Pronostici B Interregionale: Senigallia, Jesi e le rivali

Il campionato di B Interregionale si appresta a vivere una nuova stagione ricca di emozioni e incertezza. Il via è ormai alle porte e i roster delle squadre partecipanti sono praticamente definiti. In questa edizione, ben sette formazioni marchigiane su quindici squadre complessive si contenderanno i posti di vertice, con la presenza storica della Goldengas Senigallia e il ritorno della Pallacanestro Jesi. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile, mentre le altre formazioni da varie regioni promettono di rendere la competizione equilibrata e avvincente.

Il gruppo delle squadre marchigiane: tradizione e ambizione

Le Marche saranno ancora una volta protagoniste nel campionato di B Interregionale. Tra le sette rappresentanti marchigiane spiccano la storica Goldengas Senigallia, presente ininterrottamente dal 2002, e la Pallacanestro Jesi, che dopo l’accordo con Roseto ha ottenuto la promozione in questa categoria. L’entusiasmo della piazza jesina è stato notevole, a conferma di una progettualità societaria che mira a coinvolgere sempre più appassionati. Accanto a loro, anche Matelica, Porto Recanati, Civitanova, Bramante Pesaro e Recanati rappresentano una garanzia di competitività. In particolare, Porto Recanati e Recanati si candidano a un ruolo da protagoniste grazie ad atleti di esperienza come Caverni, Ciribeni, Magrini, Urbutis e Pozzetti, tutti già rodati nella categoria e in campionati superiori. Il Bramante Pesaro continua a puntare sull’identità locale, Civitanova sulla valorizzazione dei giovani e Matelica – arricchita dal ritorno del talentuoso Mariani – non parte più come favorita assoluta, ma resta una formazione solida.

Le avversarie non marchigiane e le nuove protagoniste

Il girone della B Interregionale si presenta equilibrato anche grazie alla presenza di formazioni provenienti da altre regioni. Tra queste, la squadra da tenere maggiormente d’occhio sembra essere Bisceglie, che può contare sull’esperienza di un veterano come Marcelo Dip, pivot argentino di 41 anni che ha lasciato il segno in diverse piazze italiane. Da segnalare anche la curiosità attorno al Forlimpopoli, neopromosso dalla Serie C e capace di un campionato impeccabile senza sconfitte, che ora si presenta con grandi ambizioni. Completano il quadro le squadre di Pescara, Vasto, Val di Ceppo, Gualdo Tadino, Termoli e Canosa, tutte decise a ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

I dati e i precedenti: una lotta senza squadre materasso

Una caratteristica distintiva di questa edizione della B Interregionale è l’assenza di squadre materasso, ovvero formazioni nettamente inferiori alla media. L’equilibrio dei roster lascia presagire una battaglia serrata sia per la conquista dei play-off (riservati alle prime otto classificate) sia per evitare i play-out (che coinvolgeranno le ultime quattro). Negli anni passati, alcune squadre marchigiane hanno costantemente raggiunto buoni risultati, ma la presenza di nuovi protagonisti e il rafforzamento di formazioni già competitive rendono difficile ipotizzare una favorita certa. L’esperienza di giocatori di lungo corso, unita all’entusiasmo delle piazze e alla freschezza dei giovani talenti, contribuirà a rendere il campionato imprevedibile e avvincente.

Pronostico degli esperti: incertezza e spettacolo

Gli addetti ai lavori concordano sul fatto che la stagione di B Interregionale sarà caratterizzata da grande equilibrio. Le squadre marchigiane, pur senza stelle di primissima grandezza, presentano roster solidi e ben strutturati. Senigallia e Jesi hanno tutte le carte in regola per inserirsi stabilmente nella parte alta della classifica, grazie a un giusto mix tra esperienza e gioventù e a una forte identità territoriale. Tuttavia, la lotta ai vertici sarà serrata anche con le formazioni di Bisceglie e Forlimpopoli, senza dimenticare le possibili sorprese provenienti dal resto del girone.

In sintesi, ogni partita potrà rivelarsi decisiva per la corsa ai play-off e la permanenza in categoria.

La prossima stagione di B Interregionale promette quindi spettacolo ed equilibrio, con numerose squadre pronte a lottare su ogni possesso.