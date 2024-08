Home | Olimpiadi, atletica: Jacobs e Ali in semifinale nei 100m senza strafare

Olimpiadi Jacobs e Ali in semifinale nei 100m senza strafare. Il campione olimpico in carica ha fatto il suo esordio nelle batterie dei 100 metri, arrivando secondo nella sua batteria con un tempo di 10.05. L’italiano sembra ancora un po’ imballato.



Per l’azzurro è il 13° tempo generale dopo queste 8 batterie. In generale non ci sono stati tempi clamorosi nelle prime otto batterie di qualificazioni. 9.97 di Bednarek (USA) miglior tempo, eguagliato dal connazione Kerley (uno dei grandi favoriti).



Anche Chituru Ali si è qualificato per le semifinali, anche lui secondo nella sua batteria con il tempo di 10.11. Le semifinali sono programmate per domenica 4 agosto alle 20.05.