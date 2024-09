Mondiali di ciclismo: l’Australia vince il team relay, Italia terza

La cronometro porta ancora soddisfazioni all’Italia ai Mondiali di ciclismo di Zurigo. Filippo Ganna, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini hanno conquistato il bronzo nella staffetta a squadre, vinta dall’Australia. Gli azzurri, guidati da Marco Velo, hanno ottenuto la terza medaglia della competizione, chiudendo a soli otto secondi dai vincitori, che hanno battuto la Germania per appena 85 centesimi.

L’UNIONE FA LA FORZA 😍



Che bell’Italia ai Mondiali di ciclismo su strada di Zurigo! 🚴‍♂️🚴‍♀️



La formazione azzurra è di bronzo nella team mixed relay non olimpica.



Applausi per i nostri Ganna, Affini, Cattaneo, Longo Borghini, Paladin e Realini! 👏👏👏#ItaliaTeam @Federciclismo pic.twitter.com/phE8MkelIG — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) September 25, 2024

La prima frazione per l’Italia è stata molto solida, con Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo che hanno chiuso a soli sette secondi dall’Australia, autrice del miglior tempo con 33’44″52. Gli azzurri sono passati al primo intermedio in seconda posizione dietro la Germania, mantenendo poi la posizione al secondo rilevamento, mentre l’Australia recuperava grazie alle forti trenate di Jay Vine, Ben O’Connor e Michael Matthews.

Il trio italiano ha quindi lasciato il testimone a Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini, che hanno affrontato le prime salite compatte, a differenza delle australiane, che hanno sofferto il ritmo imposto dalla campionessa olimpica e mondiale Grace Brown. Su una di queste salite, Paladin ha dovuto staccarsi, lasciando il compito a Longo Borghini e Realini di guidare l’Italia.

Le due cicliste italiane sono riuscite a recuperare terreno sull’Australia, passando al terzo intermedio con soli due secondi di ritardo. Tuttavia, la Germania, trainata dalla campionessa del mondo Under 23, Antonia Niedermaier, ha superato l’Italia e ha concluso in 1h12’53″13, rimanendo però dietro all’Australia per soli 85 millesimi. Grazie alla spinta finale di Brown, le australiane si sono aggiudicate il titolo.

Nonostante gli sforzi di Longo Borghini e Realini, l’Italia ha tagliato il traguardo in 1h13’00″53, a soli otto secondi dalle vincitrici, ottenendo comunque la terza medaglia per gli azzurri in questa edizione dei Mondiali.