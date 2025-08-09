Pronostici Championship: Leicester, Southampton e le favorite

La nuova stagione della Championship inglese 2025/2026 si apre dopo una lunga pausa di 76 giorni, portando con sé grandi aspettative e curiosità su quali squadre sapranno imporsi sin da subito. La prima giornata, in programma tra sabato e domenica, vedrà undici incontri che promettono emozioni e che, secondo i dati analizzati dai supercomputer di Opta, vedono le squadre di casa generalmente favorite. Un’attenzione particolare è rivolta a club storici come Southampton e Leicester City, appena retrocessi dalla Premier League, che si candidano a protagonisti assoluti di questo primo turno.

L’importanza del fattore campo nella Championship

Il campionato di Championship si distingue da sempre per l’imprevedibilità e la lotta accesa su ogni campo. Tuttavia, la scorsa stagione ha evidenziato come il fattore campo sia stato più determinante rispetto a qualsiasi altra competizione professionistica inglese:

Su 552 partite, ben 253 sono state vinte dalle squadre di casa, pari al 46% del totale.

Nessuna giornata ha mai visto tutte le squadre di casa vincere, con il massimo registrato di 10 successi su 11 nella 22ª giornata di dicembre.

Partendo da questi numeri, è evidente che giocare tra le mura amiche offre un vantaggio tangibile, che potrebbe essere determinante anche nella stagione appena iniziata. Non a caso, il supercomputer di Opta assegna le maggiori probabilità di vittoria proprio alle squadre che esordiscono davanti al proprio pubblico.

Analisi delle sfide chiave: Southampton, Leicester, Sheffield United e Coventry

Tra le partite più attese spicca il debutto del Southampton contro il Wrexham. Quest’ultimo, club gallese noto per essere sostenuto da celebri attori di Hollywood, torna in Championship dopo ben 43 anni e 86 giorni: un record per la seconda divisione inglese, secondo solo al ritorno del Doncaster Rovers nel 2008 dopo 50 anni e 105 giorni. Nonostante il Wrexham sia reduce da dieci partite senza sconfitte nel campionato precedente, l’esordio contro un Southampton determinato e guidato per la prima volta da Will Still si preannuncia complicato, con i dati che assegnano ai padroni di casa una delle probabilità di successo più alte del turno.

Ancora più netto il pronostico per il Leicester City, che ospita lo Sheffield Wednesday nell’unica gara domenicale. Per i “Gufi”, la stagione si presenta in salita: la squadra è sottoposta a restrizioni imposte dalla EFL per violazioni finanziarie e non potrà rafforzare la rosa con nuovi acquisti onerosi fino a gennaio 2027. Inoltre, il nuovo allenatore Martí Cifuentes avrà il difficile compito di gestire una rosa limitata contro un Leicester ben attrezzato per tornare subito protagonista.

Non meno interessante il confronto tra Sheffield United e Bristol City. I padroni di casa, sconfitti di recente nella finale play-off contro il Sunderland, cercheranno il pronto riscatto contro una squadra che hanno già superato nettamente nella semifinale promozione dell’ultima stagione. Il Bristol City ha mostrato molte difficoltà lontano da casa, con una sola vittoria nelle ultime quindici trasferte della scorsa annata.

Infine, attenzione anche al Coventry guidato da Frank Lampard, che riceverà l’Hull City. Il nuovo corso potrebbe partire con il piede giusto, rafforzando la fiducia dell’ambiente dopo la passata stagione.

Dati, precedenti storici e trend rilevanti

I dati raccolti negli anni recenti suggeriscono che:

Il fattore campo continua a rappresentare un elemento chiave, in particolare nella giornata inaugurale.

Squadre appena retrocesse come Southampton e Leicester City partono spesso con un vantaggio psicologico e tecnico rispetto alle avversarie, grazie a una rosa più competitiva e una maggiore esperienza.

Le squadre in difficoltà societaria, come lo Sheffield Wednesday, tendono ad accusare pesanti ripercussioni sul campo, specialmente contro avversari di caratura superiore.

Storicamente, proprio la prima giornata offre spesso risultati favorevoli alle squadre di casa, con i club meno attrezzati che fanno fatica a reggere l’urto della categoria superiore o a superare le problematiche interne.

Il pronostico dei supercomputer: le squadre favorite secondo Opta

Secondo le simulazioni effettuate dal supercomputer di Opta su migliaia di possibili esiti, le squadre maggiormente accreditate a vincere nel primo turno sono:

Squadra Avversario Probabilità di vittoria (%) Leicester City Sheffield Wednesday 63,0 Southampton Wrexham 62,8 Sheffield United Bristol City 58,6 Coventry Hull City Dato non specificato

Leicester City risulta la formazione con la percentuale più elevata di probabilità di successo.

Southampton segue a brevissima distanza.

segue a brevissima distanza. Sheffield United e Coventry chiudono il gruppo delle principali favorite tra le squadre di casa.

Il pronostico, dunque, si orienta decisamente verso le compagini che giocano davanti ai propri tifosi e che possono contare su organici solidi e motivati a cominciare la stagione con slancio.

La prima giornata di Championship si preannuncia quindi favorevole alle squadre di casa, con Leicester City, Southampton, Sheffield United e Coventry indicate come le principali candidate al successo secondo le proiezioni di Opta. Per chi volesse seguire da vicino le analisi e le previsioni sulle prossime gare, è possibile trovare ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sui migliori siti specializzati in scommesse sportive.

