Non era la serata giusta per chiudere i conti, e i Los Angeles Lakers l’hanno capito troppo tardi. Avanti 3-0 nella serie e con Houston ancora priva di Kevin Durant, i gialloviola hanno sprecato la prima occasione di “sweep” incappando in una prestazione confusa, spezzettata, piena di errori non forzati. Il dato che fotografa meglio la gara è brutale: 23 palle perse, un’enormità per una squadra che puntava a gestire ritmo e possessi, e che invece ha alimentato la partita che i Rockets volevano giocare: aggressiva, fisica, fatta di corse e di mani addosso su ogni linea di passaggio.

Il risultato finale (115-96) racconta un dominio di Houston più netto di quanto ci si aspettasse da una squadra con le spalle al muro. Ma, soprattutto, manda un messaggio chiaro: la serie non è finita e i Lakers, per evitare che l’inerzia cambi davvero, devono ritrovare rapidamente disciplina, spaziature e pulizia nelle scelte. In una postseason in cui ogni possesso pesa, trasformare il proprio attacco in un generatore di contropiedi avversari è il modo più rapido per complicarsi la vita. E questa volta è successo, anche con LeBron James protagonista in negativo per numero di errori e gestione.

Una partita girata sulle palle perse: Houston punisce ogni esitazione

La partita si è incanalata fin dai primi minuti su un binario scomodo per Los Angeles: attacchi interrotti, letture ritardate, passaggi prevedibili. Houston ha impostato la gara con un obiettivo semplice e spietato: togliere ai Lakers la comfort zone delle esecuzioni a metà campo e costringerli a ragionare sotto pressione. Il risultato è stato un continuo stillicidio di possessi buttati, spesso senza nemmeno arrivare a un tiro pulito.

Le 23 palle perse dei Lakers non sono state tutte uguali, ed è questo l’aspetto più preoccupante. Alcune sono nate da raddoppi “telefonati” che hanno sorpreso il portatore di palla; altre da passaggi molli sul perimetro; altre ancora da palleggi troppo alti contro mani veloci. In particolare, il fatto che molte rubate siano arrivate direttamente dalla difesa dei Rockets dice molto sulla qualità della pressione messa da Houston e, allo stesso tempo, sulla mancanza di soluzioni immediate dei Lakers quando l’azione non scorreva al primo intento.

Anche LeBron James, che spesso è il metronomo emotivo e tecnico della squadra, ha vissuto una serata complicata: troppe forzature, alcune letture anticipate dalla difesa, e un numero di errori insolito per i suoi standard in una partita che avrebbe dovuto essere di gestione e controllo. Quando il tuo leader perde palloni, l’effetto domino è inevitabile: gli altri esitano, l’attacco si irrigidisce, la transizione difensiva diventa un problema e l’avversario prende fiducia.

Houston ha capitalizzato in modo cinico. Ogni palla recuperata si è trasformata in un’azione ad alto valore: contropiedi, tiri rapidi, attacchi contro una difesa non schierata. In questo tipo di partite il punteggio si allarga senza che te ne accorga: basta un parziale di due minuti per passare da “gara ancora in equilibrio” a “gara in salita vera”. Ed è esattamente ciò che è accaduto, con i Rockets capaci di aumentare progressivamente l’intensità mentre i Lakers si impantanavano in un attacco sempre più statico.

Il problema non è solo numerico. È concettuale: Los Angeles ha giocato una partita “sporca” proprio nella serata in cui avrebbe avuto bisogno di una prestazione semplice, lineare. E quando una squadra che vive di letture, tagli e timing perde il timing, ogni schema si accorcia e diventa prevedibile. Houston, invece, ha avuto una traccia chiara: pressione sulla palla, aggressività sulle linee di passaggio, energia costante. Senza Durant, i Rockets hanno scelto la via più logica: aumentare il volume difensivo per compensare l’assenza di un creatore d’élite. Ha funzionato.

Durant ancora fuori, ma i Rockets trovano energia: cosa cambia adesso nella serie

Il contesto rende questa vittoria ancora più significativa: Houston ha affrontato gara 4 senza Kevin Durant, ancora ai box per un problema alla caviglia, eppure ha trovato abbastanza produzione e, soprattutto, abbastanza identità per ribaltare l’inerzia emotiva di una serie che sembrava segnata. Non è un dettaglio: quando una squadra vince una gara da dentro o fuori senza il suo nome più pesante, spesso non è solo un episodio, ma una risposta collettiva che può accendere nuove convinzioni.

Per i Rockets, il piano è stato coerente con l’urgenza del momento. Hanno alzato la soglia del contatto, hanno accettato di vivere su possessi rapidi e hanno puntato a spezzare il ritmo dei Lakers. È un tipo di basket che può essere difficile da sostenere con continuità, ma in una singola partita è devastante se l’altra squadra non reagisce subito. Houston ha mostrato una cosa fondamentale: la serie, anche senza Durant, può diventare fisica, complicata, nervosa. E in un clima del genere i dettagli contano più dei nomi.

Dal punto di vista dei Lakers, invece, questa sconfitta apre un tema immediato: la capacità di “chiudere” quando si presenta l’occasione. Non è questione di panico, perché il 3-1 resta un vantaggio enorme. Ma il modo in cui è arrivato il ko pesa. Perdere una partita può succedere; perderla così, con un attacco che regala possessi e un’efficacia perimetrale insufficiente, costringe a riflettere.

La prima correzione riguarda la gestione del pallone. Contro una difesa così aggressiva, servono linee di passaggio più chiare, tagli più decisi e, soprattutto, un paio di regole semplici: niente passaggi orizzontali “morbidi” sul perimetro, meno palleggio statico, più utilizzo di blocchi lontano dalla palla per creare ricezioni pulite. La seconda correzione riguarda l’equilibrio: ogni tiro affrettato e ogni penetrazione senza scarico organizzato diventa benzina per la transizione dei Rockets. In pratica, se i Lakers vogliono controllare la serie, devono controllare anche il tipo di partita che concedono.

#NBA #Ayton #Sengun ♬ audio originale – Sky Sport @skysport 🔴 In gara-4 i Rockets, sotto 0-3 nella serie, si salvano dallo sweep battendo nettamente i Lakers. Tra i gialloviola il migliore è Deandre Ayton, che però viene espulso a metà del 3° quarto, quando è già in doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi, per un fallo cattivo su Alperen Sengun. 𝐃𝐨𝐩𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚, 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚𝐯𝐢𝐚, è 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐬𝐢 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐢, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐚 𝐬𝐮𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐢 𝐜𝐨𝐬ì 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨 #SkySportBasket

In prospettiva, la domanda più grande è un’altra: quanto a lungo Durant resterà fuori e quanto può incidere un suo eventuale rientro sul clima della serie? Senza spingersi oltre ciò che si sa, una cosa è certa: Houston, anche priva del suo veterano, ha dimostrato di poter vincere se riesce a trasformare la partita in una battaglia di energie e palle contese. Per Los Angeles, quindi, la missione è doppia: ritrovare ordine offensivo e non permettere che questa vittoria diventi un punto di svolta mentale per gli avversari.

Un 3-0 è spesso una sentenza, ma non è una garanzia se la squadra avanti smette di essere precisa. I Lakers hanno ancora il controllo, ma la gara di Houston è un avvertimento: ai playoff non basta essere più forti sulla carta, bisogna essere più puliti nelle scelte. E nelle prossime ore l’attenzione andrà tutta lì: tornare a un basket essenziale, limitare gli errori, riportare la serie su binari “normali”. Perché quando concedi 23 possessi, non stai solo regalando punti: stai regalando fiducia.