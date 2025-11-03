Il TG di Sport.it del 3 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dal Napoli che resta in una fase di incertezza; poi parliamo della vittoria sofferta dell’Inter a Verona con Chivu che deve fare i conti con una stabilità ancora da acquisire. Passiamo poi all’Atalanta dove il tecnico Juric è sotto esame: decisivi i prossimi due match tra Champions e serie A; poi la Juventus con Koopmeiners fulcro della rivoluzione tattica che ha in mente Spalletti. Chiudiamo con il tennis e con il trionfo di Sinner nel masters 1000 di Parigi: Jannik torna numero 1 ma solo per sette giorni, vi spieghiamo perché.