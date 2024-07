Home | Olimpiadi Parigi al via, il calendario di oggi e gli italiani in gara

Olimpiadi di Parigi al via, dopo l’emozionante cerimonia di apertura (sotto la pioggia) nella capitale francese prendono il via i giochi olimpici 2024. La competizione assegnerà le prime medaglie, con grandi speranze per gli atleti italiani. La giornata inizierà con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani che cercheranno di ottenere risultati nel tuffo sincronizzato dai tre metri.

Nel primo pomeriggio prenderà il via il torneo di tennis, con la partecipazione di Jasmine Paolini, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto nel singolare, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Paolini insieme a Sara Errani, e Darderi con Lorenzo Musetti si impegneranno nel doppio.

Di seguito il calendario completo delle gare (gli italiani in grassetto):

08:30 – Badminton: singolare maschile (fase a gironi)

08:30 – Badminton: singolare femminile (fase a gironi)

08:30 – Badminton: doppio maschile (fase a gironi)

08:30 – Badminton: doppio femminile (fase a gironi)

08:30 – Badminton: doppio misto (fase a gironi)

09:00 – Canottaggio: singolo maschile (batterie)

09:00 – Pallamano: Spagna-Slovenia (girone A maschile)

09:00 – Pallavolo: Giappone-Germania (girone C maschile)

09:00 – Tiro a segno: carabina mista qualificazioni a squadre: Italia con Barbara Gambaro, Danilo Denis Sollazzo

09:30 – Equitazione: dressage (concorso completo individuale)

10:00 – Hockey: Gran Bretagna-Spagna (girone A maschile)

10:00 – Judo: -48 kg femminili (turni preliminari)

10:00 – Judo: -60 kg maschili (trentaduesimi) Andrea Carlini

10:00 – Scherma: spada individuale femminile (trentaduesimi)

10:12 – Canottaggio: singolo femminile (batterie)

10:25 – Scherma: sciabola individuale maschile (trentaduesimi)

10:28 – Judo -48 kg femminili (sedicesimi): Assunta Scutto

10:28 – Judo -60 kg maschili (sedicesimi): eventuale Andrea Carlini

10:30 – Hockey: Belgio-Irlanda (girone B maschile)

10:30 – Tiro a segno: pistola 10 m maschile (qualificazioni) Paolo Monna, Federico Nilo Maldini

10:30 – Tiro a segno: finale carabina 10 m squadre miste eventuale Italia con Barbara Gambaro e Danilo Denis Sollazzo

10:50 – Scherma: spada individuale femminile (sedicesimi) Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio

11:00 – Ginnastica artistica: concorso maschile (qualificazioni suddivisione 1)

11:00 – Nuoto:

100 farfalla femminili (batterie) – Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo

400 stile libero femminili (batterie) – Simona Quadarella

100 rana maschili (batterie) – Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

400 stile libero maschili (batterie) – Marco De Tullio, Matteo Lamberti

4×100 stile libero maschile (batterie) – Italia

4×100 stile libero femminile (batterie) – Italia

11:00 – Pallacanestro: Australia-Spagna (girone A maschile)

11:00 – Pallamano: Ungheria-Egitto (girone B maschile)

11:00 – Tuffi: finale trampolino 3 m sincro femminile – Elena Bertocchi/Chiara Pellacani

11:30 – Canottaggio: due di coppia maschile (batterie) – Matteo Sartori, Nicolò Carucci

12:00 – Canottaggio: due di coppia femminile (batterie) – Stefania Gobbi, Clara Guerra

12:00 – Skateboard: street maschile (preliminari)

12:00 – Tennis femminile singolo primo turno: Jasmine Paolini-Ana Bodgan

12:00 – Tennis maschile singolo primo turno: Luciano Darderi-Tommy Paul

12:20 – Judo maschile -60kg ottavi: eventuale Andrea Carlini

12:20 – Judo femminile -48kg ottavi: eventuale Assunta Scutto

12:30 – Canottaggio quattro di coppia maschile (batterie): Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi

12:30 – Scherma sciabola individuale maschile (sedicesimi): Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

12:30 – Tiro a segno: pistola 10 m femminile (qualificazioni)

12:45 – Hockey: Paesi Bassi-Sudafrica

12:50 – Canottaggio: quattro di coppia femminile (batterie)

13:00 – Pallavolo: Italia-Brasile (girone B maschile)

13:15 – Hockey: Australia-Argentina (girone B maschile)

13:16 – Judo maschile -60kg quarti: eventuale Andrea Carlini

13:16 – Judo femminile -48kg quarti: eventuale Assunta Scutto

13:30 – Pallacanestro: Germania-Giappone (girone B maschile)

13:30 – Tennis maschile doppio primo turno: Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Pablo Carreño Busta/Marcel Granollers

14:00 – Tennis femminile primo turno: Elisabetta Cocciaretto-Diana Šnaider

14:00 – Badminton: singolare maschile (fase a gironi)

14:00 – Badminton: singolare femminile (fase a gironi)

14:00 – Badminton: doppio maschile (fase a gironi)

14:00 – Badminton: doppio femminile (fase a gironi)

14:00 – Badminton: doppio misto (fase a gironi)

14:00 – Beach Volley: Partain/Benez (USA) – Diaz/Alayo (CUB) (girone D maschile)

14:00 – Pallamano: Croazia-Giappone (girone A maschile)

14:00 – Pallanuoto: Paesi Bassi-Ungheria (gruppo A femminile)

14:10 – Scherma spada femminile individuale ottavi: eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

14:30 – Ciclismo su strada, cronometro individuale femminile: Elisa Longo Borghini

14:30 – Rugby a 7: X-X (piazzamento 5°/8° posto maschile)

15:00 – Beach Volley: Ahman/Hellvig (SVE) – Nicolaidis/Carracher (AUS) (girone A maschile)

15:00 – Calcio: Argentina-Iraq (girone B maschile)

15:00 – Calcio: Rep. Dominicana-Spagna (girone C maschile)

15:00 – Canoa Slalom: singolo maschile (batterie 1ª e 2ª manche)

15:00 – Rugby a 7: X-X (piazzamento 5°/8° posto maschile)

15:00 – Scherma sciabola maschile individuale ottavi: eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

15:00 – Canoa maschile slalom C1 batterie 1ª run: Raffaele Ivaldi

15:00 – Tennistavolo: singolare maschile (preliminari)

15:00 – Tennistavolo: singolare femminile (preliminari)

15:30 – Ginnastica Artistica: concorso maschile (qualificazioni suddivisione 2)

15:30 – Pugilato: 54 kg femminili (sedicesimi)

15:30 – Rugby a 7: X-X (semifinale maschile)

15:35 – Pallanuoto: Grecia-Stati Uniti (girone B femminile)

15:50 – Scherma spada femminile individuale quarti: eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

15:50 – Canoa femminile slalom K1 batterie 1ª run: Stefanie Horn

16:00 – Canoa Slalom: Kayak singolo femminile (batterie 1ª e 2ª manche)

16:00 – Judo femminile ripescaggi -48 kg: eventuale Assunta Scutto

16:00 – Pallamano: Norvegia-Argentina (girone B maschile)

16:00 – Rugby a 7: X-X (semifinale maschile)

16:15 – Scherma sciabola maschile individuale quarti: eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

16:17 – Judo femminile semifinali -48 kg: eventuale Assunta Scutto

16:18 – Pugilato: 60 kg femminili (sedicesimi)

16:30 – Tennis femminile doppio primo turno: Sara Errani/Jasmine Paolini-Lulu Sun/Erin Routliffe

16:30 – Rugby a 7: X-X (piazzamento 11°/12° posto maschile)

16:30 – Tennistavolo: doppio misto (ottavi)

16:32 – Ciclismo su strada: cronometro individuale maschile – Alberto Bettiol, Filippo Ganna

16:34 – Judo maschile ripescaggi -60 kg: eventuale Andrea Carlini

16:51 – Judo maschile semifinali -60 kg: eventuale Andrea Carlini

17:00 – Calcio: Ucraina-Marocco (gruppo B maschile)

17:00 – Calcio: Uzbekistan-Egitto (gruppo C maschile)

17:00 – Hockey: Germania-Francia (gruppo A maschile)

17:00 – Pallavolo: Polonia-Egitto (gruppo B maschile)

17:00 – Rugby a 7: X-X (piazzamento 9°/10° posto maschile)

17:00 – Skateboard: finale street maschile

17:06 – Pugilato: 63,5 kg maschili (sedicesimi)

17:10 – Canoa maschile slalom C1 batterie 2ª run: Raffaele Ivaldi

17:15 – Pallacanestro: Francia-Brasile (gruppo B maschile)

17:18 – Judo femminile finale bronzo -48 kg: eventuale Assunta Scutto

17:28 – Judo femminile finale bronzo -48 kg: eventuale Assunta Scutto

17:30 – Hockey: India-Nuova Zelanda (gruppo B maschile)

17:38 – Pugilato: 80 kg maschili (sedicesimi)

17:38 – Judo femminile finale oro -48kg: eventuale Assunta Scutto

17:49 – Judo maschile finale bronzo -60kg: eventuale Andrea Carlini

17:59 – Judo maschile finale bronzo -60kg: eventuale Andrea Carlini

18:00 – Beach Volley: Xue/Xia (CHN) – Mariafe/Clancy (AUS) (girone B femminile)

18:00 – Canoa femminile slalom K1 batterie 2ª run: Stefanie Horn

18:00 – Tennis maschile doppio primo turno: Luciano Darderi/Lorenzo Musetti-Nicolás Jarry/Alejandro Tabilo

18:09 – Judo maschile finale oro -60 kg: eventuale Andrea Carlini

18:00 – Rugby a 7: X-X (piazzamento 7°/8° posto maschile)

18:30 – Pallanuoto: Spagna-Francia (gruppo B femminile)

18:30 – Rugby a 7: X-X (piazzamento 5°/6° posto maschile)

19:00 – Beach Volley: George/Andre (BRA) – Abicha/Elgraoui (MAR) (girone D maschile)

19:00 – Calcio: Nuova Zelanda-Stati Uniti (girone A maschile)

19:00 – Calcio: Israele-Paraguay (girone D maschile)

19:00 – Pallamano: Germania-Svezia (girone A maschile)

19:00 – Rugby a 7: finale 3°/4° posto X-X

19:00 – Scherma femminile spada individuale semifinali: eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

19:00 – Surf maschile Round 1: Leonardo Fioravanti

19:00 – Tennis

19:30 – Badminton: singolare maschile (fase a gironi)

19:30 – Badminton: singolare femminile (fase a gironi)

19:30 – Badminton: doppio maschile (fase a gironi)

19:30 – Badminton: doppio femminile (fase a gironi)

19:45 – Rugby a 7: finale 1°/2° posto X-X

19:50 – Scherma maschile sciabola individuale semifinali: eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

20:00 – Ginnastica artistica maschile qualificazioni – III Suddivisione: Italia

20:00 – Pugilato: 54 kg femminili (sedicesimi)

20:05 – Pallanuoto: Australia-Cina (girone A femminile)

20:15 – Hockey: Paesi Bassi-Francia (girone A femminile)

20:16 – Pugilato femminile 54 kg eliminatorie: Sirine Chaarabi

20:30 – Nuoto femminile 100 m farfalla semifinali: eventuali Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo

20:40 – Scherma spada femminile individuale finale bronzo: eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

20:42 – Nuoto maschile 400 m stile libero finale: Marco De Tullio, Matteo Lamberti

20:48 – Pugilato femminile 60 kg eliminatorie: Alessia Mesiano

20:55 – Nuoto femminile 400 m stile libero finale: Simona Quadarella

21:00 – Calcio: Francia-Guinea (girone A maschile)

21:00 – Calcio: Giappone-Mali (girone D maschile)

21:00 – Pallacanestro: Grecia-Canada (girone A maschile)

21:00 – Pallamano: Danimarca-Francia (girone B maschile)

21:00 – Pallavolo: Stati Uniti-Argentina (girone C maschile)

21:05 – Scherma maschile sciabola individuale finale bronzo Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

21:15 – Nuoto maschile 100 rana semifinali: eventuali Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

21:30 – Scherma spada femminile individuale finale oro: eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

21:37 – Nuoto femminile 4×100 m stile libero finale: eventuale Italia

21:36 – Pugilato: 63,5 kg maschili (sedicesimi)

21:50 – Nuoto maschile 4×100 m stile libero finale: eventuale Italia

21:55 – Scherma maschile sciabola individuale finale oro: eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo

22:00 – Beach Volley: Nuss/Kloth (USA) – Bansley/Bukovec (CAN) (girone B femminile)

22:08 – Pugilato maschile 80 kg eliminatorie: Salvatore Cavallaro

23:00 – Beach Volley: Cottafava/Nicolai (ITA) – Cherif/Ahmed (QAT) (girone A maschile)

23:48 – Surf: evento femminile (1° turno)