Nemmeno la pioggia ferma Jannik, supera Mannarino e vola ai quarti a Cincinnati

Terza vittoria consecutiva per Jannik Sinner, al rientro in campo dopo quasi un mese di pausa seguito al trionfo di Wimbledon. L’azzurro, numero 1 del ranking ATP, ha superato il mancino francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-4 7-6 in un’ora e 48 minuti, conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Giovedì sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime.

Still surging 👌



Defending #CincyTennis champ @janniksin defeats Mannarino 6-4 7-6 to stretch his current winning streak to 🔟 pic.twitter.com/LYiGFpNXlU — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2025

Match interrotto dalla pioggia

Nemmeno l’ormai consueto temporale americano, con quasi tre ore di interruzione, è riuscito a frenare il 23enne di San Candido, che ha mantenuto concentrazione e lucidità. Mannarino, con il suo tennis fatto di ricami, controbalzi ed effetti strettissimi, ha provato a mettere in difficoltà l’azzurro. Sinner, però, ha concesso poco, eccezion fatta per alcune sbavature in risposta tra i due set (29 errori non forzati complessivi).

Dominio sul veloce

Sinner ha controllato il gioco da fondo campo, costringendo l’avversario a difendersi e a muoversi in zone scomode del campo. Per l’altoatesino si tratta della 24ª vittoria consecutiva sul cemento, a conferma di un dominio ormai assoluto su questa superficie.

MASON, OHIO – AUGUST 13: Adrian Mannarino of France congratulates Jannik Sinner of Italy after their match during the Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center on August 13, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Percorsi opposti

Mannarino lascia Cincinnati con un bilancio comunque positivo: cinque vittorie consecutive e 18 posizioni guadagnate in classifica, passando dalla 98ª alla 71ª posizione mondiale. Sinner, invece, punta dritto alla semifinale, con l’obiettivo di continuare la sua corsa perfetta sul veloce.

Leggi anche: