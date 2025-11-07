Il TG di Sport.it del 7 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 7 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con le convocazioni del Ct Gennaro Gattuso per gli impegni della Nazionale contro Moldavia e Norvegia: ci sono diverse novità. Poi passiamo all’Europa League, dove la Roma rilancia le sue ambizioni battendo i Rangers a Glasgow con una prova di concretezza. Notte amara invece per la Fiorentina, che cade in Conference League contro il Mainz subendo un gol al 95′. Chiudiamo con il tennis e con Jannik Sinner attaccato dagli Schützen del Tirolo per le sue dichiarazioni sull’Italia.