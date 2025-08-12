Pronostici Champions League e League Cup: analisi del 12 agosto

Martedì 12 agosto il calcio europeo torna protagonista con una giornata ricca di appuntamenti: il ritorno del terzo turno di qualificazione della Champions League e l’avvio dei 64esimi di finale della Carabao Cup in Inghilterra. Tra le sfide più attese, spiccano incontri che potrebbero risultare decisivi per l’accesso alla fase a gironi della massima competizione continentale. Scopriamo insieme il contesto, i dati principali e le previsioni sulle partite chiave.

Champions League: squadre a caccia della fase a gironi

Il clima si fa sempre più intenso per le dieci squadre impegnate nel ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League. È questa una fase cruciale: solo le vincitrici potranno avvicinarsi all’ambita fase a gironi prevista a settembre. Diverse big europee si giocano il tutto per tutto dopo gare d’andata spesso equilibrate, mentre altre partono da una posizione di vantaggio.

Benfica è tra le favorite: dopo aver superato il Nizza in trasferta con un 2-0, i portoghesi possono gestire il ritorno davanti ai propri tifosi, forti di una tradizione vincente e di un momento di forma invidiabile.

è tra le favorite: dopo aver superato il in trasferta con un 2-0, i portoghesi possono gestire il ritorno davanti ai propri tifosi, forti di una tradizione vincente e di un momento di forma invidiabile. Qarabag , sempre solido tra le mura domestiche, riparte dall’1-0 ottenuto in Macedonia del Nord contro lo Shkendija , risultato che offre agli azeri un importante margine di sicurezza.

, sempre solido tra le mura domestiche, riparte dall’1-0 ottenuto in Macedonia del Nord contro lo , risultato che offre agli azeri un importante margine di sicurezza. Slovan Bratislava cerca la rimonta dopo una sconfitta sorprendente contro il Kairat . Il ritorno in Slovacchia potrebbe favorire i padroni di casa.

cerca la rimonta dopo una sconfitta sorprendente contro il . Il ritorno in Slovacchia potrebbe favorire i padroni di casa. Match particolarmente incerto tra Ferencvaros e Ludogorets dopo lo 0-0 dell’andata: ora gli ungheresi puntano sul vantaggio del fattore campo.

e dopo lo 0-0 dell’andata: ora gli ungheresi puntano sul vantaggio del fattore campo. Da seguire con attenzione anche Fenerbahçe-Feyenoord, con i turchi chiamati a rimontare il 2-1 subito all’andata.

La posta in gioco è alta per tutte, e la tensione cresce soprattutto per quelle squadre che hanno subito una sconfitta all’andata e dovranno spingere fin dal primo minuto.

Dati, precedenti e sfide più attese della serata

I numeri e i precedenti recitano un ruolo cruciale in questa fase. Alcuni dati interessanti riguardano:

Benfica vanta un’ottima tradizione nelle qualificazioni europee, soprattutto quando gioca in casa. Negli ultimi anni raramente ha mancato l’accesso alla fase a gironi.

vanta un’ottima tradizione nelle qualificazioni europee, soprattutto quando gioca in casa. Negli ultimi anni raramente ha mancato l’accesso alla fase a gironi. Qarabag si dimostra sempre avversario temibile davanti al proprio pubblico, con una serie di risultati utili nelle ultime stagioni europee.

si dimostra sempre avversario temibile davanti al proprio pubblico, con una serie di risultati utili nelle ultime stagioni europee. Club Brugge e Salisburgo ripartono dall’1-0 a favore dei belgi, ma gli austriaci hanno già dimostrato in passato di saper ribaltare situazioni complicate.

e ripartono dall’1-0 a favore dei belgi, ma gli austriaci hanno già dimostrato in passato di saper ribaltare situazioni complicate. La sfida tra Ferencvaros e Ludogorets è invece in perfetto equilibrio, così come quella tra Viktoria Plzen e Rangers, con il pareggio dell’andata che lascia tutto aperto.

Inoltre, il calendario propone il derby nordico tra FC Copenhagen e Malmö, reso particolare dalla breve distanza tra le città e dalla rivalità regionale.

Pronostico degli esperti: attenzione a Benfica, Qarabag e Slovan Bratislava

Secondo le analisi degli esperti, alcune squadre partono favorite nei rispettivi confronti:

Benfica dovrebbe confermare il suo stato di forma e superare il Nizza , forte del risultato dell’andata e della spinta del pubblico di casa.

dovrebbe confermare il suo stato di forma e superare il , forte del risultato dell’andata e della spinta del pubblico di casa. Qarabag , con un vantaggio minimo ma significativo, può sfruttare il fattore campo per difendere il risultato contro lo Shkendija .

, con un vantaggio minimo ma significativo, può sfruttare il fattore campo per difendere il risultato contro lo . Slovan Bratislava ha buone possibilità di ribaltare la situazione contro il Kairat , contando su motivazione e organizzazione di gioco.

ha buone possibilità di ribaltare la situazione contro il , contando su motivazione e organizzazione di gioco. Partita da seguire con attenzione anche quella tra Fenerbahçe e Feyenoord, che promette spettacolo e gol, mentre Ferencvaros e Ludogorets si giocano tutto in un match aperto a ogni esito.

Gli esperti sottolineano inoltre come nella League Cup inglese sia lecito attendersi partite vivaci, con possibilità di reti multiple soprattutto in sfide come Swansea-Crawley Town e Middlesbrough-Doncaster.

In sintesi, il 12 agosto regala un calendario fitto di appuntamenti decisivi per il futuro europeo di molte squadre. Gli appassionati potranno seguire le dirette e vivere una serata ricca di emozioni, sia in Champions League che in Carabao Cup. Per chi desidera approfondire pronostici e analisi, si consiglia di consultare le piattaforme specializzate prima di ogni decisione. Scopri tutte le nostre analisi sulle competizioni europee e resta aggiornato con i pronostici dei nostri esperti!