano in una sfida che vede gli ospiti in testa alla classifica. Il Ravenna, nonostante la recente eliminazione ai rigori in Coppa Italia, è deciso a mantenere il vantaggio sull’Arezzo e proseguire il cammino verso la promozione. La Vis Pesaro, invece, cerca l’impresa per restare nella zona play-off.

Pronostico degli esperti: chi parte favorito e perché

Gli analisti vedono il Crotone favorito contro il Casarano, soprattutto per la maggiore esperienza e qualità dell’organico, unite a una striscia positiva di risultati interni. La solidità difensiva e l’attacco guidato da Gomez rappresentano garanzie importanti. Tuttavia, il Casarano potrebbe sorprendere grazie all’estro di Chiricó e alla voglia di riscatto dopo i recenti stop.

Crotone favorito per solidità e continuità in casa.

favorito per solidità e continuità in casa. Casarano cerca punti con il talento di Chiricó.

Nel match tra Vis Pesaro e Ravenna, i pronostici pendono verso gli ospiti per il miglior rendimento stagionale e la maggiore profondità della rosa. La formazione di Marchionni vuole dimenticare la delusione della coppa e continuare a guidare il girone, mentre la Vis Pesaro cercherà di sfruttare il fattore campo per fermare la corsa degli avversari.

Queste sfide di Serie C promettono emozioni e sono fondamentali per le ambizioni stagionali delle squadre coinvolte. Si potranno seguire in streaming sulle principali piattaforme dedicate allo sport, come Sisal. Consulta le nostre analisi per restare aggiornato sui pronostici e le ultime novità dei campionati!

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.