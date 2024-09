Coppa Davis Italia Argentina, sarà dunque la nazionale albiceleste l’avversaria degli Azzurri di Filippo Volandri ai quarti di finale. L’Italia, qualificata come prima del girone di Bologna, affronterà l’Argentina di Guillermo Coria. Questo è il risultato del sorteggio delle Finals di Malaga, che si terranno dal 19 al 24 novembre (le date precise dei quarti di finale devono ancora essere definite). Se gli azzurri supereranno i quarti, troveranno in semifinale una tra Stati Uniti e Australia. La Spagna di Carlos Alcaraz è stata inserita nella parte bassa del tabellone, insieme a Olanda, Germania e Canada.

