Le principali notizie sportive di oggi, 1° novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dal Milan, che si prepara alla sfida con la Roma in un momento di emergenza; proseguiamo con la Fiorentina, dove Daniele Pradé ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo. Passiamo poi alla Roma, che domani sfida il Milan a San Siro sognando di proseguire la corsa in vetta alla classifica. Chiudiamo con la Juventus, dove l’arrivo di Spalletti ha aperto una nuova fase di valutazione della rosa.
Il TG di Sport.it del 1° novembre 2025
Rocco Placanica 1 Novembre 2025