Pronostici Beach Soccer: Serie A Q8, quarti a Cirò Marina

Il Beach Soccer italiano entra nel vivo con i Quarti di Finale della Serie A Q8, in programma giovedì 7 agosto 2025 presso la suggestiva Beach Arena Puntocuore di Cirò Marina (KR). Dalle 16:00 alle 20:30 circa, otto squadre si sfideranno in quattro incontri ad eliminazione diretta, determinando le semifinaliste di questa edizione. Sarà una giornata ad alta intensità, ricca di emozioni e colpi di scena, che coinvolgerà appassionati e curiosi sia sugli spalti sia in diretta streaming.

Le otto protagoniste e il contesto dei Quarti di Finale

I Quarti di Finale della Serie A Q8 rappresentano un crocevia fondamentale per le ambizioni delle otto squadre rimaste in gara. Le formazioni coinvolte sono:

Viareggio BS

Happy Car Sambenedettese BS

Napoli BS

We Beach Catania BS

Lenergy Pisa BS 2014

Cagliari BS

DomusBet.tv Catania BS

Naxos BS

Il tabellone propone partite dall’alto tasso di spettacolarità, con squadre che hanno già dimostrato solidità e organizzazione durante la stagione regolare. Alcune si presentano con il favore dei pronostici grazie a una tradizione consolidata, altre invece sono vere e proprie outsider pronte a sovvertire ogni previsione. L’atmosfera sarà resa ancora più vibrante dalla presenza del pubblico, che potrà assistere gratuitamente agli incontri, e dalla copertura streaming che permetterà a tutti gli appassionati di non perdere un minuto del torneo.

I precedenti e i dati salienti delle formazioni in gara

Analizzando i precedenti e le statistiche recenti, emergono alcuni dati chiave su cui basare le aspettative:

Viareggio BS si è spesso distinta nei turni a eliminazione diretta, mostrando una difesa solida e una buona capacità di gestione dei momenti delicati.

si è spesso distinta nei turni a eliminazione diretta, mostrando una difesa solida e una buona capacità di gestione dei momenti delicati. Happy Car Sambenedettese BS ha dimostrato grande continuità e può contare su un gruppo affiatato, anche se parte leggermente sfavorita rispetto ai viareggini.

ha dimostrato grande continuità e può contare su un gruppo affiatato, anche se parte leggermente sfavorita rispetto ai viareggini. Napoli BS vanta una lunga tradizione e spesso si esalta nelle fasi finali, ma dovrà affrontare una We Beach Catania BS galvanizzata dal recente successo nella Poule Promozione.

vanta una lunga tradizione e spesso si esalta nelle fasi finali, ma dovrà affrontare una galvanizzata dal recente successo nella Poule Promozione. Lenergy Pisa BS 2014 arriva in grande forma fisica, mentre Cagliari BS è nota per la sua intensità e determinazione, caratteristiche che potrebbero fare la differenza nei momenti chiave.

arriva in grande forma fisica, mentre è nota per la sua intensità e determinazione, caratteristiche che potrebbero fare la differenza nei momenti chiave. Il derby tra DomusBet.tv Catania BS, attuali campioni in carica, e Naxos BS, la rivelazione del torneo, aggiunge ulteriore fascino alla giornata, con la possibilità di assistere a un incontro molto combattuto.

Ecco una tabella riepilogativa delle sfide dei Quarti:

Orario Partita 16:00 Viareggio BS vs Happy Car Sambenedettese BS 17:15 Napoli BS vs We Beach Catania BS 18:30 Lenergy Pisa BS 2014 vs Cagliari BS 19:45 DomusBet.tv Catania BS vs Naxos BS

Pronostici e analisi dei bookmaker: chi sono i favoriti?

Le analisi degli operatori specializzati evidenziano come alcune squadre partano leggermente avanti rispetto alle avversarie, anche se il pronostico resta aperto in tutti i match:

Viareggio BS viene considerata favorita contro una Sambenedettese solida ma meno esperta nei momenti decisivi.

viene considerata favorita contro una solida ma meno esperta nei momenti decisivi. Napoli BS affronta una sfida aperta contro We Beach Catania BS : i partenopei hanno più esperienza, ma i siciliani sono in grande stato di forma.

affronta una sfida aperta contro : i partenopei hanno più esperienza, ma i siciliani sono in grande stato di forma. Lenergy Pisa BS 2014 parte con i favori dei pronostici, grazie a un periodo positivo e a una rosa ampia, ma Cagliari BS potrebbe sorprendere con il suo gioco fisico.

parte con i favori dei pronostici, grazie a un periodo positivo e a una rosa ampia, ma potrebbe sorprendere con il suo gioco fisico. Infine, il derby siciliano tra DomusBet.tv Catania BS e Naxos BS promette equilibrio: i campioni in carica hanno maggiore esperienza, ma Naxos ha già dimostrato di poter ribaltare ogni aspettativa.

La giornata promette quindi grande equilibrio e spettacolo, con risultati tutt’altro che scontati e la concreta possibilità che le cosiddette “outsider” si facciano valere contro le favorite.

La giornata dei Quarti di Finale della Serie A Q8 di Beach Soccer si preannuncia vibrante e imprevedibile, con alcune formazioni favorite ma molte possibilità di sorprese. Gli incontri saranno visibili gratuitamente presso la Beach Arena Puntocuore di Cirò Marina e in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Per chi desidera seguire le semifinali e la finale, l’appuntamento sarà anche su Sky Sport.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!