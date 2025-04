Napoli vs Bologna: Stellini sostituisce Conte

Lunedì prossimo, il Napoli si appresta ad affrontare il Bologna in una sfida che vedrà il tecnico Cristian Stellini prendere le redini della squadra in assenza dell’allenatore principale Antonio Conte, squalificato per un turno. L’incontro si terrà allo Stadio Dall’Ara, e la presenza di Stellini in panchina è accompagnata da una statistica intrigante che fa ben sperare i tifosi partenopei.

La statistica vincente di Stellini alla guida del Napoli

Il vice allenatore Cristian Stellini ha sempre dimostrato una particolare abilità nel guidare la squadra quando ha sostituito Antonio Conte. In passato, sia in Serie A che in Premier League, Stellini ha raccolto risultati sorprendenti, vincendo ogni partita in cui ha dovuto prendere il posto di Conte. Questo trend positivo si è verificato, per esempio, con l’Inter nel 2020 e nel 2021, quando ha registrato quattro vittorie contro squadre come Parma, Benevento, Fiorentina e Torino. Lo stesso è accaduto in Premier durante un periodo in cui Conte era indisponibile per motivi di salute, con successi contro il Manchester City, il West Ham e il Chelsea nel 2023. Inoltre, Stellini ha guidato la squadra alla vittoria nella partita di Champions League contro l’OM nel 2022, anche se ha subito una sconfitta contro lo Sheffield United in FA Cup nel 2023.

La partita di lunedì segna l’esordio di Stellini alla guida del Napoli, e nonostante la pressione di dover continuare la scia di successi, la statistica delle sue precedenti sostituzioni offre un certo ottimismo. Con l’intero organico a disposizione, escluso il terzo portiere Contini alle prese con un infortunio muscolare, il Napoli si presenta a questa sfida con fiducia.

In conclusione, l’incontro di lunedì rappresenta una nuova opportunità per Stellini di dimostrare le sue capacità come allenatore temporaneo. Le quote delle scommesse riflettono un certo ottimismo per il Napoli, con una vittoria stimata intorno a 2.00, mentre i padroni di casa sono quotati a 3.50. Il pareggio è considerato un’opzione meno probabile a 3.20.

