Pronostici ATP Shanghai: Nardi, Bellucci e Berrettini protagonisti

Il 3 ottobre si disputa il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, una delle tappe più attese della stagione tennistica su cemento. In questa giornata il torneo cinese vede protagonisti diversi tennisti italiani, tra cui Luca Nardi, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, impegnati rispettivamente contro Giovanni Mpetshi Perricard, Thomas Machac e Adrian Mannarino. L’evento, che si svolge dal 1 al 12 ottobre, rappresenta un banco di prova fondamentale per coloro che ambiscono a chiudere la stagione tra i primi posti del ranking mondiale.

Analisi della forma e delle motivazioni dei partecipanti

Il secondo turno di Shanghai mette sotto i riflettori tennisti con percorsi e motivazioni differenti:

Luca Nardi si presenta forte di una vittoria in rimonta al primo turno contro Sebastian Ofner . Il giovane italiano ha evidenziato una buona capacità di reazione dopo un avvio difficile, mostrando sangue freddo nei momenti decisivi e affidabilità al servizio nella seconda parte dell’incontro. La sua stagione, fatta di alti e bassi, lo ha visto ottenere circa 28 successi e 26 sconfitte, segno di una crescita, ma anche di una certa incostanza nei momenti chiave.

si presenta forte di una vittoria in rimonta al primo turno contro . Il giovane italiano ha evidenziato una buona capacità di reazione dopo un avvio difficile, mostrando sangue freddo nei momenti decisivi e affidabilità al servizio nella seconda parte dell’incontro. La sua stagione, fatta di alti e bassi, lo ha visto ottenere circa 28 successi e 26 sconfitte, segno di una crescita, ma anche di una certa incostanza nei momenti chiave. Mattia Bellucci ha invece superato Adam Walton al primo turno dominando soprattutto nella seconda metà del match. Nonostante una stagione altalenante (11 vittorie e 15 sconfitte), Bellucci si è distinto per la gestione dei momenti di pressione e per la capacità di chiudere le partite quando ne ha avuto l’occasione.

ha invece superato al primo turno dominando soprattutto nella seconda metà del match. Nonostante una stagione altalenante (11 vittorie e 15 sconfitte), Bellucci si è distinto per la gestione dei momenti di pressione e per la capacità di chiudere le partite quando ne ha avuto l’occasione. Matteo Berrettini arriva da risultati contrastanti: una buona prova a Tokyo con vittoria su Jaume Munar, seguita da una sconfitta contro Casper Ruud dove, nonostante un ottimo primo set, il calo fisico ha inciso nella seconda parte dell’incontro.

I loro avversari si presentano con esperienze diverse:

Giovanni Mpetshi Perricard , noto per il servizio potente, ha mostrato potenziale nella stagione se riesce a trovare continuità. Nell’ultimo torneo è stato eliminato all’esordio da Lorenzo Musetti ma resta un rivale scomodo, soprattutto se riesce a mettere pressione nei game di risposta.

, noto per il servizio potente, ha mostrato potenziale nella stagione se riesce a trovare continuità. Nell’ultimo torneo è stato eliminato all’esordio da ma resta un rivale scomodo, soprattutto se riesce a mettere pressione nei game di risposta. Thomas Machac ha conquistato nel 2025 il suo primo titolo ATP – il Mexican Open – e si è fatto notare per solidità e capacità di esprimersi ad alto livello sul cemento. Tuttavia, arriva a Shanghai dopo una sconfitta all’esordio a Tokyo .

ha conquistato nel 2025 il suo primo titolo ATP – il – e si è fatto notare per solidità e capacità di esprimersi ad alto livello sul cemento. Tuttavia, arriva a dopo una sconfitta all’esordio a . Adrian Mannarino, veterano francese, è reduce da una buona prestazione a Pechino dove ha sorpreso Alexander Bublik, ma è poi stato eliminato da Lorenzo Musetti.

I precedenti e i dati più importanti dei confronti

I dati sui precedenti offrono interessanti spunti di riflessione:

Bellucci e Machac si sono già affrontati una volta nel Challenger di Cassis nel 2023, con vittoria dell’italiano per 6-3, 6-4. Questo può dare fiducia a Bellucci, anche se Machac nel frattempo ha maturato maggiore esperienza nel circuito maggiore.

e si sono già affrontati una volta nel nel 2023, con vittoria dell’italiano per 6-3, 6-4. Questo può dare fiducia a Bellucci, anche se Machac nel frattempo ha maturato maggiore esperienza nel circuito maggiore. Per Nardi e Mpetshi Perricard non esistono precedenti, rendendo il loro incontro particolarmente incerto e aperto a sorprese.

e non esistono precedenti, rendendo il loro incontro particolarmente incerto e aperto a sorprese. Il match tra Berrettini e Mannarino si presenta invece come una sfida tra due giocatori esperti e abituati a palcoscenici importanti: lo stato di forma e la gestione dei momenti chiave potrebbero fare la differenza.

Analizzando i dati stagionali e i risultati recenti, emerge come la fiducia e l’adattamento alla superficie dura siano fattori determinanti per il successo in questo torneo. Anche la capacità di gestire la pressione nei tie-break e nei game decisivi può risultare fondamentale per spostare l’equilibrio degli incontri.

Pronostici degli esperti e chiavi dei match

Gli analisti concordano su alcuni punti chiave che potrebbero orientare i pronostici:

Mpetshi Perricard ha dalla sua un servizio potente che, se ben sfruttato, può metterlo in posizione favorevole. Tuttavia, dovrà limitare gli errori e mantenere la concentrazione nei momenti cruciali, specialmente contro un Nardi che ha dimostrato di saper reagire dopo le difficoltà.

ha dalla sua un servizio potente che, se ben sfruttato, può metterlo in posizione favorevole. Tuttavia, dovrà limitare gli errori e mantenere la concentrazione nei momenti cruciali, specialmente contro un che ha dimostrato di saper reagire dopo le difficoltà. Nel confronto tra Bellucci e Machac , la spinta psicologica data dalla vittoria del primo turno potrebbe dare slancio all’italiano. D’altra parte, l’esperienza e il maggior palmarès di Machac rappresentano un ostacolo importante, soprattutto se dovesse riuscire a imporre il proprio ritmo fin dall’inizio.

e , la spinta psicologica data dalla vittoria del primo turno potrebbe dare slancio all’italiano. D’altra parte, l’esperienza e il maggior palmarès di rappresentano un ostacolo importante, soprattutto se dovesse riuscire a imporre il proprio ritmo fin dall’inizio. Il match tra Berrettini e Mannarino si preannuncia equilibrato: il tennista romano dovrà gestire al meglio la condizione fisica, mentre il francese, grazie alla sua esperienza, cercherà di allungare gli scambi e sfruttare eventuali cali dell’azzurro.

In generale, i pronostici suggeriscono partite combattute, con possibilità di set ravvicinati e un certo equilibrio nei game, specie nei primi set. La capacità di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare i momenti favorevoli potrebbe risultare decisiva per tutti i protagonisti italiani impegnati in questa giornata di ATP Shanghai.

Le sfide del secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai mettono in palio punti preziosi e offrono spunti di interesse sia per gli appassionati di tennis che per chi segue le analisi e i pronostici sportivi. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Segui i nostri approfondimenti per rimanere aggiornato su tutte le analisi delle prossime partite e sulle performance dei protagonisti italiani!

Dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli e scopri le analisi dettagliate sulle competizioni più seguite!