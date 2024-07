Ganna argento a Parigi nella crono individuale, è la prima medaglia italiana alle Olimpiadi 2024. “Non è la medaglia che volevo, ma sono comunque felice”. C’è delusione nelle parole del ciclista azzurro che tuttavia raggiunge un nuovo successo nella sua luminosa carriera: è argento sul traguardo finale sotto la pioggia, dietro un Evenepoel straordinario.

“C’è comunque tanta soddisfazione per aver lottato contro un fenomeno, ma anche un po’ di rabbia”, ha detto Filippo subito dopo aver ricevuto i complimenti del presidente della Repubblica Mattarella per la prima medaglia italiana a Parigi 2024. “Mi ha battuto un corridore con la “C” maiuscola, un fuoriclasse (Evenepoel, ndr). Ho provato fino alla fine a dare il massimo, purtroppo con la pioggia non sono un drago. Siamo vicini, ci saranno ora i mondiali a Zurigo dove ci sarà un’altra sfida diretta. Sono comunque felice di essere arrivato sul podio e di aver portato la prima medaglia all’Italia. Abbiamo lavorato tanto, un grazie speciale al team e al mio allenatore che mi è stato sempre vicino anche se oggi era sull’ammiraglia inglese”, ha concluso Ganna che ora tornerà in Italia per preparare al meglio le prove su pista dove deve difendere la medaglia d’oro di Tokyo nell’inseguimento a squadre: “Da domani tornerò in Italia per proseguire la preparazione con il quartetto al velodromo di Montichiari”.