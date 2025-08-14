Nemmeno la pioggia ferma Jannik, supera Mannarino e vola ai quarti a Cincinnati

Terza vittoria consecutiva per Jannik Sinner, al rientro in campo dopo quasi un mese di pausa seguito al trionfo di Wimbledon. L’azzurro, numero 1 del ranking ATP, ha superato il mancino francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-4 7-6 in un’ora e 48 minuti, conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Giovedì sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime.
Match interrotto dalla pioggia
Nemmeno l’ormai consueto temporale americano, con quasi tre ore di interruzione, è riuscito a frenare il 23enne di San Candido, che ha mantenuto concentrazione e lucidità. Mannarino, con il suo tennis fatto di ricami, controbalzi ed effetti strettissimi, ha provato a mettere in difficoltà l’azzurro. Sinner, però, ha concesso poco, eccezion fatta per alcune sbavature in risposta tra i due set (29 errori non forzati complessivi).
Dominio sul veloce
Sinner ha controllato il gioco da fondo campo, costringendo l’avversario a difendersi e a muoversi in zone scomode del campo. Per l’altoatesino si tratta della 24ª vittoria consecutiva sul cemento, a conferma di un dominio ormai assoluto su questa superficie.
Percorsi opposti
Mannarino lascia Cincinnati con un bilancio comunque positivo: cinque vittorie consecutive e 18 posizioni guadagnate in classifica, passando dalla 98ª alla 71ª posizione mondiale. Sinner, invece, punta dritto alla semifinale, con l’obiettivo di continuare la sua corsa perfetta sul veloce.
