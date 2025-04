Olimpia Milano vs Tortona: pronostico e statistiche playoff

L’attenzione degli appassionati di basket italiano è oggi tutta rivolta al match tra Olimpia Milano e Bertram Tortona, una sfida che promette emozioni forti e riflessi decisivi sulla corsa playoff di Serie A. Le due formazioni arrivano all’incontro del PalaFerraris con obiettivi ben delineati e un margine di errore ormai ridotto al minimo, rendendo questa partita un appuntamento imperdibile sia per gli appassionati che per gli osservatori di statistiche e pronostici.

Statistiche e pronostico: Olimpia Milano cerca riscatto in trasferta

La trasferta nel Monferrato rappresenta per Olimpia Milano un passaggio chiave nella rincorsa alle posizioni di vertice e all’accesso ai playoff con un vantaggio competitivo. Attualmente quinta in classifica, la squadra di Ettore Messina deve lottare per guadagnare punti preziosi ed evitare la rischiosa condizione di affrontare i playoff con il fattore campo a sfavore. Dall’altra parte, la Bertram Tortona si trova al nono posto, reduce da quattro sconfitte consecutive, e questa partita rappresenta una delle ultime opportunità per riaccendere la speranza di entrare tra le migliori otto del campionato.

Olimpia Milano ha beneficiato di una settimana di lavoro senza gli impegni europei, recuperando energie e concentrazione.

ha beneficiato di una settimana di lavoro senza gli impegni europei, recuperando energie e concentrazione. Il ritorno in campo di Leandro Bolmaro apporterà maggiore solidità difensiva, mentre Nikola Mirotic e Shavon Shields garantiranno talento in attacco.

apporterà maggiore solidità difensiva, mentre e garantiranno talento in attacco. La formazione milanese dovrà però ancora rinunciare a Nebo e Causeur, mentre aumentano i minuti per giocatori italiani come Diop (alla 150esima presenza in Serie A) e Caruso.

Sul fronte opposto, la squadra allenata da De Raffaele cerca di replicare l’impresa dell’andata, quando riuscì a superare Milano in una storica vittoria per 94-98. Tuttavia, la pressione sugli ospiti è alta, visto il ricordo di quella sconfitta e la necessità di mantenere la concentrazione massima. In questo scenario, il pronostico appare favorevole all’Olimpia, grazie alla rosa più ampia e all’esperienza, ma il basket ha spesso riservato sorprese a chi sottovaluta la determinazione degli avversari.

In conclusione, la sfida tra Olimpia Milano e Bertram Tortona rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. I favori del pronostico vanno ai biancorossi, forti di una preparazione più lunga e del recupero di alcuni elementi chiave, ma non si escludono colpi di scena, dato che il Derthona gioca le ultime carte per la stagione. Le quote, al momento, sorridono all’EA7, ma la prudenza resta d’obbligo in una partita così sentita. Segui i nostri approfondimenti per conoscere tutte le evoluzioni e non perdere le analisi dettagliate sui prossimi turni di Serie A!