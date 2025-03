PFM vs Affrico Firenze: pronostico e analisi playoff

La Pallacanestro Femminile Montecatini (PFM) è pronta ad affrontare i playoff della Serie C, dopo una stagione regolare dominata con 19 vittorie su 22 partite. La squadra di coach Magnani, divenuta la favorita indiscussa, si prepara a sfidare l’Affrico Firenze, ottava classificata. Il percorso della PFM è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello, ma il vero banco di prova sarà mantenere la concentrazione e non sottovalutare l’avversario nei playoff.

Statistiche e Prestazioni delle Squadre Coinvolte

Nella regular season, la PFM ha mostrato una qualità superiore, con vittorie decisive come quella contro il Castelfiorentino, dove un finale di partita eccezionale ha assicurato il primo posto. La squadra, guidata da Barbara Vannucci e Stella Maria Parlanti, ha dimostrato una capacità unica di rimontare nei momenti critici. Questo è stato evidente anche nella partita contro Porcari, dove un’ottima difesa ha garantito un successo importante. Tuttavia, le sconfitte contro Baloncesto Firenze e Gea Grosseto hanno dimostrato che la squadra non è invincibile.

Le quote delle scommesse riflettono la superiorità della PFM nei playoff, ma anche i rischi associati: la squadra dovrà evitare di sottovalutare un Affrico motivato, che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le valdinievoline nei precedenti scontri diretti.

In conclusione, la PFM deve affrontare i playoff con la consapevolezza della propria forza, ma anche con la necessità di non abbassare la guardia. Le quote attuali delle scommesse mostrano un vantaggio per la squadra di Montecatini, tuttavia, il cammino verso la promozione in Serie B richiede impegno e concentrazione costanti. La rivalità con l’Affrico Firenze promette emozioni e sfide avvincenti.

