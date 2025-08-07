Pronostici Beach Soccer: Serie A Q8, quarti a Cirò Marina

Il Beach Soccer italiano entra nel vivo con i Quarti di Finale della Serie A Q8, in programma giovedì 7 agosto 2025 presso la suggestiva Beach Arena Puntocuore di Cirò Marina (KR). Dalle 16:00 alle 20:30 circa, otto squadre si sfideranno in quattro incontri ad eliminazione diretta, determinando le semifinaliste di questa edizione. Sarà una giornata ad alta intensità, ricca di emozioni e colpi di scena, che coinvolgerà appassionati e curiosi sia sugli spalti sia in diretta streaming.
Le otto protagoniste e il contesto dei Quarti di Finale
I Quarti di Finale della Serie A Q8 rappresentano un crocevia fondamentale per le ambizioni delle otto squadre rimaste in gara. Le formazioni coinvolte sono:
- Viareggio BS
- Happy Car Sambenedettese BS
- Napoli BS
- We Beach Catania BS
- Lenergy Pisa BS 2014
- Cagliari BS
- DomusBet.tv Catania BS
- Naxos BS
Il tabellone propone partite dall’alto tasso di spettacolarità, con squadre che hanno già dimostrato solidità e organizzazione durante la stagione regolare. Alcune si presentano con il favore dei pronostici grazie a una tradizione consolidata, altre invece sono vere e proprie outsider pronte a sovvertire ogni previsione. L’atmosfera sarà resa ancora più vibrante dalla presenza del pubblico, che potrà assistere gratuitamente agli incontri, e dalla copertura streaming che permetterà a tutti gli appassionati di non perdere un minuto del torneo.
I precedenti e i dati salienti delle formazioni in gara
Analizzando i precedenti e le statistiche recenti, emergono alcuni dati chiave su cui basare le aspettative:
- Viareggio BS si è spesso distinta nei turni a eliminazione diretta, mostrando una difesa solida e una buona capacità di gestione dei momenti delicati.
- Happy Car Sambenedettese BS ha dimostrato grande continuità e può contare su un gruppo affiatato, anche se parte leggermente sfavorita rispetto ai viareggini.
- Napoli BS vanta una lunga tradizione e spesso si esalta nelle fasi finali, ma dovrà affrontare una We Beach Catania BS galvanizzata dal recente successo nella Poule Promozione.
- Lenergy Pisa BS 2014 arriva in grande forma fisica, mentre Cagliari BS è nota per la sua intensità e determinazione, caratteristiche che potrebbero fare la differenza nei momenti chiave.
- Il derby tra DomusBet.tv Catania BS, attuali campioni in carica, e Naxos BS, la rivelazione del torneo, aggiunge ulteriore fascino alla giornata, con la possibilità di assistere a un incontro molto combattuto.
Ecco una tabella riepilogativa delle sfide dei Quarti:
|Orario
|Partita
|16:00
|Viareggio BS vs Happy Car Sambenedettese BS
|17:15
|Napoli BS vs We Beach Catania BS
|18:30
|Lenergy Pisa BS 2014 vs Cagliari BS
|19:45
|DomusBet.tv Catania BS vs Naxos BS
Pronostici e analisi dei bookmaker: chi sono i favoriti?
Le analisi degli operatori specializzati evidenziano come alcune squadre partano leggermente avanti rispetto alle avversarie, anche se il pronostico resta aperto in tutti i match:
- Viareggio BS viene considerata favorita contro una Sambenedettese solida ma meno esperta nei momenti decisivi.
- Napoli BS affronta una sfida aperta contro We Beach Catania BS: i partenopei hanno più esperienza, ma i siciliani sono in grande stato di forma.
- Lenergy Pisa BS 2014 parte con i favori dei pronostici, grazie a un periodo positivo e a una rosa ampia, ma Cagliari BS potrebbe sorprendere con il suo gioco fisico.
- Infine, il derby siciliano tra DomusBet.tv Catania BS e Naxos BS promette equilibrio: i campioni in carica hanno maggiore esperienza, ma Naxos ha già dimostrato di poter ribaltare ogni aspettativa.
La giornata promette quindi grande equilibrio e spettacolo, con risultati tutt’altro che scontati e la concreta possibilità che le cosiddette “outsider” si facciano valere contro le favorite.
La giornata dei Quarti di Finale della Serie A Q8 di Beach Soccer si preannuncia vibrante e imprevedibile, con alcune formazioni favorite ma molte possibilità di sorprese. Gli incontri saranno visibili gratuitamente presso la Beach Arena Puntocuore di Cirò Marina e in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Per chi desidera seguire le semifinali e la finale, l’appuntamento sarà anche su Sky Sport.
