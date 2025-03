CEV Cup: Trentino Itas e Ziraat Ankara in semifinale

La CEV Cup 2025 vede la Trentino Itas affrontare un’importante sfida in semifinale contro lo Ziraat Bank Ankara. L’incontro, che si svolgerà presso la ilT quotidiano Arena, rappresenta un punto cruciale per la squadra italiana che mira a riaffermare il proprio dominio europeo. La partita d’andata sarà un vero banco di prova, arricchito dalle aspettative di una competizione di alto livello, visibile in diretta su DAZN e Radio Dolomiti.

Trentino Itas: un cammino vincente in Europa

La Trentino Itas si presenta a questo appuntamento forte di un’impressionante serie di risultati positivi. Con 14 vittorie su 15 partite nel 2025, la squadra gialloblù ha dimostrato una capacità di adattamento e una solidità che la rendono temibile. Il coach Fabio Soli ha sottolineato l’importanza di un approccio strategico per capitalizzare ogni opportunità contro un avversario senza evidenti punti deboli. L’italiana si trova ora a disputare la sua quarta semifinale nella CEV Cup, un traguardo già raggiunto nelle edizioni 2015, 2017 e 2019, con il trofeo alzato nel 2019.

La squadra turca, lo Ziraat Bank Ankara, guidata dall’allenatore Mustafa Kavaz, ha un palmarès impressionante, con tre scudetti consecutivi e una presenza regolare nelle competizioni europee. La loro partecipazione alla CEV Cup è stata finora impeccabile, con otto vittorie su otto partite. Gli schiacciatori di punta come Matt Anderson e Trevor Clevenot rendono il team un avversario da non sottovalutare.

Il sistema di punteggio della CEV Cup, che premia con tre punti le vittorie per 3-0 o 3-1 e con due quelle al tie-break, rende ogni set cruciale per avanzare verso la finale contro la vincente tra Rzeszow e Tours.

La sfida tra Trentino Itas e Ziraat Bank Ankara si preannuncia ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per assicurarsi un posto in finale. Il bilancio della Trentino Volley contro squadre turche è positivo, con 12 vittorie su 15 incontri, un trend che i gialloblù sperano di mantenere.

In conclusione, la semifinale di andata della CEV Cup 2025 promette di essere un evento memorabile per gli appassionati di pallavolo. Con entrambe le squadre pronte a scendere in campo con il loro miglior schieramento, i tifosi possono aspettarsi una competizione avvincente. Le quote delle scommesse vedono la Trentino Itas leggermente favorita grazie alla sua solidità in casa.

Segui con noi gli aggiornamenti live e scopri come si evolverà questa emozionante competizione!