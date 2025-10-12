Pronostici ATP Almaty 2025: Khachanov e gli italiani in campo

ATP Almaty si prepara ad accendere i riflettori sul grande tennis internazionale. Dal ritorno in Europa dopo la lunga parentesi asiatica, il circuito ATP riparte con tre tornei chiave: oltre all’appuntamento kazako, si giocano anche Bruxelles e Stoccolma. Dal 2025, il torneo di Almaty assume particolare rilevanza in vista delle Finals di Torino e della Final Eight di Coppa Davis. L’evento vede ai nastri di partenza nomi di spicco e una significativa presenza italiana, promettendo spettacolo e colpi di scena.

Khachanov guida il seeding: aspettative e sfide dei favoriti

Il ruolo di prima testa di serie spetta a Karen Khachanov, attualmente numero 10 del ranking mondiale. Il tennista russo arriva in Kazakistan con la volontà di riscattare una parentesi asiatica non all’altezza delle aspettative: una precoce eliminazione a Pechino nei sedicesimi e lo stop contro Shang Juncheng a Shanghai hanno segnato il suo percorso. L’ambizione di tornare protagonista si lega alla necessità di ritrovare continuità e fiducia nei propri mezzi, elementi fondamentali per affrontare la fase finale della stagione.

L’arrivo di Thomas Johansson come nuovo allenatore nella squadra di Medvedev ha invece dato una scossa positiva: semifinale raggiunta a Shanghai e segnali di ripresa importanti per l’ex numero uno al mondo.

Gli italiani in gara: crescita, obiettivi e possibili sorprese

Sono tre gli italiani inseriti nel main draw di Almaty: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi.

Cobolli , terza testa di serie, è chiamato a confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi. Nonostante una sola vittoria nelle ultime tre uscite, le sue ambizioni restano alte. L’esordio avverrà nel secondo turno contro il vincente tra Nicolas Jarry e la wild card locale Timofey Skatov .

Precedenti, statistiche e dati da non sottovalutare

I precedenti tra i protagonisti di Almaty offrono spunti interessanti per chi segue con attenzione il mondo dei pronostici tennistici.

Khachanov ha già dimostrato in passato di sapersi esprimere su superfici rapide, ma la sua recente flessione in Asia lo pone davanti a una sfida mentale ancor prima che tecnica.

Una tabella riassuntiva dei principali risultati recenti evidenzia:

Giocatore Ultimi Risultati Khachanov Sconfitta 2° turno Shanghai, 16esimi Pechino Cobolli 1 vittoria nelle ultime 3 partite Darderi Ottavi Tokyo, 3° turno Shanghai Nardi Sconfitta 2° turno Shanghai

Pronostici degli esperti: chi può brillare ad Almaty

Secondo le analisi dei bookmaker e degli osservatori, Khachanov parte con i favori del pronostico grazie alla sua esperienza e alla posizione di testa di serie numero uno. Tuttavia, la presenza di outsider come Cobolli e Darderi, entrambi in cerca di conferme dopo una stagione di crescita, potrebbe stravolgere i piani dei favoriti.

L’attenzione sarà rivolta anche a Medvedev , che pur non essendo la prima testa di serie, ha mostrato segnali di ripresa importanti.

Per Nardi, la sfida iniziale con Marozsan sarà un test cruciale per misurare ambizioni e progressi.

In un torneo così equilibrato, la capacità di adattarsi alle condizioni locali e di gestire la pressione sarà determinante ai fini del risultato finale.

Il torneo di Almaty si preannuncia ricco di spunti e di possibili sorprese, specialmente grazie alla presenza dei migliori tennisti internazionali e a un nutrito gruppo italiano deciso a lasciare il segno. Gli appassionati potranno seguire lo svolgimento delle partite sulle principali piattaforme e rimanere aggiornati sugli sviluppi della competizione. Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!