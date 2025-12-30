Pronostici Coppa Italia volley: Perugia-Civitanova e sfide top

La Coppa Italia di volley maschile entra nel vivo con i quarti di finale, proponendo sfide di altissimo livello che promettono spettacolo ed emozioni. Il tabellone delle gare vede protagoniste alcune delle migliori squadre della stagione, impegnate nella corsa verso la final four di Bologna, in programma il 7 e l’8 febbraio 2025. Tra le partite più attese spiccano Perugia-Civitanova, Verona-Milano e il derby emiliano Piacenza-Modena, senza dimenticare la convincente vittoria di Trento su Monza che ha già assicurato agli uomini di Mendez il primo posto tra le semifinaliste.

Lo stato di forma delle protagoniste nei quarti di Coppa Italia

Il percorso delle squadre verso i quarti di finale ha delineato un quadro competitivo in cui spiccano alcune formazioni per continuità di risultati e qualità del gioco espresso. Trento, forte del suo status di testa di serie numero uno, ha superato agevolmente Monza con un rotondo 3-0, confermando la profondità della rosa e la capacità dei propri giocatori di incidere nei momenti chiave. La prestazione di Micheletto, autore di 15 punti, si è rivelata decisiva, ma è stato l’approccio collettivo a fare la differenza, con contributi rilevanti anche da Flavio, Faure, Ramon e Bartha.

La sfida tra Verona e Milano si preannuncia particolarmente interessante: la formazione veneta, guidata da Soli, ha mostrato solidità durante la stagione ma ha recentemente rallentato, perdendo il primato in classifica dopo il ko con Modena. Milano, al contrario, è in netta ripresa e vorrà sfruttare l’occasione per ottenere un successo di prestigio. I duelli individuali tra Keita e Reggers e tra i registi Christenson e Cachopa promettono spettacolo.

Precedenti e dati salienti dei quarti di finale

Il confronto tra Perugia e Civitanova rappresenta una delle saghe più avvincenti del volley italiano degli ultimi anni. Le due squadre si sono spesso affrontate nelle fasi cruciali della stagione, dando vita a partite memorabili come la semifinale scudetto dell’anno passato, quando la Lube riuscì a rimontare da 0-2 a 3-2. Perugia arriva da un dicembre intenso, reduce dal trionfo nel Mondiale per Club in Brasile, mentre la Lube vanta una striscia positiva casalinga con 7 vittorie su 7 all’Eurosuole Forum, ma dovrà cercare l’impresa in trasferta.

Il derby emiliano tra Piacenza e Modena ravviva la tradizione delle grandi sfide regionali: Modena sta vivendo un momento brillante con 4 vittorie consecutive, tra cui successi di peso contro Lube e Rana Verona. Il tecnico Boninfante dovrà però gestire alcune assenze, mentre Modena appare determinata a tornare tra le grandi contendenti della Coppa Italia.

Le previsioni per i prossimi incontri: analisi e chiavi tattiche

Secondo gli addetti ai lavori, Trento parte favorita per l’accesso alla finale, grazie alla solidità dimostrata e alla profondità della squadra. Tuttavia, la semifinale contro la vincente di Piacenza-Modena potrebbe riservare sorprese, specialmente se Modena dovesse confermare il proprio momento di forma. Verona cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta in finale dello scorso anno, affidandosi alla vena realizzativa di Keita, ma dovrà fare attenzione a una Milano in netta crescita.

La sfida più equilibrata sembra essere quella tra Perugia e Civitanova. Perugia, forte di una panchina lunga e motivata dalla recente vittoria internazionale, dovrà fronteggiare una Lube che ha già dimostrato di saper sorprendere nei momenti decisivi. Le battute di Bottolo e Nikolov potrebbero essere le armi in più per i marchigiani, mentre Perugia punterà sulla coesione di gruppo e sulla gestione delle energie.

In conclusione, i quarti di finale della Coppa Italia maschile di volley offrono un panorama ricco di spunti tecnici e rivalità storiche. Gli incontri promettono intensità e spettacolo, con tutte le squadre decise a conquistare un posto nella final four di Bologna. Chi desidera seguire le gare può farlo attraverso la diretta su RaiSport, vivendo così ogni emozione in tempo reale.