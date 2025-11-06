Pronostici Champions: Inter, Napoli, Juve e Atalanta al bivio

La Champions League è arrivata a metà della sua fase a gironi, con quattro giornate disputate su otto. Le squadre italiane, tra cui Inter, Atalanta, Napoli e Juventus, stanno affrontando un momento cruciale della competizione. Analizziamo il contesto attuale, la forma delle squadre, i dati e i precedenti più rilevanti, e quali sono le previsioni statistiche per il prosieguo del torneo in vista dei playoff e della qualificazione agli ottavi.

Situazione di classifica e stato di forma delle italiane in Champions

Al giro di boa della fase a gironi della Champions League, le squadre italiane si trovano in posizioni differenti ma tutte sono ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Ecco il quadro attuale:

Inter : Terza in classifica, a pari punti (12) con Bayern e Arsenal , ma penalizzata dalla differenza reti e dal numero di gol segnati rispetto alle altre due big. Il cammino finora è stato impeccabile con quattro vittorie su quattro, compreso il recente successo contro il Kairat .

: Terza in classifica, a pari punti (12) con e , ma penalizzata dalla differenza reti e dal numero di gol segnati rispetto alle altre due big. Il cammino finora è stato impeccabile con quattro vittorie su quattro, compreso il recente successo contro il . Atalanta : Sedicesima con 7 punti, grazie soprattutto alla vittoria esterna a Marsiglia . I bergamaschi sono in buona posizione per accedere almeno agli spareggi.

: Sedicesima con 7 punti, grazie soprattutto alla vittoria esterna a . I bergamaschi sono in buona posizione per accedere almeno agli spareggi. Napoli : Ventiquattresimo posto con 4 punti, l’ultimo valido per i playoff. La squadra partenopea deve però invertire la rotta per non rischiare l’eliminazione.

: Ventiquattresimo posto con 4 punti, l’ultimo valido per i playoff. La squadra partenopea deve però invertire la rotta per non rischiare l’eliminazione. Juventus: Ventiseiesima con soli 3 punti, attualmente sarebbe fuori dalla fase successiva, ma con 12 punti ancora in palio la situazione può ancora essere ribaltata.

Le prossime partite saranno decisive per tutte: la Juventus e il Napoli non possono più permettersi passi falsi, mentre Inter e Atalanta dovranno confermare quanto di buono fatto finora.

Analisi dei dati e confronti con i precedenti delle big europee

Secondo le elaborazioni statistiche di Football Meets Data, le previsioni per le squadre che accederanno direttamente agli ottavi di finale della Champions League sono le seguenti:

Arsenal , Bayern e Manchester City sono considerate praticamente certe della qualificazione, con probabilità rispettivamente del 99%, 96% e 85%.

, e sono considerate praticamente certe della qualificazione, con probabilità rispettivamente del 99%, 96% e 85%. Inter si attesta con il 76% di possibilità, ma dovrà affrontare quattro big match consecutivi contro Atletico Madrid , Liverpool , Arsenal e Borussia Dortmund che metteranno a dura prova il suo percorso.

si attesta con il 76% di possibilità, ma dovrà affrontare quattro big match consecutivi contro , , e che metteranno a dura prova il suo percorso. La seconda fascia, ovvero quella dalla nona alla ventiquattresima posizione, è molto combattuta e vede protagoniste anche Atalanta, Napoli e Juventus insieme a club come Newcastle, Chelsea, Tottenham e Dortmund.

Per le italiane:

Atalanta : Proiettata verso la quindicesima posizione finale, con una probabilità del 94% di accedere almeno agli spareggi.

: Proiettata verso la quindicesima posizione finale, con una probabilità del 94% di accedere almeno agli spareggi. Napoli : Prevista al diciassettesimo posto, con l’81% di possibilità di playoff.

: Prevista al diciassettesimo posto, con l’81% di possibilità di playoff. Juventus: Secondo le proiezioni, potrebbe risalire fino al ventesimo posto, con il 75% di chance di riprendere la corsa.

Il Marsiglia di De Zerbi, invece, viene indicato come la prima delle escluse secondo le stime statistiche.

Prossimi incontri e previsioni per le squadre italiane

Il calendario delle prossime gare sarà determinante per le ambizioni delle squadre italiane. L’Inter dovrà affrontare avversarie di altissimo livello, in una serie di sfide che definiranno la reale consistenza della squadra. Per l’Atalanta, la seconda parte della fase a gironi appare più gestibile, con incontri contro Eintracht, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise. Il Napoli si troverà di fronte a squadre come Qarabag, Benfica, Copenaghen e nuovamente il Chelsea, in un cammino impegnativo ma non proibitivo. Infine, la Juventus affronterà Bodo, Pafos, Benfica e Monaco: un calendario sulla carta più favorevole, che offre ai bianconeri la possibilità di recuperare terreno, a patto di un deciso cambio di passo.

In conclusione, la seconda metà della fase a gironi di Champions League si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, soprattutto per le squadre italiane chiamate a riscattarsi o confermare le aspettative. Gli appassionati potranno seguire l’andamento della competizione e, per chi fosse interessato, verificare le opportunità di scommessa attraverso i principali operatori autorizzati.

