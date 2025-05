Hellas Verona-Lecce 1-1, pareggio e brividi al Bentegodi, dove scaligeri e salentini si dividono la posta in palio nello scontro diretto per la salvezza. Il match delle 15 finisce 1-1, un risultato che avvicina i veneti alla permanenza in Serie A ma lascia ancora tutto aperto per i salentini, ora appaiati all’Empoli al terzultimo posto a due giornate dalla fine.

Krstovic risponde presente, ma Coppola pareggia prima dell’intervallo

Il Lecce parte meglio, con un pressing alto e buoni ritmi di gioco. Il premio arriva al 23′ minuto, quando una bella azione manovrata porta al gol del vantaggio: Tete Morente serve un pallone filtrante per Nikola Krstovic, che davanti a Montipò non sbaglia e firma lo 0-1.

La reazione dell’Hellas non si fa attendere: la squadra di Baroni alza il baricentro e cerca il pareggio con determinazione. Al 41’ arriva il meritato 1-1: Suslov batte un calcio d’angolo preciso e trova la testa di Diego Coppola, che insacca con un colpo di testa potente e angolato. Si va al riposo in perfetta parità.

Nella ripresa prevale la paura: il pareggio non si schioda

Nel secondo tempo le squadre mostrano maggiore prudenza, consapevoli dell’importanza del risultato. Il Lecce resta comunque propositivo e cerca varchi nella retroguardia scaligera, mentre il Verona continua a sfruttare le palle inattive, con Coppola ancora pericoloso di testa.

Gli ingressi dalla panchina portano freschezza ma non cambiano l’inerzia della gara, che si spegne progressivamente. Nessuna delle due squadre vuole rischiare troppo, e l’1-1 resta il risultato finale.

Verona a un passo dalla salvezza, Lecce ancora in bilico

Con questo punto, l’Hellas sale a 35 punti, portandosi a +5 sulla zona retrocessione. La squadra di Baroni ha quindi il destino nelle proprie mani e potrebbe chiudere il discorso salvezza già nella prossima giornata.

Per il Lecce di Giampaolo, invece, il cammino resta complicato: il pari consente di agganciare l’Empoli, ma la permanenza in Serie A si deciderà con ogni probabilità solo all’ultima giornata.

