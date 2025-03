Friburgo-Union Berlino: pronostico e statistiche

Friburgo e Union Berlino si preparano a incrociare i tacchetti in uno scontro decisivo per la ventisettesima giornata della Bundesliga. La partita, che si terrà domenica alle ore 15:30, vede il Friburgo lanciato verso il mantenimento della sua striscia di risultati utili consecutivi, mentre l’Union Berlino lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione. Entrambe le formazioni hanno motivazioni importanti, sebbene diverse, e lo scontro promette di essere avvincente.

Friburgo: imbattuto in casa da 12 partite

Il Friburgo è in un momento di forma strepitosa, con una striscia di sette risultati utili consecutivi che lo posizionano al settimo posto in classifica. Tuttavia, i tre pareggi recenti hanno leggermente rallentato la corsa della squadra verso l’Europa. Nonostante ciò, i dati parlano chiaro: la squadra di casa ha perso solo una volta nelle ultime dodici uscite casalinghe, e quella sconfitta è arrivata contro il temibile Bayern Monaco.

L’Union Berlino, dal canto suo, si presenta come il secondo peggior attacco del campionato, avendo segnato solo 23 gol. Questo dato potrebbe essere cruciale, considerando che il Friburgo ha dimostrato solidità difensiva, specialmente tra le mura amiche. La differenza potrebbe farsi sentire proprio in questo reparto, con il Friburgo che potrebbe capitalizzare sulla propria libertà mentale e sul desiderio di mantenere viva la corsa per un posto in Champions League.

Le quote per la vittoria del Friburgo sono interessanti: 1.95 su Goldbet e Lottomatica, e 2.00 su Snai. Questo denota una certa fiducia da parte degli operatori sui padroni di casa.

Il match avrà copertura televisiva su Sky Sport Calcio e sarà disponibile in streaming tramite Sky Go e NOW.

In conclusione, si prevede che il Friburgo possa continuare la sua striscia positiva senza troppi problemi, spingendo ulteriormente verso un piazzamento europeo. La vittoria non solo darebbe ossigeno alla classifica, ma anche alla possibilità di centrare un obiettivo stagionale apparentemente fuori portata all’inizio dell’anno.

