I fan del basket europeo sono in fibrillazione: l’Eurolega, e lo spettacolo che porta con sé, sta per ritornare. Le migliori 20 squadre del continente si preparano a darsi battaglia in una competizione che, anno dopo anno, continua a crescere per quanto riguarda intensità, qualità e seguito. Dalle piazze storiche come Panathīnaïkos, Stella Rossa e Fenerbahçe, ai grandi nomi del basket spagnolo, passando per le ambizioni delle italiane, l’Eurolega promette ancora una volta sorprese e partite entusiasmanti. Andiamo allora ad approfondire il calendario della competizione e i match più interessanti delle due squadre italiane presenti.

Eurolega 2025/2026: format e date chiave

Questa sarà la prima stagione con il nuovo format a 20 squadre, non più 18: sono infatti state ammesse l’Hapoel Tel Aviv in quanto vincitrice dell’Eurocup, il Valencia Basket Club e il Dubai Basketball Club, wild card e prima squadra extra europea e non israeliana a prendere parte alla competizione. Da segnalare c’è anche la defezione dell’Alba Berlino, che ha deciso di non prendere parte al torneo e iscriversi alla Basketball Champions League. La struttura dell’Eurolega prevede 4 fasi principali:

La Regular season , dove le squadre si affronteranno nel corso di 38 giornate, con 19 match di andata e altrettanti di ritorno. Comincia martedì 30 settembre e si conclude a metà aprile.

, dove le squadre si affronteranno nel corso di 38 giornate, con 19 match di andata e altrettanti di ritorno. Comincia martedì 30 settembre e si conclude a metà aprile. Play-in, nei quali si sfideranno le squadre che, al termine della regular season, si saranno classificate tra la 7a e la 10a posizione. Da questo mini-torneo, che comincerà il 21 aprile, verranno estratti gli ultimi due partecipanti ai playoff.

nei quali si sfideranno le squadre che, al termine della regular season, si saranno classificate tra la 7a e la 10a posizione. Da questo mini-torneo, che comincerà il 21 aprile, verranno estratti gli ultimi due partecipanti ai playoff. Play-off . Cominceranno il 28 aprile e vedranno affrontarsi le 8 migliori classificate (6 direttamente dalla Regular season e 2 dai play-in).

. Cominceranno il 28 aprile e vedranno affrontarsi le 8 migliori classificate (6 direttamente dalla Regular season e 2 dai play-in). Final Four, la parte più emozionante della competizione, con la finale prevista per il 24 maggio.

Eurolega 2025/2026: le italiane in gara

L’Italia sarà rappresentata da due delle squadre più celebri del nostro campionato: l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna; le compagini, tra l’altro, si sono appena affrontate nelle semifinali dei Play-off di Serie A, una bella serie in 4 gare da cui è uscita vincitrice la squadra emiliano-romagnola. La Virtus Bologna è, a tutti gli effetti, la squadra migliore della serie A: oltre ad aver vinto la competizione, infatti ha un roster profondo e completo, dove spiccano alcuni nomi più interessanti del panorama cestistico azzurro, come Saliou Niang e Abramo Canka. Niang, in particolare, è al centro di una traiettoria di carriera ascendente che lo ha visto disputare anche un grande Europeo, dove è stato una delle poche note davvero positive dell’Italia di Marco Pozzecco.

L’Olimpia Milano ha cercato di sopperire alle mancanze dimostrate nella scorsa stagione ricorrendo a un buon mercato, e le prime uscite stagionali della squadra sono sembrate piuttosto incoraggianti in questo senso. La squadra di Ettore Messina ha mostrato, in particolare, una maggior solidità dal punto di vista difensivo.

Il calendario delle due squadre, come avrete intuito, è molto lungo, perciò abbiamo deciso di selezionare alcune delle date chiave dei rispettivi percorsi: