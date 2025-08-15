Home | Conference League: pronostici su Crystal Palace, Rayo e Mainz

La Conference League torna protagonista giovedì 21 agosto, data in cui prenderà ufficialmente il via la stagione europea per molte squadre, tra cui la Fiorentina. Il quarto turno di qualificazione rappresenta l’ultimo ostacolo per accedere alla fase a gironi del torneo. In questa tornata si disputeranno 19 partite, con numerose formazioni di prestigio impegnate a ottenere il passaggio del turno e confermare le attese della vigilia.

Analisi del contesto: le squadre in campo e la forma attuale

Il prossimo turno di Conference League si annuncia particolarmente interessante per la presenza di club provenienti dai principali campionati europei. La Fiorentina, guidata da Pioli, affronta il Polissya in una sfida che, almeno sulla carta, appare favorevole ai viola. Tra le squadre di primo piano troviamo anche il Crystal Palace, che sfiderà il Fredrikstad, formazione norvegese reduce dall’eliminazione nei preliminari di Europa League per mano del Midtylland.

Mainz dovrà vedersela con il Rosenborg , altro avversario norvegese, in un match che si preannuncia equilibrato e potenzialmente insidioso.

dovrà vedersela con il , altro avversario norvegese, in un match che si preannuncia equilibrato e potenzialmente insidioso. Il Rayo Vallecano affronterà il Neman Grodno dalla Bielorussia, con il pronostico che tende a favore degli spagnoli, forti della tradizione e della qualità tecnica.

affronterà il dalla Bielorussia, con il pronostico che tende a favore degli spagnoli, forti della tradizione e della qualità tecnica. Per il Strasburgo ci sarà la sfida con il Brondby, squadra danese nota per la sua organizzazione tattica.

Oltre alle squadre dei top campionati, l’attenzione è rivolta anche ad alcune formazioni che hanno già avuto modo di distinguersi nelle passate edizioni, come il Celje e il Basaksehir, entrambe pronte a nuove sfide per accedere alla fase successiva della competizione.

I precedenti e i dati statistici delle principali sfide

L’esperienza internazionale rappresenta spesso un fattore decisivo in queste fasi della stagione. Le statistiche evidenziano che:

Il Crystal Palace ha già dimostrato solidità nei turni precedenti e si trova ad affrontare un Fredrikstad che, dopo la delusione in Europa League , cercherà riscatto ma appare inferiore tecnicamente.

ha già dimostrato solidità nei turni precedenti e si trova ad affrontare un che, dopo la delusione in , cercherà riscatto ma appare inferiore tecnicamente. Il Rayo Vallecano , squadra spagnola, si trova di fronte il Neman Grodno , formazione bielorussa storicamente meno abituata a confronti internazionali di alto livello.

, squadra spagnola, si trova di fronte il , formazione bielorussa storicamente meno abituata a confronti internazionali di alto livello. Il Mainz sarà impegnato contro il Rosenborg, con i norvegesi che vantano una lunga tradizione europea ma che nelle ultime stagioni hanno alternato prestazioni convincenti a risultati meno brillanti.

Le sfide tra queste squadre non presentano molti precedenti diretti, ma l’esperienza nei tornei continentali può fare la differenza in match così delicati. È importante sottolineare come squadre come il Celje e il Basaksehir siano riuscite a ritagliarsi uno spazio importante negli ultimi anni, mettendo in difficoltà anche avversarie di rango superiore.

Squadra Avversario Punti di forza Crystal Palace Fredrikstad Esperienza, compattezza difensiva Rayo Vallecano Neman Grodno Qualità tecnica, attacco efficace Mainz Rosenborg Continuità di rendimento, gioco organizzato

Pronostici dei principali bookmaker: favoriti e potenziali sorprese

I bookmaker individuano alcuni favoriti chiari in questo turno di qualificazione. In particolare:

Crystal Palace viene considerato tra le squadre più accreditate per il passaggio del turno grazie a una rosa superiore e a una maggiore esperienza nei contesti europei.

viene considerato tra le squadre più accreditate per il passaggio del turno grazie a una rosa superiore e a una maggiore esperienza nei contesti europei. Rayo Vallecano affronta il Neman Grodno partendo da una posizione di forza, con gli spagnoli che puntano a sfruttare la propria qualità offensiva.

affronta il partendo da una posizione di forza, con gli spagnoli che puntano a sfruttare la propria qualità offensiva. Lo scontro tra Mainz e Rosenborg è ritenuto più aperto, ma i tedeschi potrebbero spuntarla se riusciranno a mantenere alta la concentrazione difensiva.

Tra le altre sfide di rilievo, meritano attenzione anche:

Shaktar Donetsk contro Servette , entrambe reduci da eliminazioni nei preliminari di Europa League .

contro , entrambe reduci da eliminazioni nei preliminari di . Losanna contro Besiktas , dove i turchi partono leggermente favoriti.

contro , dove i turchi partono leggermente favoriti. Anderlecht contro AEK Atene e AZ Alkmaar contro Levski Sofia, due confronti che vedono le squadre di casa in vantaggio nei pronostici.

Infine, il Celje e il Basaksehir sono attesi a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime stagioni e a puntare al superamento del turno.

La nuova stagione di Conference League si apre dunque con sfide avvincenti e numerose formazioni pronte a giocarsi le proprie chance di accesso ai gironi.