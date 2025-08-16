Pronostici Celta Vigo-Getafe e Athletic Bilbao-Siviglia: analisi

La Liga riparte con grande entusiasmo e attesa: sabato 17 agosto 2025 il calendario propone due sfide che promettono spettacolo e tensione. Alle 17:00 il Celta Vigo ospita il Getafe al Balaídos, mentre alle 19:30 il Athletic Bilbao accoglie un Siviglia in difficoltà al San Mamés. Due gare d’esordio che già mettono in palio punti determinanti per morale e classifica, offrendo spunti interessanti anche per chi segue i pronostici.

Due squadre a confronto tra entusiasmo e incognite: Celta Vigo-Getafe

Il Celta Vigo arriva all’appuntamento inaugurale della nuova stagione sulle ali dell’entusiasmo. La squadra galiziana, dopo aver chiuso lo scorso campionato al settimo posto e aver centrato una storica qualificazione in Europa League, si presenta davanti al proprio pubblico con la voglia di confermarsi protagonista. Un finale di stagione travolgente, culminato con tre vittorie nelle ultime quattro partite, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, che ora sognano in grande. L’ambiente è carico e la pressione non manca, ma la squadra ha dimostrato di sapersi esaltare proprio nei momenti chiave.

Il Getafe, invece, si distingue per la sua solidità tattica e per la capacità di rendere difficile la vita a qualunque avversario. La passata stagione non è stata semplice: i madrileni hanno ottenuto la salvezza solo nelle ultime giornate, mostrando grande carattere nonostante una differenza reti negativa. La squadra segna poco ma concede altrettanto poco, simbolo di una filosofia che punta a limitare i rischi e sfruttare le occasioni giuste. In trasferta, il Getafe non vuole recitare il ruolo della vittima sacrificale e fa affidamento sulla propria “garra” per strappare punti preziosi.

Forma recente e precedenti delle partecipanti: equilibrio e tensione

Analizzando il recente percorso delle due formazioni, il Celta Vigo si presenta in forma smagliante. Il settimo posto della passata stagione è frutto di una crescita costante e di una mentalità offensiva che ha portato entusiasmo in città. L’arrivo dei nuovi innesti non sembra aver turbato l’equilibrio di spogliatoio, e l’obiettivo è quello di partire subito forte, sfruttando il calore del pubblico del Balaídos.

Il Getafe, al contrario, ha faticato a trovare continuità e brillantezza, ma la sua identità resta quella di una squadra difficile da affrontare, soprattutto quando si tratta di difendere il risultato. I numeri del passato torneo raccontano di una squadra che segna poco (34 reti all’attivo) ma che spesso riesce a rimanere in partita fino all’ultimo.

I precedenti tra le due squadre sono spesso caratterizzati da gare combattute e punteggi bassi, dove il fattore campo ha spesso fatto la differenza. Storicamente, il Celta Vigo parte avvantaggiato tra le mura amiche, ma il Getafe non ha mai reso la vita facile ai galiziani.

Athletic Bilbao-Siviglia: debutto in salita per gli andalusi

L’altra sfida di giornata vede il Athletic Bilbao pronto ad accogliere un Siviglia in piena emergenza. Gli uomini di Valverde sono reduci da una stagione brillante, culminata con il quarto posto e il ritorno in Champions League. Il San Mamés è stato un vero e proprio fortino, con una squadra che ha saputo imporsi per solidità e intensità. Nonostante un precampionato con più ombre che luci, la permanenza di talenti come Nico Williams ha rassicurato l’ambiente e dato continuità al progetto tecnico.

Il Siviglia, invece, si presenta all’appuntamento con numerose difficoltà. La scorsa stagione si è chiusa con appena un punto sopra la zona retrocessione, il peggior piazzamento da oltre vent’anni. Problemi economici, giocatori non tesserati e una rosa ridotta all’osso costringono il nuovo allenatore Matias Almeyda a fare i conti con una formazione largamente rimaneggiata. Gli infortuni di elementi chiave complicano ulteriormente il quadro, rendendo la trasferta di Bilbao un vero e proprio ostacolo.

Pronostici degli esperti: il fattore campo potrebbe risultare decisivo

Per entrambe le partite, gli analisti sottolineano l’importanza del fattore campo e della forma recente. Nel confronto tra Celta Vigo e Getafe, i padroni di casa sembrano avere qualcosa in più: entusiasmo, solidità e una spinta emotiva che potrebbe risultare decisiva. La squadra galiziana parte favorita in virtù dei risultati recenti e dell’ambiente caldo del Balaídos.

Per quanto riguarda Athletic Bilbao-Siviglia, la situazione degli ospiti appare complicata: rosa corta, problemi societari e una preparazione estiva condizionata dalle assenze. Al contrario, i baschi possono contare su una squadra collaudata, con elementi esperti e giovani di talento. Gli esperti concordano che il San Mamés rappresenta un ostacolo quasi insormontabile in queste condizioni per il Siviglia e prevedono una gara a senso unico.

Il debutto stagionale di La Liga si apre quindi all’insegna di grandi emozioni e numerosi spunti di riflessione. Seguire queste partite significa immergersi nell’atmosfera unica dei grandi stadi spagnoli e osservare da vicino squadre pronte a lottare per i rispettivi obiettivi. Per chi vuole vivere il calcio in diretta, entrambe le partite saranno disponibili in streaming su DAZN, offrendo la possibilità di non perdere nemmeno un minuto di queste sfide avvincenti.

