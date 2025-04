Genoa-Lazio: pronostico e statistiche Serie A

Nella suggestiva cornice dello Stadio Ferraris di Genova, il 21 aprile 2025 si disputerà una sfida importante tra Genoa e Lazio, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Mentre i padroni di casa cercano di consolidare la loro posizione di metà classifica, gli ospiti puntano a un posto in Champions League. Questo scontro potrebbe essere decisivo per entrambe le squadre, sebbene per motivi differenti.

La Lazio cerca l’accesso in Champions

La Lazio, guidata da Marco Baroni, si trova al sesto posto in classifica con 56 punti, a soli tre punti dal quarto posto che garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions League. Dopo un pareggio casalingo per 1-1 contro la Roma, i biancocelesti devono ritrovare la continuità per aspirare a raggiungere le posizioni che contano. Dall’altra parte, il Genoa ha già raggiunto i 39 punti e, con un vantaggio di quindici punti sulla terzultima posizione, sembra destinato a rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.

Le probabili formazioni vedono il Genoa schierato con un 4-2-3-1, con Andrea Pinamonti come punta principale. A supportarlo ci saranno Miretti, Malinovskyi e Zanoli. Per i biancocelesti, il modulo sarà simile, con Castellanos in attacco, affiancato da Zaccagni, Dia e Isaksen.

Secondo le principali piattaforme di scommesse, la Lazio è favorita con una quota di 2.20 su Lottomatica per una vittoria in trasferta. L’Over 2,5 è quotato 2.25 su GoldBet, mentre la possibilità di entrambe le squadre a segno (Gol) è offerta a 1.90 su Sisal. Queste quote riflettono l’aspettativa di una partita ricca di emozioni e gol.

Mentre il Genoa punta a mantenere la sua posizione in classifica senza troppi patemi, la Lazio ha l’opportunità di avvicinarsi ulteriormente ai vertici della classifica. La sfida di Genova potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro europeo dei biancocelesti, che devono assolutamente cercare i tre punti per continuare a sognare la Champions League. Resta aggiornato con le ultime analisi e pronostici, e scopri le migliori strategie di scommessa per massimizzare le tue possibilità di successo!